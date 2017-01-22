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Обзор рынка частных домов Киева: итоги 2016 года
23:08 19.01.2017 |
В декабре 2016 года средняя цена представленных к продаже частных домов в Киеве составила 26634 грн. за 1 кв. м. По сравнению с декабрем 2015 года, средняя цена увеличилась на 1,4%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена уменьшилась на 12,4% до 994 долл. США/кв. м. Индекс роста в гривнах составил 1,01, в долларах 0,88.
Динамика стоимости представленных к продаже домов в Киеве
С декабря 2013 года по декабрь 2016 года, средняя стоимость 1 кв. м домов в гривнах увеличилась на 118,2%, а в долларах уменьшились на 34,9%.
С декабря 2015 года по декабрь 2016 года, в национальной валюте отмечено снижение цен в Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах - от 0,7% до 6,4%. В остальных районах - увеличение от 1,9% до 10%.
В долларовом эквиваленте снижение средних цен составило от 5% до 19,2%.
Представленные к продаже дома по районам Киева
|
Район
|
Кол-во, ед.
|
Ср. пл., кв.м.
|
Ср. цена дома, грн
|
Цена, грн/кв.м
|
Изм. к дек. 15, в, %
|
Ср. цена, $
|
Ср. цена, $/кв.м
|
Изм. к дек. 15, в, %
|
В целом по Киеву
|
1 256
|
238
|
6 322 917
|
26 634
|
1,4
|
235 930
|
994
|
-12,4
|
Голосеевский
|
157
|
251
|
7 179 734
|
29 482
|
-6,4
|
267 901
|
1 100
|
-19,2
|
Дарницкий
|
447
|
234
|
6 029 942
|
25 120
|
3,5
|
224 998
|
937
|
-10,6
|
Деснянский
|
23
|
238
|
4 770 257
|
20 624
|
10,0
|
177 995
|
770
|
-5,0
|
Днепровский
|
87
|
152
|
3 408 411
|
23 003
|
2,5
|
127 180
|
858
|
-11,4
|
Оболонский
|
84
|
254
|
5 771 581
|
22 692
|
9,9
|
215 357
|
847
|
-5,1
|
Печерский
|
9
|
408
|
19 215 600
|
49 788
|
9,3
|
717 000
|
1 858
|
-5,6
|
Подольский
|
102
|
260
|
7 554 578
|
31 498
|
8,1
|
281 887
|
1 175
|
-6,6
|
Святошинский
|
101
|
201
|
4 509 829
|
23 017
|
-0,7
|
168 277
|
859
|
-14,2
|
Соломенский
|
162
|
257
|
6 854 802
|
28 031
|
-3,5
|
255 776
|
1 046
|
-16,6
|
Шевченковский
|
84
|
279
|
8 552 892
|
31 988
|
1,9
|
319 138
|
1 194
|
-12,0
Динамика количества предложения домов в Киеве
Относительно декабря 2013 года количество представленных к продаже частных домов уменьшилось на 9,7% до 1256 единиц. Объем предложения в общей площади и долларовом выражении уменьшился соответственно на 13,9% и на 43,9%.
Структура представленных к продаже домов в черте Киева
Увеличилась доля предложения домов в Дарницком (с 34% до 35%), в Подольском (с 7% до 8%), Святошинском (с 7% до 8%) и Шевченковском (с 6% до 7%) районах. Уменьшилась в Соломенском (с 14% до 13%), в Голосеевском (с 13% до 12%) и в Днепровском (с 9% до 7%). В остальных районах доли предложения домов остались без изменения.
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