Вчера в Киеве открыли Центр обработки данных комплексной системы безопасности столицы. Его представил мэр Виталий Кличко. По его словам, по всей столице уже установили более 3700 камер видеонаблюдения, а в ближайшее время установят еще 4000 смарт-камер, которые объединят в единый общегородской комплекс видеонаблюдения. Проект в КГГА назвали «Безопасная столица», пишет AIN.

Вышеупомянутые камеры установили за два последних месяца. Всего их 3762:

* 3423 камеры - в школах, детских садах, поликлиниках и больницах;

* 33 камеры - на объектах культуры, в том числе музеях и театрах;

* 306 камер - в центре города и на автомобильных мостах через Днепр.

Плюс еще одна камера с обзором на 360 градусов установлена на Майдане Незалежности.

Вкупе с еще 4000 смарт-камер, которые установят по Киеву в ближайшее время, у столичных властей появится возможность повысить уровень общественной безопасности в городе, считают у Кличко. «Это позволит полностью охватить столицу. В частности, мы уделяем внимание безопасности в общественных местах, на крупных инфраструктурных объектах и ​​выходах из метро», - заявил мэр.

По его словам, смарт-камеры заранее запрограммированы на различные сценарии инцидентов и способны автоматически информировать ситуационный центр об опасности. К примеру, благодаря функции распознавания государственных знаков столичные полицейские смогут эффективнее находить угнанные автомобили.

К вышеупомянутым почти восьми тысячам хотят добавить еще примерно 100 000 камер, установленных в частных и государственных компаниях. «Также мы планируем привлечь к единой системе все камеры видеонаблюдения, которые работают в государственных и частных учреждениях. ...Мы должны объединить их в единую систему, которая позволит сделать наш город безопасным», - заявил мэр. Для сравнения, по всей Англии установлено более 4.2 млн камер.

В КГГА также сообщили, что для эффективного сбора и анализа информации со всего города создана облачная платформа емкостью 11 000 каналов, которая обеспечивает непрерывную запись видеоданных. «Отдельные фрагменты системы «Безопасная столица» уже развернуты в главных управлениях Национальной полиции и Службы безопасности Украины. В дальнейшем мы также привлечем к этой системе пожарную, спасательную, медицинскую, дорожную и другие коммунальные и государственные службы», - поделился планами Кличко.

Напомним, в ноябре 2016 года в киевских парках появился бесплатный Wi-Fi и трансляции с веб-камер. Трансляции общедоступны - любой может подключиться и увидеть, что происходит в той или иной зоне парка.