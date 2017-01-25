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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кличко ищет замену "Киевэнерго"

15:27 25.01.2017 |

Киев

 

Киев не намерен продлевать с "Киевэнерго" договор по управлению теплосетями, срок которого истекает в 2017 году, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Сети или перейдут под управление города, или же будут выставлены на конкурс для поиска новой компании-управленца.

Мы вами недовольны

Кличко отметил, что концессионером вполне может стать международная компания, которая уже имеет опыт управления сетями, и киевские власти ведут соответствующие переговоры. Эксперты считают, что на сегодня состояние рынка тепловой энергии далеко от идеального, и получить прибыль от управления изношенными сетями может только та компания, которая или имеет опыт работы в украинских реалиях, или же сможет договориться с властями о приемлемых условиях работы. Виталий Кличко заявил, что тепловые сети изношены, их ресурс эксплуатации исчерпан, а компания "Киевэнерго" - не самый лучший управленец. "Будем искать наиболее оптимальный вариант, чтобы исправить все недостатки, которые были при работе с "Киевэнерго", - пообещал он.

По мнению мэра, основой нового концессионного договора по управлению теплосетями столицы должна стать энергоэффективность, обязательство модернизировать тепловое хозяйство и снижение производственных затрат, что позволит в дальнейшем повлиять на тарифы в сторону снижения.

Сети и вправду изношены: по состоянию на начало прошлого года более 65% тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения уже выработали нормативный срок эксплуатации в 25 лет, а вопрос их модернизации и вложения в эту сферу миллиардов гривен активно поднимался еще в 2011 году при мэре Александре Попове.

В конце прошлого года французская компания Seureca разработала план повышения энергоэффективности тепловых сетей в трех микрорайонах Киева - проспект Науки, Татарка и Пуща-Водица - и предложила несколько сценариев их реализации.

В одном из наиболее оптимальных по окупаемости сценариев консультанты посоветовали укрупнить сети, сократить количество работающих котелен с 22 до четырех, установить индивидуальные тепловые пункты в каждом доме, переуложить некоторые участки теплотрасс. Реализация такого проекта стоимостью EUR25 млн за три года позволила бы сократить потребление газа в микрорайонах на 31%. Между тем "Киевэнерго" в 2011 году планировало вложить в модернизацию около 370 млн гривен, однако общая стоимость модернизации еще в ценах тех лет оценивалась в 12-15 млрд гривен и руководство ДТЭК заявляло, что вкладывать нужно несоизмеримо больше - по 1 млрд гривен в год.

У нас есть план

ДТЭК еще 5 лет назад заявляла, что нужен новый концессионный договор, чтобы компания-концессионер четко понимала свои обязательства и источник возврата вложенных средств. Но на сегодня ДТЭК еще не определил, будет ли он участвовать в конкурсе на концессию тепловых сетей, если таковой будет объявлен. "Решение об участии в конкурсе мы примем после того, как станут известны его условия", - сообщила пресс-служба ДТЭК.

Компания отметила, что у нее есть видение программы развития теплового бизнеса "Киевэнерго" на 5-10 лет, но эту программу невозможно реализовать в нынешних условиях тарифного регулирования и при действующем устаревшем договоре на управление имуществом. По мнению ДТЭК, для привлечения инвестиций в тепловое хозяйство нужно разработать и внедрить систему стимулирующего тарифообразования в производстве и транспортировке тепла, а также разработать долгосрочную модель дальнейшего управления коммунальными активами.

В ДТЭК говорят, что для управления тепловыми сетями могут привлечь зарубежные компании, которые имеют опыт эффективного управления активами в сфере теплоснабжения в крупных городах масштаба Киева и с системой централизованного отопления. "Мы прекрасно знаем все технические проблемы наших котельных и сетей, знаем сколько средств необходимо затратить на их модернизацию. Но мы хотим привлечь передовую экспертизу в экономии операционных затрат, построении систем учета, создания клиентоориентированного бизнеса и многое другое для того, чтобы предложить киевлянам услуги европейского уровня", - сообщила пресс-служба ДТЭК.

Еще в апреле прошлого года генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, отвечая на вопрос, будет ли компания ДТЭК участвовать в конкурсе на концессию тепловых сетей, ответил, что это возможно, если будет улучшена регуляторная среда. "С момента интервью регуляторная среда не изменилась. Бизнесы когенерации тепловой и электрической энергии на ТЭЦ, производства тепловой энергии на котельных, транспортировки и поставки тепловой энергии все также работают по тарифам, устанавливаемым по системе затраты "+". При этом "+" означает включение в тариф того минимума инвестиций, которые согласованы регулятором. Такая система тарифообразования никоим образом не дает возможность прогнозировать средне- и долгосрочные инвестиционные проекты и рассчитывать их экономическую эффективность", - пояснила пресс-служба ДТЭК.

При этом компания отмечает, что к проблемам самой системы тарифообразования добавилась и проблема неплатежей - в связи с ростом цен на газ, растут тарифы и на тепло и горячую воду. "При этом средства, поступающие на счета теплоснабжающих компаний, автоматически в первую очередь идут на оплату за газ. Таким образом, если потребители (население или бюджетные организации) не полностью оплачивают тепловую энергию, все неплатежи ложатся на теплоснабжающую компанию, тем самым лишая ее средств на выполнение ремонтных работ и превращая их в банкротом. Указанные проблемы (отсутствие стимулирующего тарифообразования, рост неплатежей) являются общей бедой теплоснабжающих компаний независимо от того, частная это компания или коммунальная", - сообщила компания ДТЭК.

