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Топливно-энергетический комплекс
Обзор рынка частных домов в пригороде Киева: октябрь – декабрь 2016 г.
23:26 03.01.2017 |
В декабре средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21889 грн, относительно сентября, средняя стоимость увеличилась на 2,7%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена снизилась на 0,7% до 817 долл. США/кв. м. (±2,5%).
Динамика стоимости представленных к продаже домов в пригороде Киева
С декабря 2015 года цены на дома под Киевом в гривнах увеличились на 1,3%, а в долларах уменьшились на 12,5%. Индекс роста в гривнах составил 1,01, в долларах 0,88.
Доля домов, впервые представленных к продаже, в отчетном периоде составила 13,1% от всего объема предложения. Средняя цена «новых» домов на 3,1% ниже средневзвешенной цены сентября и составляет 20648 грн. за 1 кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 6,4%, 770 долл. США/кв. м.
В 20% домов высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 43309 грн./кв.м (1616 долл./кв. м.), а в 20% домов низкого ценового сегмента - 9005 грн./кв.м (336 долл./кв. м.). Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по пригороду Киева составил 4,81.
С сентября по декабрь 2016 года, в национальной валюте отмечен рост цен во всех районах, от 1,4% до 3,9%. В долларовом эквиваленте наблюдалось увеличение только в Броварском районе, в остальных - снижение, от 1,1% до 2%.
Средние цены предложения домов по районам Киевской области, декабрь 2016 г.
|
Район
|
Кол-во, ед.
|
Ср. пл. дома, кв.м.
|
Ср. цена дома, грн.
|
Цена, грн/кв.м
|
Изм. в, %
|
Ср. цена, $
|
Ср. цена, $/кв.м
|
Изм. в, %
|
В целом по районам
|
7251
|
224
|
5 451 837
|
21 889
|
2,7
|
203 427
|
817
|
-0,7
|
Бориспольский
|
1092
|
211
|
4 600 297
|
20 377
|
2,3
|
171 653
|
760
|
-1,2
|
Броварской
|
754
|
184
|
3 137 808
|
17 626
|
3,9
|
117 082
|
658
|
0,4
|
Васильковский
|
904
|
193
|
3 399 430
|
16 218
|
1,4
|
126 844
|
605
|
-2,0
|
Вышгородский
|
765
|
191
|
3 909 829
|
19 250
|
2,0
|
145 889
|
718
|
-1,4
|
Киево-Святошинський
|
2911
|
237
|
6 018 669
|
23 440
|
2,3
|
224 577
|
875
|
-1,1
|
Обуховский
|
825
|
300
|
10 372 597
|
30 971
|
1,9
|
387 037
|
1 156
|
-1,6
Предложение
Количество выставленных на продажу домов в декабре увеличилось на 4,8% до 7251 единиц. Объем предложения домов в общей площади и денежном выражении увеличился соответственно на 4,9% и 4,1%.
Динамика количества предложения домов в пригороде Киева
Структура представленных к продаже домов
В декабре 2016 г. наибольшее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском (40%) районе. В Бориспольском -15%, в Васильковском - 13%, в Вышгородском и Обуховском - по 11%. Наименьшее количество - в Броварском районе (10%).
Увеличение числа домов наблюдалось в Киево-Святошинском районе - на 10,3%, в Бориспольском - на 5,1%, в Вышгородском на 3% и в Обуховском на 2,9%. Уменьшение в Васильковском - на 2,1% и в Броварском - на 2,5%.
В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 46%, и 250-500 кв. м - 26%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв. м - 21%, от 500 кв. м - 7%.
В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 44% и от 100 до 200 тыс. долл. - 24%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. - 12%, от 300 до 500 тыс. долл. - 11% и от 500 тыс. долл. - 9%.
