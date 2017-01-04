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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Обзор рынка частных домов в пригороде Киева: октябрь – декабрь 2016 г.

23:26 03.01.2017 |

Киев

 

В декабре средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21889 грн, относительно сентября, средняя стоимость увеличилась на 2,7%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена снизилась на 0,7% до 817 долл. США/кв. м. (±2,5%).

Динамика стоимости представленных к продаже домов в пригороде Киева

 

С декабря 2015 года цены на дома под Киевом в гривнах увеличились на 1,3%, а в долларах уменьшились на 12,5%. Индекс роста в гривнах составил 1,01, в долларах 0,88.

Доля домов, впервые представленных к продаже, в отчетном периоде составила 13,1% от всего объема предложения. Средняя цена «новых» домов на 3,1% ниже средневзвешенной цены сентября и составляет 20648 грн. за 1 кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 6,4%, 770 долл. США/кв. м.

В 20% домов высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 43309 грн./кв.м (1616 долл./кв. м.), а в 20% домов низкого ценового сегмента - 9005 грн./кв.м (336 долл./кв. м.). Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по пригороду Киева составил 4,81.

С сентября по декабрь 2016 года, в национальной валюте отмечен рост цен во всех районах, от 1,4% до 3,9%. В долларовом эквиваленте наблюдалось увеличение только в Броварском районе, в остальных - снижение, от 1,1% до 2%.

Средние цены предложения домов по районам Киевской области, декабрь 2016 г.

Район

Кол-во, ед.

Ср. пл. дома, кв.м.

Ср. цена дома, грн.

Цена, грн/кв.м

Изм. в, %

Ср. цена, $

Ср. цена, $/кв.м

Изм. в, %

В целом по районам

7251

224

5 451 837

21 889

2,7

203 427

817

-0,7

Бориспольский

1092

211

4 600 297

20 377

2,3

171 653

760

-1,2

Броварской

754

184

3 137 808

17 626

3,9

117 082

658

0,4

Васильковский

904

193

3 399 430

16 218

1,4

126 844

605

-2,0

Вышгородский

765

191

3 909 829

19 250

2,0

145 889

718

-1,4

Киево-Святошинський

2911

237

6 018 669

23 440

2,3

224 577

875

-1,1

Обуховский

825

300

10 372 597

30 971

1,9

387 037

1 156

-1,6

Предложение

Количество выставленных на продажу домов в декабре увеличилось на 4,8% до 7251 единиц. Объем предложения домов в общей площади и денежном выражении увеличился соответственно на 4,9% и 4,1%.

Динамика количества предложения домов в пригороде Киева

 
Относительно декабря 2015 года, количество домов увеличилось на 15,1. Индекс роста составил 1,15.

Структура представленных к продаже домов

В декабре 2016 г. наибольшее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском (40%) районе. В Бориспольском -15%, в Васильковском - 13%, в Вышгородском и Обуховском - по 11%. Наименьшее количество - в Броварском районе (10%).

Увеличение числа домов наблюдалось в Киево-Святошинском районе - на 10,3%, в Бориспольском - на 5,1%, в Вышгородском на 3% и в Обуховском на 2,9%. Уменьшение в Васильковском - на 2,1% и в Броварском - на 2,5%.

В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 46%, и 250-500 кв. м - 26%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв. м - 21%, от 500 кв. м - 7%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 44% и от 100 до 200 тыс. долл. - 24%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. - 12%, от 300 до 500 тыс. долл. - 11% и от 500 тыс. долл. - 9%.

Средние цены представленных к продаже домов по населенным пунктам* Киевской области, декабрь 2016 г.

Район

Город / село

Ср. пл. дома, кв.м.

Ср. цена дома, грн.

