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АНАЛІТИКА

На Саміті миру у Швейцарії США представлятимуть Гарріс і Салліван - Білий дім

 

Віцепрезидентка США Камала Гарріс 15 червня вирушить до Люцерна, Швейцарія, для участі в Саміті миру, повідомляє пресслужба Білого дому.

"Віцепрезидентка підтвердить прихильність адміністрації Байдена-Гарріс підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого і міцного миру, заснованого на суверенітеті й територіальній цілісності України та принципах Статуту ООН. Віцепрезидентка підтвердить підтримку народу України в його захисті від триваючої російської агресії", - зазначено в повідомленні.

Радник із національної безпеки Джейк Салліван приєднається до віцепрезидентки і представлятиме Сполучені Штати на саміті.

15-16 червня у Швейцарії відбудеться інавгураційний Саміт миру, ініційований Україною. На сьогодні 107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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