Средние цены представленных к продаже домов по населенным пунктам* Киевской области, декабрь 2016 г.
|
Район
|
Город / село
|
Ср. пл. дома, кв.м.
|
Ср. цена дома, грн.
|
Цена, грн/кв.м
|
Ср. цена, $
|
Ср. цена, $/кв.м
|
В целом по районам
|
224
|
5 451 837
|
21889
|
203427
|
817
|
Бориспольский район
|
211
|
4 600 297
|
20377
|
171653
|
760
|
|
Большая Александровка
|
209
|
3 993 957
|
19698
|
149028
|
735
|
Вишенки
|
300
|
7 870 422
|
24909
|
293672
|
929
|
Гнедин
|
199
|
4 299 378
|
21465
|
160425
|
801
|
Гора
|
244
|
5 923 979
|
23693
|
221044
|
884
|
Кийлов
|
129
|
2 408 632
|
17653
|
89874
|
659
|
Малая Александровка
|
248
|
5 488 305
|
23745
|
204788
|
886
|
Петровское
|
259
|
5 692 052
|
22439
|
212390
|
837
|
Процев
|
192
|
4 051 116
|
19531
|
151161
|
729
|
Счастливое
|
233
|
5 563 178
|
23830
|
207581
|
889
|
Броварской район
|
184
|
3 137 808
|
17626
|
117082
|
658
|
|
Богдановка
|
146
|
2 464 382
|
16716
|
91955
|
624
|
Бровары
|
197
|
3 424 990
|
18884
|
127798
|
705
|
Зазимье
|
230
|
4 225 291
|
20025
|
157660
|
747
|
Княжичи
|
182
|
3 299 750
|
19062
|
123125
|
711
|
Летки
|
131
|
2 540 670
|
17777
|
94801
|
663
|
Погребы
|
242
|
5 129 001
|
21433
|
191381
|
800
|
Пуховка
|
176
|
3 228 370
|
18773
|
120462
|
700
|
Рожны
|
176
|
2 813 735
|
16375
|
104990
|
611
|
Васильковский район
|
193
|
3 399 430
|
16218
|
126844
|
605
|
|
Васильков
|
158
|
2 370 523
|
14293
|
88452
|
533
|
Глеваха
|
126
|
1 940 600
|
15021
|
72410
|
560
|
Иванковичи
|
342
|
8 535 439
|
23856
|
318487
|
890
|
Калиновка
|
151
|
1 945 552
|
14314
|
72595
|
534
|
Крушинка
|
219
|
4 168 995
|
17201
|
155560
|
642
|
Мархалевка
|
311
|
5 539 709
|
17943
|
206706
|
670
|
Путровка
|
211
|
3 854 024
|
17371
|
143807
|
648
|
Вышгородский район
|
191
|
3 909 829
|
19250
|
145889
|
718
|
|
Вышгород
|
215
|
5 124 055
|
22881
|
191196
|
854
|
Лебедевка
|
199
|
4 578 622
|
21171
|
170844
|
790
|
Лютеж
|
252
|
5 815 600
|
22543
|
217000
|
841
|
Новые Петровцы
|
209
|
4 256 539
|
20246
|
158826
|
755
|
Новоселки
|
226
|
5 679 270
|
23595
|
211913
|
880
|
Осещина
|
184
|
3 470 078
|
18811
|
129481
|
702
|
Старые Петровцы
|
236
|
5 245 143
|
21049
|
195714
|
785
|
Хотяновка
|
182
|
3 419 683
|
18123
|
127600
|
676
|
Киево-Святошинський район
|
237
|
6 018 669
|
23440
|
224577
|
875
|
|
Белогородка
|
225
|
4 572 358
|
19968
|
170610
|
745
|
Бобрица
|
277
|
6 654 778
|
21216
|
248313
|
792
|
Боярка
|
134
|
2 552 629
|
18442
|
95247
|
688
|
Бузова
|
150
|
2 307 911
|
16067
|
86116
|
600
|
Буча
|
184
|
5 100 206
|
24823
|
190306
|
926
|
Вишневое
|
118
|
2 229 475
|
18447
|
83189
|
688
|
Вита-Почтовая
|
284
|
8 116 469
|
27645
|
302853
|
1032
|
Гатное
|
274
|
6 836 731
|
23690
|
255102
|
884
|
Горбовичи
|
284
|
6 674 795
|
20263
|
249060
|
756
|
Гореничи
|
282
|
8 040 564
|
25843
|
300021
|
964
|
Горенка
|
165
|
4 201 905
|
24346
|
156788
|
908
|
Дмитровка
|
288
|
7 732 504
|
24434
|
288526
|
912
|
Заборье
|
188
|
3 319 745
|
15221
|
123871
|
568
|
Забучье
|
179
|
5 208 516
|
25112
|
194348
|
937
|
Круглик
|
134
|
2 793 385
|
20172
|
104231
|
753
|
Крюковщина
|
238
|
5 594 266
|
21388
|
208741
|
798
|
Лесники
|
351
|
14 251 056
|
39492
|
531756
|
1474
|
Малютянка