Цена, грн/кв.м

Ср. цена, $

Ср. цена, $/кв.м

В целом по районам

224

5 451 837

21889

203427

817

Бориспольский район

211

4 600 297

20377

171653

760


Большая Александровка

209

3 993 957

19698

149028

735

Вишенки 

300

7 870 422

24909

293672

929

Гнедин

199

4 299 378

21465

160425

801

Гора 

244

5 923 979

23693

221044

884

Кийлов

129

2 408 632

17653

89874

659

Малая Александровка

248

5 488 305

23745

204788

886

Петровское

259

5 692 052

22439

212390

837

Процев

192

4 051 116

19531

151161

729

Счастливое

233

5 563 178

23830

207581

889

Броварской район

184

3 137 808

17626

117082

658


Богдановка

146

2 464 382

16716

91955

624

Бровары

197

3 424 990

18884

127798

705

Зазимье

230

4 225 291

20025

157660

747

Княжичи

182

3 299 750

19062

123125

711

Летки

131

2 540 670

17777

94801

663

Погребы

242

5 129 001

21433

191381

800

Пуховка

176

3 228 370

18773

120462

700

Рожны

176

2 813 735

16375

104990

611

Васильковский район

193

3 399 430

16218

126844

605


Васильков

158

2 370 523

14293

88452

533

Глеваха

126

1 940 600

15021

72410

560

Иванковичи

342

8 535 439

23856

318487

890

Калиновка

151

1 945 552

14314

72595

534

Крушинка

219

4 168 995

17201

155560

642

Мархалевка

311

5 539 709

17943

206706

670

Путровка

211

3 854 024

17371

143807

648

Вышгородский район

191

3 909 829

19250

145889

718


Вышгород

215

5 124 055

22881

191196

854

Лебедевка

199

4 578 622

21171

170844

790

Лютеж

252

5 815 600

22543

217000

841

Новые Петровцы

209

4 256 539

20246

158826

755

Новоселки

226

5 679 270

23595

211913

880

Осещина

184

3 470 078

18811

129481

702

Старые Петровцы

236

5 245 143

21049

195714

785

Хотяновка

182

3 419 683

18123

127600

676

Киево-Святошинський район

237

6 018 669

23440

224577

875


Белогородка

225

4 572 358

19968

170610

745

Бобрица

277

6 654 778

21216

248313

792

Боярка

134

2 552 629

18442

95247

688

Бузова

150

2 307 911

16067

86116

600

Буча

184

5 100 206

24823

190306

926

Вишневое

118

2 229 475

18447

83189

688

Вита-Почтовая

284

8 116 469

27645

302853

1032

Гатное

274

6 836 731

23690

255102

884

Горбовичи

284

6 674 795

20263

249060

756

Гореничи

282

8 040 564

25843

300021

964

Горенка

165

4 201 905

24346

156788

908

Дмитровка

288

7 732 504

24434

288526

912

Заборье

188

3 319 745

15221

123871

568

Забучье

179

5 208 516

25112

194348

937

Круглик

134

2 793 385

20172

104231

753

Крюковщина

238

5 594 266

21388

208741

798

Лесники

351

14 251 056

39492

531756

1474

Малютянка

154

3 080 801

18752

114955

700

Мила

269

8 177 676

29672

305137

1107

Михайловка-Рубежовка

198

3 507 250

16825

130868

628

Мощун

240

3 164 430

14265

118076

532

Музычи

266

6 485 048

20888

241979

779

Петропавловская Борщаговка

270

6 949 596

25251

259313

942

Петрушки

184

4 242 440

21329

158300

796

Софиевская Борщаговка

280

7 247 026

25534

270411

953

Стоянка

365

11 476 398

29669

428224

1107

Тарасовка

184

3 378 324

17547

126057

655

Ходосовка

305

8 271 525

25205

308639

940

Хотов

258

6 562 988

26515

244888

989

Чабаны

232

5 381 323

24328

200796

908

Чайки

314

9 670 025

29965

360822

1118

Юровка

294

7 040 743

26188

262714

977

Обуховский район

300

10 372 597

30971

387037

1156


Козин

399

16 378 332

40855

611132

1524

Новые Безрадичи

224

7 283 374

30745

271768

1147

Обухов

149

2 663 520

18269

99385

682

Подгорцы

305

8 265 595

24588

308418

917

Плюты

431

15 760 307

37243

588071

1390

Романков

322

1 2204 963

34927

455409

1303

Рудыки

408

15 399 308

37226

574601

1389

Старые Безрадичи

217

7 712 855

27042

287793

1009

Таценки

260

7 549 354

27589

281692

1029

Украинка

204

5 745 673

26122

214391

975

*В таблице указаны только те населенные пункты, где на продажу выставлено более 20 домов
 

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03.01 Нефть по­до­ро­жа­ла до мак­си­му­ма за пол­то­ра го­да, Brent тор­гу­ет­ся вы­ше $58 за бар­рель

03.01 "Ар­се­лор Мит­тал Кри­вой Рог", "Каргилл" и "АДМ Трей­динг Украина" по­лу­чи­ли наи­боль­ший объ­ем воз­ме­ще­ния НДС в де­каб­ре

