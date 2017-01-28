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Константин Кушнер
Киевлянам предложили реструктуризировать долги за услуги ЖКХ
16:14 27.01.2017 |
С 1 февраля 2017 г. киевляне, у которых есть долги за жилищно-коммунальные услуги, могут воспользоваться механизмом его реструктуризации. Коммунальный концерн Центр коммунального сервиса предлагает реструктуризацию на срок до пяти лет без уплаты первого взноса. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Соответствующие соглашения киевляне могут заключить в Центре коммунального сервиса с 1 февраля по 31 марта. Для заключения договора необходимо обратиться с заявлением к бухгалтеру по начислениям, который проводит прием в обслуживающей жилищно-эксплуатационной организации.
К заявлению необходимо приложить копия паспорта владельца/совладельца квартиры, копию идентификационного кода, копию правоустанавливающих документов на квартиру.
Заключение договора реструктуризации долга предоставляет ряд преимуществ, в том числе применения тарифа на оплату услуг, как при уплате до 20 числа, отметили в КГГА.
Напомним, ранее сообщалось, что с 1 февраля будут повышены тарифы на водоснабжение и водоотвод.
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