|
154
|
3 080 801
|
18752
|
114955
|
700
|
Мила
|
269
|
8 177 676
|
29672
|
305137
|
1107
|
Михайловка-Рубежовка
|
198
|
3 507 250
|
16825
|
130868
|
628
|
Мощун
|
240
|
3 164 430
|
14265
|
118076
|
532
|
Музычи
|
266
|
6 485 048
|
20888
|
241979
|
779
|
Петропавловская Борщаговка
|
270
|
6 949 596
|
25251
|
259313
|
942
|
Петрушки
|
184
|
4 242 440
|
21329
|
158300
|
796
|
Софиевская Борщаговка
|
280
|
7 247 026
|
25534
|
270411
|
953
|
Стоянка
|
365
|
11 476 398
|
29669
|
428224
|
1107
|
Тарасовка
|
184
|
3 378 324
|
17547
|
126057
|
655
|
Ходосовка
|
305
|
8 271 525
|
25205
|
308639
|
940
|
Хотов
|
258
|
6 562 988
|
26515
|
244888
|
989
|
Чабаны
|
232
|
5 381 323
|
24328
|
200796
|
908
|
Чайки
|
314
|
9 670 025
|
29965
|
360822
|
1118
|
Юровка
|
294
|
7 040 743
|
26188
|
262714
|
977
|
Обуховский район
|
300
|
10 372 597
|
30971
|
387037
|
1156
|
|
Козин
|
399
|
16 378 332
|
40855
|
611132
|
1524
|
Новые Безрадичи
|
224
|
7 283 374
|
30745
|
271768
|
1147
|
Обухов
|
149
|
2 663 520
|
18269
|
99385
|
682
|
Подгорцы
|
305
|
8 265 595
|
24588
|
308418
|
917
|
Плюты
|
431
|
15 760 307
|
37243
|
588071
|
1390
|
Романков
|
322
|
1 2204 963
|
34927
|
455409
|
1303
|
Рудыки
|
408
|
15 399 308
|
37226
|
574601
|
1389
|
Старые Безрадичи
|
217
|
7 712 855
|
27042
|
287793
|
1009
|
Таценки
|
260
|
7 549 354
|
27589
|
281692
|
1029
|
Украинка
|
204
|
5 745 673
|
26122
|
214391
|
975
*В таблице указаны только те населенные пункты, где на продажу выставлено более 20 домов
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Документ предусматривает, что Высший совет правосудия принимает решения об увольнении судей с должности и дает согласие на задержание или арест судьи. Высший совет правосудия также обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судей.
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|Обзор рынка частных домов в пригороде Киева: октябрь – декабрь 2016 г.
В декабре средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21889 грн, относительно сентября, средняя стоимость увеличилась на 2,7%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена снизилась на 0,7% до 817 долл. США/кв. м. (±2,5%).
|Обзор рынка частных домов Киева: октябрь – декабрь 2016 г.
В декабре 2016 года средняя цена представленных к продаже домов в Киеве составила 26634 грн. за 1 кв. м. По сравнению с сентябрем, средняя цена домов увеличилась на 0,8%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 2,6% до 994 долл. США/кв. м. (±3,7%).
|Обзор цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: декабрь 2016 г.
В декабре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 1308 долл. США/кв. м, относительно ноября средняя цена уменьшилась на 0,7%. В национальной валюте в течение месяца средние показатели уменьшились также на 0,7% - до 35060 грн./кв.м. (±1,5%).
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Серийный кроссовер компании Lamborghini получит версию с гибридной силовой установкой и возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. Об этом со ссылкой на главу отдела новых исследований и разработок итальянской марки Маурицио Реджани сообщает Autocar.
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