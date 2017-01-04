В декабре средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21889 грн, относительно сентября, средняя стоимость увеличилась на 2,7%. В долларовом эквиваленте средневзвешенная цена снизилась на 0,7% до 817 долл. США/кв. м. (±2,5%).

Динамика стоимости представленных к продаже домов в пригороде Киева

С декабря 2015 года цены на дома под Киевом в гривнах увеличились на 1,3%, а в долларах уменьшились на 12,5%. Индекс роста в гривнах составил 1,01, в долларах 0,88.

Доля домов, впервые представленных к продаже, в отчетном периоде составила 13,1% от всего объема предложения. Средняя цена «новых» домов на 3,1% ниже средневзвешенной цены сентября и составляет 20648 грн. за 1 кв. м. В долларовом эквиваленте - дешевле на 6,4%, 770 долл. США/кв. м.

В 20% домов высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 43309 грн./кв.м (1616 долл./кв. м.), а в 20% домов низкого ценового сегмента - 9005 грн./кв.м (336 долл./кв. м.). Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по пригороду Киева составил 4,81.

С сентября по декабрь 2016 года, в национальной валюте отмечен рост цен во всех районах, от 1,4% до 3,9%. В долларовом эквиваленте наблюдалось увеличение только в Броварском районе, в остальных - снижение, от 1,1% до 2%.

Средние цены предложения домов по районам Киевской области, декабрь 2016 г.

Район Кол-во, ед. Ср. пл. дома, кв.м. Ср. цена дома, грн. Цена, грн/кв.м Изм. в, % Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м Изм. в, % В целом по районам 7251 224 5 451 837 21 889 2,7 203 427 817 -0,7 Бориспольский 1092 211 4 600 297 20 377 2,3 171 653 760 -1,2 Броварской 754 184 3 137 808 17 626 3,9 117 082 658 0,4 Васильковский 904 193 3 399 430 16 218 1,4 126 844 605 -2,0 Вышгородский 765 191 3 909 829 19 250 2,0 145 889 718 -1,4 Киево-Святошинський 2911 237 6 018 669 23 440 2,3 224 577 875 -1,1 Обуховский 825 300 10 372 597 30 971 1,9 387 037 1 156 -1,6

Предложение

Количество выставленных на продажу домов в декабре увеличилось на 4,8% до 7251 единиц. Объем предложения домов в общей площади и денежном выражении увеличился соответственно на 4,9% и 4,1%.

Динамика количества предложения домов в пригороде Киева

Относительно декабря 2015 года, количество домов увеличилось на 15,1. Индекс роста составил 1,15.

Структура представленных к продаже домов

В декабре 2016 г. наибольшее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском (40%) районе. В Бориспольском -15%, в Васильковском - 13%, в Вышгородском и Обуховском - по 11%. Наименьшее количество - в Броварском районе (10%).

Увеличение числа домов наблюдалось в Киево-Святошинском районе - на 10,3%, в Бориспольском - на 5,1%, в Вышгородском на 3% и в Обуховском на 2,9%. Уменьшение в Васильковском - на 2,1% и в Броварском - на 2,5%.

В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м - 46%, и 250-500 кв. м - 26%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв. м - 21%, от 500 кв. м - 7%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. - 44% и от 100 до 200 тыс. долл. - 24%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. - 12%, от 300 до 500 тыс. долл. - 11% и от 500 тыс. долл. - 9%.

Средние цены представленных к продаже домов по населенным пунктам* Киевской области, декабрь 2016 г.

Район Город / село Ср. пл. дома, кв.м. Ср. цена дома, грн. Цена, грн/кв.м Ср. цена, $ Ср. цена, $/кв.м В целом по районам 224 5 451 837 21889 203427 817 Бориспольский район 211 4 600 297 20377 171653 760

Большая Александровка 209 3 993 957 19698 149028 735 Вишенки 300 7 870 422 24909 293672 929 Гнедин 199 4 299 378 21465 160425 801 Гора 244 5 923 979 23693 221044 884 Кийлов 129 2 408 632 17653 89874 659 Малая Александровка 248 5 488 305 23745 204788 886 Петровское 259 5 692 052 22439 212390 837 Процев 192 4 051 116 19531 151161 729 Счастливое 233 5 563 178 23830 207581 889 Броварской район 184 3 137 808 17626 117082 658

