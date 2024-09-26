Байден анонсував збільшення допомоги Україні, ЗМІ пишуть про зброю на $8 млрд

Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським анонсував збільшення допомоги, ЗМІ повідомляють про пакети допомоги зброєю на $8 млрд.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Білого дому, також про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських посадовців.

"Президент Байден поінформував президента Зеленського про те, що він розпорядився про збільшення безпекової допомоги Україні з боку США, про що буде публічно оголошено завтра, і що це допоможе Україні здобути перемогу", - заявили у Білому домі після зустрічі Байдена і Зеленського.

Як стало відомо Reuters від посадовців, Сполучені Штати планують оголосити про надання Україні військової допомоги на суму понад 8 мільярдів доларів у четвер під час візиту Зеленського до Вашингтона.

Зокрема, адміністрація президента Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати 5,6 мільярда доларів військової допомоги Україні до 30 вересня - кінця федерального фінансового року, коли закінчується термін дії повноважень президента на вилучення озброєнь з запасів Пентагону.

Білий дім має намір повідомити Конгрес, що буде рухатися далі, оголосивши про вилучення озброєнь на 5,6 мільярда доларів. Вміст цього пакету все ще не ухвалений, зазначили посадовці.

Цього місяця агентство Reuters повідомило, що адміністрація Байдена розглядає запасний план, згідно з яким вона оголосить про плани поставок для України, але з подовженим терміном доставки зброї та обладнання, що дозволить більш поступово передавати ресурси Україні, не порушуючи крайнього терміну - 30 вересня.

Друге оголошення, заплановане на четвер, стосуватиметься допомоги на суму 2,4 мільярда доларів в рамках програми "Ініціатива сприяння безпеці України", яка дозволяє адміністрації купувати зброю для України у компаній, а не брати її з американських запасів.

Ця допомога включатиме боєприпаси, зброю для боротьби з безпілотниками та матеріали для підтримки виробництва боєприпасів в Україні, повідомив один з американських посадовців.

Крім того, у середу США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів.