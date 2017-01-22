В декабре 2016 года средняя стоимость представленных к продаже квартир в новостройках Киева составила 22980 грн./кв. м, относительно января 2016 средняя цена уменьшилась на 0,5%.

Динамика средней стоимости предложения квартир на первичном рынке

С декабря 2013 года средневзвешенная стоимость 1 кв. м квартир в гривнах увеличилась на 72,3%.

Средние цены квадратного метра квартир по классам первичной недвижимости Киева, декабрь 2016 г.

Класс К-во ЖК / комнат Выборка квартир, ед. Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм., % В целом по Киеву 156 2 589 73 1 725 125 22 980 -1,2 Эконом 58 1 088 65 1 064 823 16 511 1,2 1-комн. 417 43 732 724 16 923 1,8 2-комн. 376 66 1 086 346 16 396 1,6 3-комн. 246 88 1 426 897 16 146 0,8 4≥комн. 49 122 1 908 133 15 730 -3,9 Комфорт 39 666 70 1 492 749 21 512 0,1 1-комн. 257 46 1 010 378 22 029 -1,4 2-комн. 212 67 1 428 321 21 487 0,7 3-комн. 144 95 1 973 412 20 840 2,6 4≥комн. 53 134 2 783 556 20 922 2,5 Бизнес 39 609 84 2 362 939 28 288 2,7 1-комн. 202 51 1 474 219 28 955 2,8 2-комн. 173 75 2 127 838 28 431 2,7 3-комн. 169 105 2 880 009 27 395 2,0 4≥комн. 65 157 4 406 156 28 152 4,2 Премиум 20 226 87 3 870 005 44 146 -2,2 1-комн. 79 56 2 397 009 43 013 -4,9 2-комн. 69 85 3 731 935 44 306 -0,3 3-комн. 65 113 5 024 370 44 106 1,3 4≥комн. 13 154 7 782 289 50 379 -1,1

Гривневые цены увеличились почти во всех сегментах первичной недвижимости: эконом-класс - на 1,2%; комфорт-класс - на 0,1%; бизнес-класс - на 2,7%. Только в премиум-классе зафиксировано уменьшение на 2,2%.

Динамика изменения предложения новостроек на первичном рынке жилья

Относительно декабря 2013 года количество новостроек на первичном рынке жилья Киева увеличилось на 9,9% (со 142 до 156). А с января 2016 года - на 18,2% (со 132 до 156).

По состоянию на конец 2016 года количество новостроек эконом-класса составляет 58 объектов, комфорт класса - 39, бизнес-класса - 39, премиум-класса - 20.

Основные тенденции на первичном рынке жилья Киева в 2016 году:

* начало новых проектов и запуск новых очередей на реализуемых объектах;

* малогабаритное жилье (квартиры-студио, смарт-квартиры) общей площадью от 18 кв.м.;

* дисконтные программы (скидки, акции, рассрочки).

Количество проанализированных объектов: 156

Количество компаний операторов: 57

Ввод в эксплуатацию: введенные - 3 кв. 2019 г.