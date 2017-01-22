В декабре средняя стоимость представленных к продаже 1 кв. м частных домов в пригороде Киева составила 21889 грн. за 1 кв. м. По сравнению с декабрем 2015 года, средняя стоимость домов увеличилась на 1,3%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена снизилась на 12,5% до 817 долл. США/кв. м. Индекс роста в гривнах составил 1,01, в долларах 0,88.

Динамика стоимости представленных к продаже домов в пригороде Киева

Относительно декабря 2013 года средняя цена домов в гривнах увеличилась на 134.9%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 29,9%.

С декабря 2015 года по декабрь 2016 года, в национальной валюте отмечен рост цен в Обуховском, Киево-Святошинском, Бориспольском и Броварском районах, от 2,7% до 3,9%. Снижение - в Вышгородском, на 0,3% и Васильковском районах - на 3,4%.

В долларовом эквиваленте снижение средних цен наблюдалось во всех районах - от 10,3% до 16,5%.

Представленные к продаже дома в пригороде Киева

Район Кол-во, ед. Ср. пл. дома, кв.м. Ср. цена дома, грн. Цена, грн./кв.м Изм. к дек. 15, в, % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. к дек. 15, в, % В целом по районам 7 251 224 5 451 837 21 889 1,3 203 427 817 -12,5 Бориспольский 1 092 211 4 600 297 20 377 3,1 171 653 760 -10,9 Броварской 754 184 3 137 808 17 626 2,7 117 082 658 -11,3 Васильковский 904 193 3 399 430 16 218 -3,4 126 844 605 -16,5 Вышгородский 765 191 3 909 829 19 250 -0,3 145 889 718 -13,9 Киево-Святошинський 2 911 237 6 018 669 23 440 3,4 224 577 875 -10,7 Обуховский 825 300 10 372 597 30 971 3,9 387 037 1 156 -10,3

Динамика количества предложения домов в пригороде Киева

Количество представленных к продаже частных домов с декабря 2013 года по декабрь 2016 года, увеличилось на 25,7% до 7251 объекта. Объем предложения в общей площади увеличился на 8,3%, а в долларовом выражении уменьшился на 24%.

По расположению, за год увеличилась доля представленных к продаже домов в Киево-Святошинском (с 38% до 40%) и Вышгородском (с 10% до 11%) районах. Уменьшилась в Обуховском районе - с 14% до 11%. В остальных районах доля предложения осталась без изменения.