То ли будет, то ли - нет

Оценки экспертов в привлекательности столичных тепловых сетей для новых инвесторов разнятся. Глава ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук сомневается, что конкурс на концессию тепловых сетей столицы будет пользоваться несомненным успехом. По его словам, компания, которая рискнет войти в этот проект, столкнется с двумя проблемами. Первая, по его словам, это монополия Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на рынке поставок газа ("Киевэнерго" использует газ для производства тепла и электроэнергии).

Вторая - тарифы, которые устанавливает на эти услуги НКРЭКУ, экономически не выгодные. Кроме того, в сфере расчетов за поставки тепла 50-70% занимают льготы и субсидии, а это значит, что компания будет испытывать сложности с получением "живых" денег от потребителей услуг. "Может, ситуация в следующем году изменится, но пока такого климата, чтобы на этот конкурс выстроилась очередь из желающих поуправлять сетями, я не вижу", - сказал он.

По мнению бывшего члена НКРЭКУ Андрея Геруса, ответа на вопрос, будут ли желающие поучаствовать в конкурсе на концессию теплосетей, у него пока нет. "Все зависит от условий конкурса, от обязательств и тарифной политики. Все должны понимать: для привлечения иностранных инвесторов это должен быть бизнес. А бизнес тут - на тарифах", - сказал он.

По мнению Андрея Геруса, бизнес по управлению тепловыми сетями может быть прибыльным, но его доход завязан на решении регулятора по тарифам. "Не все в Украине могут просто так получить лояльность регулятора. Также доходность этого бизнеса зависит от системы тарифообразования. Если оно будет стимулирующее, то это другая история, но оно вряд ли будет таким в ближайшее время", - сказал он и отметил, что нормативная база, регулирующая услуги по поставке тепла, нуждается в усовершенствовании.

По мнению еще одного эксперта, который попросил не называть его имени, способность городских властей эффективно самостоятельно управлять тепловыми сетями, о чем говорил мер Кличко - под очень большим вопросом. "Пусть они сначала научатся депутатами своими управлять, а потом можно будет и сети им доверить", - сказал он.

В то же время эксперт отметил, что спрос на управление подобными активами со стороны бизнеса был всегда. "С одной стороны - ТЭЦ Киева вырабатывают тепло, с другой - батареи в домах киевлян должны быть горячими, а ведь кто-то же должен быть между ними. Кто-то же должен поставить это тепло от ТЭУ до жилого дома. Естественно, эта услуга будет оплачиваться. Поэтому такие активы всегда пользовались спросом", - сказал эксперт.

Он уточнил, что компания, которая получит тепловые сети в управление, всегда сможет добиться от НКРЭКУ привлекательного для себя тарифа на передачу тепловой энергии. При этом эксперт отметил, что украинские компании уже научились зарабатывать деньги, включая в тариф "дутые" затраты, а контроль за корректностью использования средств, полученных за счет такого тарифа всегда оставлял желать лучшего.

Второй аргумент в пользу привлекательного тарифа на передачу тепла - социально-политический. "Компания, которая будет управлять именно столичными сетями, может прийти в НКРЭКУ и сказать: "не дадите денег - завтра сети "лягут". Вы думаете, кто то возьмет на себя риск не дать денег компании, которая обеспечивает теплом жителей столицы? Ведь, не дай бог, зимой сети выйдут из строя и в квартирах киевлян начнут лопаться от мороза батареи, - кто за это будет нести ответственность?".

Здесь уместно примерить на Киев так называемую "Алчевскую трагедию" января 2006 года. Тогда в Алчевске Луганской области в 35-градусный мороз ночью вышла из строя теплотрасса, подающая тепло от одной из двух котелен города, а на утро из-за аварийного отключения электроэнергии остановилась и вторая котельная. В результате в разгар зимы население 100-тысячного города стало банально замерзать, из-за чего в городе было объявлено чрезвычайное положение, а выражение "Алчевская трагедия" стало синонимом катастрофического состояния городской инфраструктуры.
По материалам: Деловая столица
 

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24.01 Не­на­ви­ди­те свой офис? Пу­сти­те в не­го при­ро­ду

23.01 Имей­те в ви­ду: да­же раз­бо­га­тев, вы вряд ли от­ка­же­тесь от ра­бо­ты

20.01 Бу­дем ли мы жить до 100 лет - и ра­бо­тать всю жизнь?

19.01 Как ра­бо­та в от­кры­том офи­се вре­дит на­шей ум­ствен­ной де­я­тель­но­сти

12.01 Двух­лет­ний экс­пе­ри­мент по вве­де­нию ше­сти­ча­со­во­го ра­бо­че­го дня в Шве­ции по­до­шел к кон­цу. Ре­зуль­тат ока­зал­ся со­мни­тель­ным

06.01 Как циф­ро­вые тех­но­ло­гии из­ме­ни­ли ста­рые офис­ные тра­ди­ции

29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

22.12 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

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