03.01 Ав­то­газ не за­ме­тил ак­циз­ных из­ме­не­ний

03.01 Роз­нич­ные це­ны на топ­ли­во вы­рос­ли в боль­шин­стве се­тей

03.01 Остат­ки средств на сче­тах Госказ­на­чей­ства Укра­и­ны в де­каб­ре сни­зи­лись по­чти вдвое

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10:37 До­ро­гой Крым. Во что об­хо­дит­ся Рос­сии борь­ба с энер­ге­ти­че­ским апо­ка­лип­си­сом

09:50 Ford пе­ре­ду­мал стро­ить за­вод в Мек­си­ке по­сле кри­ти­ки Трам­па

09:43 Что по­про­сит Лу­ка­шен­ко за под­пи­са­ние Та­мо­жен­но­го ко­дек­са ЕАЭС

08:58 На Ку­бе впер­вые на­ла­жен вы­пуск но­ут­бу­ков и план­ше­тов

08:50 Пол Рай­ан пе­ре­из­бран спи­ке­ром Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей кон­грес­са США

08:31 В Тур­ции на три ме­ся­ца про­дли­ли чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние

08:22 Ки­тай вло­жит свы­ше $115 млрд в раз­ви­тие же­лез­ных до­рог в 2017 го­ду

08:17 В Ки­тае пла­ни­ру­ют со­кра­тить вре­мя про­хож­де­ния то­ва­ров через та­мож­ню

03.01 Ки­тай ввел но­вые огра­ни­че­ния на по­куп­ку ва­лю­ты

03.01 Ка­кие за­ко­ны Оба­мы рес­пуб­ли­кан­цы хо­тят от­ме­нить

03.01 Ки­тай на­чал пря­мое гру­зо­вое же­лез­но­до­рож­ное со­об­ще­ние с Бри­та­ни­ей

03.01 Трамп пред­ло­жил кан­ди­да­ту­ру кри­ти­ка Ки­тая Ро­бер­та Лай­тай­зе­ра на пост торг­пре­да США

03.01 Но­вые лю­би­мые джи­ха­ди­сты Рос­сии: "Талибан"

03.01 Уро­вень ин­фля­ции в Ве­не­су­э­ле по ито­гам го­да пре­вы­сил 500%

03.01 Объ­ем внеш­не­го дол­га Ки­тая на ко­нец сен­тяб­ря со­ста­вил $1,43 трлн

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03.01 Об­зор рын­ка част­ных до­мов в при­го­ро­де Ки­е­ва: ок­тябрь – де­кабрь 2016 г.

03.01 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ок­тябрь – де­кабрь 2016 г.

03.01 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: де­кабрь 2016 г.

03.01 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: де­кабрь 2016 г.

03.01 "Первичка" в Ки­е­ве в де­каб­ре-2016 по­де­ше­ве­ла на 1,3% - экс­пер­ты

29.12 Стан­цию мет­ро "Петровка" хо­тят пе­ре­име­но­вать

28.12 Клич­ко за­ве­рил, что про­ве­рять квар­ти­ран­тов в Ки­е­ве не бу­дут

22.12 Ки­ев­со­вет от­ка­зы­ва­ет­ся от­ме­нять за­прет на ноч­ную про­да­жу спирт­но­го

20.12 Ки­ев­со­вет обя­за­ли от­ме­нить за­прет на про­да­жу ал­ко­го­ля но­чью

16.12 Про­езд по но­во­му мо­сту через Днепр в Ки­е­ве мо­гут сде­лать плат­ным

14.12 "Ланет" на­ме­рен с 1 ян­ва­ря от­клю­чить те­ле­ка­на­лы круп­ней­ших ме­диа­групп

14.12 НБУ про­гно­зи­ру­ет даль­ней­шее па­де­ние цен на жи­лье в Ки­е­ве

12.12 Ки­ев­со­вет при­нял гор­бюд­жет-2017 с до­хо­да­ми 38,238 млрд гри­вен и рас­хо­да­ми 38,240 млрд гри­вен

12.12 Ки­ев­со­вет при­нял про­грам­му со­ц­эко­но­мраз­ви­тия-2017 с рас­ход­ной ча­стью 10,04 млрд гри­вен

09.12 Про­ект "Воз­душ­но­го экспресса" хо­тят "разморозить"

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30.12 Ка­б­мин на­зна­чил гос­сек­ре­та­рем Ми­но­бо­ро­ны дей­ству­ю­ще­го зам­ми­ни­стра Дуб­ля­на