Богдановка 146 2 464 382 16716 91955 624 Бровары 197 3 424 990 18884 127798 705 Зазимье 230 4 225 291 20025 157660 747 Княжичи 182 3 299 750 19062 123125 711 Летки 131 2 540 670 17777 94801 663 Погребы 242 5 129 001 21433 191381 800 Пуховка 176 3 228 370 18773 120462 700 Рожны 176 2 813 735 16375 104990 611 Васильковский район 193 3 399 430 16218 126844 605

Васильков 158 2 370 523 14293 88452 533 Глеваха 126 1 940 600 15021 72410 560 Иванковичи 342 8 535 439 23856 318487 890 Калиновка 151 1 945 552 14314 72595 534 Крушинка 219 4 168 995 17201 155560 642 Мархалевка 311 5 539 709 17943 206706 670 Путровка 211 3 854 024 17371 143807 648 Вышгородский район 191 3 909 829 19250 145889 718

Вышгород 215 5 124 055 22881 191196 854 Лебедевка 199 4 578 622 21171 170844 790 Лютеж 252 5 815 600 22543 217000 841 Новые Петровцы 209 4 256 539 20246 158826 755 Новоселки 226 5 679 270 23595 211913 880 Осещина 184 3 470 078 18811 129481 702 Старые Петровцы 236 5 245 143 21049 195714 785 Хотяновка 182 3 419 683 18123 127600 676 Киево-Святошинський район 237 6 018 669 23440 224577 875

Белогородка 225 4 572 358 19968 170610 745 Бобрица 277 6 654 778 21216 248313 792 Боярка 134 2 552 629 18442 95247 688 Бузова 150 2 307 911 16067 86116 600 Буча 184 5 100 206 24823 190306 926 Вишневое 118 2 229 475 18447 83189 688 Вита-Почтовая 284 8 116 469 27645 302853 1032 Гатное 274 6 836 731 23690 255102 884 Горбовичи 284 6 674 795 20263 249060 756 Гореничи 282 8 040 564 25843 300021 964 Горенка 165 4 201 905 24346 156788 908 Дмитровка 288 7 732 504 24434 288526 912 Заборье 188 3 319 745 15221 123871 568 Забучье 179 5 208 516 25112 194348 937 Круглик 134 2 793 385 20172 104231 753 Крюковщина 238 5 594 266 21388 208741 798 Лесники 351 14 251 056 39492 531756 1474 Малютянка 154 3 080 801 18752 114955 700 Мила 269 8 177 676 29672 305137 1107 Михайловка-Рубежовка 198 3 507 250 16825 130868 628 Мощун 240 3 164 430 14265 118076 532 Музычи 266 6 485 048 20888 241979 779 Петропавловская Борщаговка 270 6 949 596 25251 259313 942 Петрушки 184 4 242 440 21329 158300 796 Софиевская Борщаговка 280 7 247 026 25534 270411 953 Стоянка 365 11 476 398 29669 428224 1107 Тарасовка 184 3 378 324 17547 126057 655 Ходосовка 305 8 271 525 25205 308639 940 Хотов 258 6 562 988 26515 244888 989 Чабаны 232 5 381 323 24328 200796 908 Чайки 314 9 670 025 29965 360822 1118 Юровка 294 7 040 743 26188 262714 977 Обуховский район 300 10 372 597 30971 387037 1156

Козин 399 16 378 332 40855 611132 1524 Новые Безрадичи 224 7 283 374 30745 271768 1147 Обухов 149 2 663 520 18269 99385 682 Подгорцы 305 8 265 595 24588 308418 917 Плюты 431 15 760 307 37243 588071 1390 Романков 322 1 2204 963 34927 455409 1303 Рудыки 408 15 399 308 37226 574601 1389 Старые Безрадичи 217 7 712 855 27042 287793 1009 Таценки 260 7 549 354 27589 281692 1029 Украинка 204 5 745 673 26122 214391 975

*В таблице указаны только те населенные пункты, где на продажу выставлено более 20 домов