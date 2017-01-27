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Топливно-энергетический комплекс
В Киеве установили 3700 камер видеонаблюдения, еще 4000 - в процессе
17:15 26.01.2017 |
Вчера в Киеве открыли Центр обработки данных комплексной системы безопасности столицы. Его представил мэр Виталий Кличко. По его словам, по всей столице уже установили более 3700 камер видеонаблюдения, а в ближайшее время установят еще 4000 смарт-камер, которые объединят в единый общегородской комплекс видеонаблюдения. Проект в КГГА назвали «Безопасная столица», пишет AIN.
Вышеупомянутые камеры установили за два последних месяца. Всего их 3762:
* 3423 камеры - в школах, детских садах, поликлиниках и больницах;
* 33 камеры - на объектах культуры, в том числе музеях и театрах;
* 306 камер - в центре города и на автомобильных мостах через Днепр.
Плюс еще одна камера с обзором на 360 градусов установлена на Майдане Незалежности.
Вкупе с еще 4000 смарт-камер, которые установят по Киеву в ближайшее время, у столичных властей появится возможность повысить уровень общественной безопасности в городе, считают у Кличко. «Это позволит полностью охватить столицу. В частности, мы уделяем внимание безопасности в общественных местах, на крупных инфраструктурных объектах и выходах из метро», - заявил мэр.
По его словам, смарт-камеры заранее запрограммированы на различные сценарии инцидентов и способны автоматически информировать ситуационный центр об опасности. К примеру, благодаря функции распознавания государственных знаков столичные полицейские смогут эффективнее находить угнанные автомобили.
К вышеупомянутым почти восьми тысячам хотят добавить еще примерно 100 000 камер, установленных в частных и государственных компаниях. «Также мы планируем привлечь к единой системе все камеры видеонаблюдения, которые работают в государственных и частных учреждениях. ...Мы должны объединить их в единую систему, которая позволит сделать наш город безопасным», - заявил мэр. Для сравнения, по всей Англии установлено более 4.2 млн камер.
В КГГА также сообщили, что для эффективного сбора и анализа информации со всего города создана облачная платформа емкостью 11 000 каналов, которая обеспечивает непрерывную запись видеоданных. «Отдельные фрагменты системы «Безопасная столица» уже развернуты в главных управлениях Национальной полиции и Службы безопасности Украины. В дальнейшем мы также привлечем к этой системе пожарную, спасательную, медицинскую, дорожную и другие коммунальные и государственные службы», - поделился планами Кличко.
Напомним, в ноябре 2016 года в киевских парках появился бесплатный Wi-Fi и трансляции с веб-камер. Трансляции общедоступны - любой может подключиться и увидеть, что происходит в той или иной зоне парка.
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В РУБРИКЕ
|В Киеве установили 3700 камер видеонаблюдения, еще 4000 - в процессе
Вышеупомянутые камеры установили за два последних месяца. Всего их 3762: 3423 камеры - в школах, детских садах, поликлиниках и больницах; 33 камеры - на объектах культуры, в том числе музеях и театрах; 306 камер - в центре города и на автомобильных мостах через Днепр.
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