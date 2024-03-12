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ЄК підготувала переговорну рамку для вступу України, та її навряд схвалять до червня – Politico
11:04 12.03.2024 |
У вівторок Єврокомісія очікувано презентує переговорну рамку для вступу України в ЄС, але її затвердження може затягнутися ще на кілька місяців.
Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".
У вівторок Єврокомісія має запропонувати так звані переговорні рамки для України та Молдови - документи, які визначають загальні принципи майбутніх переговорів про вступ. Після того їх мають обговорити і погодити держави-члени.
"Європейські дипломати і посадовці попереджають, що домовленість усіх 27 європейських столиць, що необхідна для формального початку переговорів, навряд чи можлива до європейських виборів у червні", - зазначає Politico.
Серед іншого, фактором є бажання деяких країн, щоб Україна і Молдова не випереджали на шляху до ЄС Боснію і Герцеговину.
За даними джерел видання, у вівторок Єврокомісія дасть позитивну рекомендацію щодо початку з БіГ переговорів про вступ, а наступного тижня на зустрічі у Брюсселі лідери ЄС обговорять цю рекомендацію.
Також Єврокомісія має презентувати документ щодо підготовки ЄС до майбутнього розширення. Спершу його очікували наприкінці лютого, але зараз, за інформацією Politico, презентацію відклали до 20 березня.
Нагадаємо, Європейська комісія у січні розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України - документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.
Наприкінці минулого тижня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс під час візиту до Києва підтвердив, що наступного тижня ЄК підготує проєкти переговорних рамок, які рекомендуватиме схвалити державам-членам після виконання Україною всіх вимог.
У понеділок віцепрем'єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України повідомила, що Київ завершив виконання усіх рекомендацій ЄК, необхідних для рішення про переговорну рамку.
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