28.12 Гон­та­ре­ва за­де­кла­ри­ро­ва­ла 52,6 млн гри­вен за про­да­жу сво­ей до­ли в ICU

28.12 За рас­крут­ку те­мы при­ми­ре­ния с РФ пла­тят от 500 $ до 1000 $

27.12 Не­по­топ­ля­е­мый Кис­син­джер. На­сколь­ко за­раз­на пу­ти­но­фи­лия от­ца чел­ноч­ной ди­пло­ма­тии

27.12 Во­ло­ди­мир Кістіон: "У 2017-2018 році ми ма­ти­ме­мо нор­мальні українські дороги"

26.12 В си­ту­ації з го­ло­су­ван­ням у Рад­безі ООН що­до Ізраїлю не бу­ло хо­ро­шо­го рішен­ня

23.12 В Ра­де за­кон­чи­лось по­след­нее в 2016г пле­нар­ное за­се­да­ние, в сле­ду­ю­щий раз нар­де­пы со­бе­рут­ся 17 ян­ва­ря

23.12 Смо­жет ли Ко­ло­мой­ский по­ссо­рить власть

23.12 Ко­ло­мой­ский про­ком­мен­ти­ро­вал на­цио­на­ли­за­цию "ПриватБанка"

22.12 Ка­ко­вы пер­спек­ти­вы де­ла Охен­дов­ско­го

22.12 Кон­курс­ная ко­мис­сия из­бра­ла гос­сек­ре­та­рем Мин­фи­на Ка­пи­ну­са

22.12 Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

21.12 275 го­ло­сов за за­кон о гос­бюд­же­те на 2017 год по­лу­чи­лись бла­го­да­ря до­го­во­рен­но­стям с Ляш­ко и Ко­ло­мой­ским

21.12 Бюд­жет­ная ночь: Что те­перь Ти­мо­шен­ко рас­ска­жет о сво­ей друж­бе с "Оппоблоком"

21.12 Ра­да при­ня­ла за­кон о ли­бе­ра­ли­за­ции На­ло­го­во­го ко­дек­са

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09:50 Ford пе­ре­ду­мал стро­ить за­вод в Мек­си­ке по­сле кри­ти­ки Трам­па

08:41 Но­вый но­ут­бук Lenovo ThinkPad X1 Yoga ра­бо­та­ет без под­за­ряд­ки до 16 ча­сов

03.01 Microsoft пред­ла­га­ет ис­поль­зо­вать си­сте­мы до­пол­нен­ной ре­аль­но­сти для по­ис­ка ве­щей

03.01 Кон­цепт но­во­го Infiniti QX50 по­лу­чил си­сте­му ав­то­ном­но­го управ­ле­ния

30.12 Samsung пред­ста­ви­ла кон­ди­ци­о­нер, ко­то­рый не даст про­сту­дить­ся

30.12 Volvo впер­вые уста­но­ви­ла в ав­то­мо­биль "Скайп"

29.12 Amazon па­тен­ту­ет скла­ды-ди­ри­жаб­ли

29.12 Смарт­фон Gionee M2017 сто­ит от $1000

29.12 Глав­ный ин­же­нер Lamborghini под­твер­дил ги­брид­ный крос­со­вер

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

28.12 Уче­ные из Стэн­форд­ско­го уни­вер­си­те­та смог­ли из­го­то­вить са­мые тон­кие про­во­да в ми­рее

28.12 США об­ви­ни­ли тро­их ки­тай­ских трей­де­ров во взло­ме юр­фирм

28.12 Panasonic ин­ве­сти­ру­ет бо­лее 256 млн дол­ла­ров в пред­при­я­тие Tesla по вы­пус­ку сол­неч­ных ба­та­рей

28.12 Volkswagen при­об­рел фир­му PayByPhone для осво­е­ния удоб­ных форм опла­ты пар­ков­ки

27.12 Мощ­ность за­ряд­ных стан­ций Tesla Supercharger бу­дет мно­го­крат­но уве­ли­че­на

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29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

22.12 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

06.12 Топ-10 луч­ших биз­нес-школ 2016 го­да

06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

01.12 За­пад­ная куль­ту­ра тру­да гла­за­ми ки­тай­цев: всё очень не­обыч­но

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НБУ с 4 ян­ва­ря сни­зил пре­дель­ную сум­му рас­че­тов на­лич­ны­ми с уча­сти­ем физи­че­ских лиц со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн

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