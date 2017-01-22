В декабре 2016 года средняя цена представленных к продаже частных домов в Киеве составила 26634 грн. за 1 кв. м. По сравнению с декабрем 2015 года, средняя цена увеличилась на 1,4%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена уменьшилась на 12,4% до 994 долл. США/кв. м. Индекс роста в гривнах составил 1,01, в долларах 0,88.

Динамика стоимости представленных к продаже домов в Киеве

С декабря 2013 года по декабрь 2016 года, средняя стоимость 1 кв. м домов в гривнах увеличилась на 118,2%, а в долларах уменьшились на 34,9%.

С декабря 2015 года по декабрь 2016 года, в национальной валюте отмечено снижение цен в Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах - от 0,7% до 6,4%. В остальных районах - увеличение от 1,9% до 10%.

В долларовом эквиваленте снижение средних цен составило от 5% до 19,2%.

Представленные к продаже дома по районам Киева

Район Кол-во, ед. Ср. пл., кв.м. Ср. цена дома, грн Цена, грн/кв.м Изм. к дек. 15, в, % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. к дек. 15, в, % В целом по Киеву 1 256 238 6 322 917 26 634 1,4 235 930 994 -12,4 Голосеевский 157 251 7 179 734 29 482 -6,4 267 901 1 100 -19,2 Дарницкий 447 234 6 029 942 25 120 3,5 224 998 937 -10,6 Деснянский 23 238 4 770 257 20 624 10,0 177 995 770 -5,0 Днепровский 87 152 3 408 411 23 003 2,5 127 180 858 -11,4 Оболонский 84 254 5 771 581 22 692 9,9 215 357 847 -5,1 Печерский 9 408 19 215 600 49 788 9,3 717 000 1 858 -5,6 Подольский 102 260 7 554 578 31 498 8,1 281 887 1 175 -6,6 Святошинский 101 201 4 509 829 23 017 -0,7 168 277 859 -14,2 Соломенский 162 257 6 854 802 28 031 -3,5 255 776 1 046 -16,6 Шевченковский 84 279 8 552 892 31 988 1,9 319 138 1 194 -12,0

Динамика количества предложения домов в Киеве

Относительно декабря 2013 года количество представленных к продаже частных домов уменьшилось на 9,7% до 1256 единиц. Объем предложения в общей площади и долларовом выражении уменьшился соответственно на 13,9% и на 43,9%.

Структура представленных к продаже домов в черте Киева

Увеличилась доля предложения домов в Дарницком (с 34% до 35%), в Подольском (с 7% до 8%), Святошинском (с 7% до 8%) и Шевченковском (с 6% до 7%) районах. Уменьшилась в Соломенском (с 14% до 13%), в Голосеевском (с 13% до 12%) и в Днепровском (с 9% до 7%). В остальных районах доли предложения домов остались без изменения.