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Обзор рынка частных домов в пригороде Киева: итоги 2016 года
22:45 19.01.2017 |
В декабре средняя стоимость представленных к продаже 1 кв. м частных домов в пригороде Киева составила 21889 грн. за 1 кв. м. По сравнению с декабрем 2015 года, средняя стоимость домов увеличилась на 1,3%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена снизилась на 12,5% до 817 долл. США/кв. м. Индекс роста в гривнах составил 1,01, в долларах 0,88.
Динамика стоимости представленных к продаже домов в пригороде Киева
Относительно декабря 2013 года средняя цена домов в гривнах увеличилась на 134.9%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 29,9%.
С декабря 2015 года по декабрь 2016 года, в национальной валюте отмечен рост цен в Обуховском, Киево-Святошинском, Бориспольском и Броварском районах, от 2,7% до 3,9%. Снижение - в Вышгородском, на 0,3% и Васильковском районах - на 3,4%.
В долларовом эквиваленте снижение средних цен наблюдалось во всех районах - от 10,3% до 16,5%.
Представленные к продаже дома в пригороде Киева
|
Район
|
Кол-во, ед.
|
Ср. пл. дома, кв.м.
|
Ср. цена дома, грн.
|
Цена, грн./кв.м
|
Изм. к дек. 15, в, %
|
Ср. цена, $
|
Ср. цена, $/кв.м
|
Изм. к дек. 15, в, %
|
В целом по районам
|
7 251
|
224
|
5 451 837
|
21 889
|
1,3
|
203 427
|
817
|
-12,5
|
Бориспольский
|
1 092
|
211
|
4 600 297
|
20 377
|
3,1
|
171 653
|
760
|
-10,9
|
Броварской
|
754
|
184
|
3 137 808
|
17 626
|
2,7
|
117 082
|
658
|
-11,3
|
Васильковский
|
904
|
193
|
3 399 430
|
16 218
|
-3,4
|
126 844
|
605
|
-16,5
|
Вышгородский
|
765
|
191
|
3 909 829
|
19 250
|
-0,3
|
145 889
|
718
|
-13,9
|
Киево-Святошинський
|
2 911
|
237
|
6 018 669
|
23 440
|
3,4
|
224 577
|
875
|
-10,7
|
Обуховский
|
825
|
300
|
10 372 597
|
30 971
|
3,9
|
387 037
|
1 156
|
-10,3
Динамика количества предложения домов в пригороде Киева
Количество представленных к продаже частных домов с декабря 2013 года по декабрь 2016 года, увеличилось на 25,7% до 7251 объекта. Объем предложения в общей площади увеличился на 8,3%, а в долларовом выражении уменьшился на 24%.
По расположению, за год увеличилась доля представленных к продаже домов в Киево-Святошинском (с 38% до 40%) и Вышгородском (с 10% до 11%) районах. Уменьшилась в Обуховском районе - с 14% до 11%. В остальных районах доля предложения осталась без изменения.
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