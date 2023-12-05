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Зеленський: Україна почала виробляти шість САУ "Богдана" на місяць. Отримали нову західну ППО
16:42 04.12.2023 |
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почала виготовляти шість самохідних артилерійських установок "Богдана" на місяць. Про це він повідомив за підсумками селекторної наради.
За його словами, партнери передали дефіцитні ракети до наявних систем протиповітряної оборони, а також нові й сучасні зенітно-ракетні комплекси.
"Дають результат та зусилля щодо нарощування власного виробництва. Вперше вийшли на показник шість "Богдан" на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще", - заявив Зеленський.
Він зазначив, що через зерновий коридор уже вдалося вивезти 7 млн тонн вантажів.
Також на засіданні були доповіді розвідок та зведення з фронту, під Бахмутом та в Авдіївці Збройні Сили України стоять в обороні, активні бої тривають на півдні.
У Херсоні місцева влада ліквідує наслідки обстрілів.
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