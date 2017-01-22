Финансовые новости
- |
- 22.01.17
- |
- 00:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Обзор рынка новостроек Киева: итоги 2016 года
22:31 19.01.2017 |
В декабре 2016 года средняя стоимость представленных к продаже квартир в новостройках Киева составила 22980 грн./кв. м, относительно января 2016 средняя цена уменьшилась на 0,5%.
Динамика средней стоимости предложения квартир на первичном рынке
С декабря 2013 года средневзвешенная стоимость 1 кв. м квартир в гривнах увеличилась на 72,3%.
Средние цены квадратного метра квартир по классам первичной недвижимости Киева, декабрь 2016 г.
|
Класс
|
К-во ЖК / комнат
|
Выборка квартир, ед.
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср. цена квартиры, грн.
|
Средняя цена, грн/кв.м
|
Изм., %
|
В целом по Киеву
|
156
|
2 589
|
73
|
1 725 125
|
22 980
|
-1,2
|
Эконом
|
58
|
1 088
|
65
|
1 064 823
|
16 511
|
1,2
|
1-комн.
|
417
|
43
|
732 724
|
16 923
|
1,8
|
2-комн.
|
376
|
66
|
1 086 346
|
16 396
|
1,6
|
3-комн.
|
246
|
88
|
1 426 897
|
16 146
|
0,8
|
4≥комн.
|
49
|
122
|
1 908 133
|
15 730
|
-3,9
|
Комфорт
|
39
|
666
|
70
|
1 492 749
|
21 512
|
0,1
|
1-комн.
|
257
|
46
|
1 010 378
|
22 029
|
-1,4
|
2-комн.
|
212
|
67
|
1 428 321
|
21 487
|
0,7
|
3-комн.
|
144
|
95
|
1 973 412
|
20 840
|
2,6
|
4≥комн.
|
53
|
134
|
2 783 556
|
20 922
|
2,5
|
Бизнес
|
39
|
609
|
84
|
2 362 939
|
28 288
|
2,7
|
1-комн.
|
202
|
51
|
1 474 219
|
28 955
|
2,8
|
2-комн.
|
173
|
75
|
2 127 838
|
28 431
|
2,7
|
3-комн.
|
169
|
105
|
2 880 009
|
27 395
|
2,0
|
4≥комн.
|
65
|
157
|
4 406 156
|
28 152
|
4,2
|
Премиум
|
20
|
226
|
87
|
3 870 005
|
44 146
|
-2,2
|
1-комн.
|
79
|
56
|
2 397 009
|
43 013
|
-4,9
|
2-комн.
|
69
|
85
|
3 731 935
|
44 306
|
-0,3
|
3-комн.
|
65
|
113
|
5 024 370
|
44 106
|
1,3
|
4≥комн.
|
13
|
154
|
7 782 289
|
50 379
|
-1,1
Гривневые цены увеличились почти во всех сегментах первичной недвижимости: эконом-класс - на 1,2%; комфорт-класс - на 0,1%; бизнес-класс - на 2,7%. Только в премиум-классе зафиксировано уменьшение на 2,2%.
Динамика изменения предложения новостроек на первичном рынке жилья
Относительно декабря 2013 года количество новостроек на первичном рынке жилья Киева увеличилось на 9,9% (со 142 до 156). А с января 2016 года - на 18,2% (со 132 до 156).
По состоянию на конец 2016 года количество новостроек эконом-класса составляет 58 объектов, комфорт класса - 39, бизнес-класса - 39, премиум-класса - 20.
Основные тенденции на первичном рынке жилья Киева в 2016 году:
* начало новых проектов и запуск новых очередей на реализуемых объектах;
* малогабаритное жилье (квартиры-студио, смарт-квартиры) общей площадью от 18 кв.м.;
* дисконтные программы (скидки, акции, рассрочки).
Количество проанализированных объектов: 156
Количество компаний операторов: 57
Ввод в эксплуатацию: введенные - 3 кв. 2019 г.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый политический сезон актуализировал разговоры о грядущей самоликвидации Оппозиционного блока
|Кубив рассказал о "рекордных" темпах выхода украинской экономики из тени
|Хома Перемышльский. Почему Варшава должна благодарить СБУ
|В Лондоне завершились слушания по иску России к Украине о $3 млрд
Слушания под председательством судьи Уильяма Блэра длились три дня. По их завершении судья Блэйр сказал, что сообщит сторонам дату оглашения своего вердикта в ближайшее время. Юристы предполагают, что решение может быть оглашено через несколько недель или даже месяцев.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Обзор рынка частных домов Киева: итоги 2016 года
В декабре 2016 года средняя цена представленных к продаже частных домов в Киеве составила 26634 грн. за 1 кв. м. По сравнению с декабрем 2015 года, средняя цена увеличилась на 1,4%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена уменьшилась на 12,4% до 994 долл. США/кв. м.
|Обзор рынка частных домов в пригороде Киева: итоги 2016 года
В декабре средняя стоимость представленных к продаже 1 кв. м частных домов в пригороде Киева составила 21889 грн. за 1 кв. м. По сравнению с декабрем 2015 года, средняя стоимость домов увеличилась на 1,3%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена снизилась на 12,5% до 817 долл. США/кв. м.
|Обзор рынка новостроек Киева: итоги 2016 года
|Обзор цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: итоги 2016 года
В декабре 2016 г. средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 35060 грн./кв.м, относительно января, средняя цена уменьшилась на 4,4%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 11,3% до 1308 долл. США/кв. м.
|Украина заняла 42-е место в рейтинге инновационных экономик мира – Bloomberg
|Кличко пообещал открыть станцию метро "Львовская брама" в 2018 году
|Тука прогнозирует, что процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса начнется осенью 2017г
Это интересно
|Opel заменил минивэн Meriva кроссовером Crossland X
|Как работа в открытом офисе вредит нашей умственной деятельности
|Ford Mustang получил десятиступенчатый "автомат"
Внешне фейслифтовую модель главным образом выделяет измененная оптика: это абсолютно другая форма фар и слегка иная конфигурация светодиодных модулей задних фонарей. Кроме того, поменялась форма и положение капота - "нос" стал на 20 миллиметров ниже.
|Трамп заплатил $25 млн по делу о мошенничестве
|Самый дорогой дом в США продают за $250 млн
|LG начнёт оснащать голосовым управлением все кондиционеры в 2018 году
|Amazon поможет беспилотникам выбирать полосу движения
Компания Amazon запатентовала технологию, которая поможет беспилотным автомобилям выбирать оптимальную полосу движения. Система «управления трафиком» призвана, например, не допустить выезда беспилотника на реверсивную полосу навстречу друг другу.