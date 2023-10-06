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АНАЛІТИКА

Коломойського в суді спитали, чи забрали в нього громадянство. Він ухилився від прямої відповіді

13:57 06.10.2023 |

Політика

 

Бізнесмен Ігор Коломойський стверджує, що не знайомий з указом про позбавлення його громадянства України. Про це він сказав 6 жовтня у Київському апеляційному суді під час розгляду скарги на збільшення розміру застави.

"Згідно з указом президента - це загальновідома інформація, яка оприлюднена в засобах масової інформації - припинено ваше громадянство України указом від 18 липня 2022 року. Так чи ні?" - спитала його головуюча суддя.

Коломойський відповів: "Я від Міграційної служби нічого не отримував".

Після цього суддя спитала, чи має Коломойський інші громадянства, на що той відповів ствердно: "Ізраїль і Кіпр".

У липні 2022 року в ЗМІ з'явилась непідтверджена інформація про припинення українського громадянства Ігоря Коломойського та ще кількох осіб, зокрема Геннадія Корбана.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає, тому що укази про припинення громадянства не публікуються у відкритому доступі.

Сам Коломойський уже кілька разів відмовився коментувати чутки про своє громадянство.

У рішенні Шевченківського районного суду Києва від 2 вересня 2023 року, коли Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, бізнесмена вказали як громадянина України. Але вже 15 вересня 2023 року цей же суд в іншому рішенні вказав його як громадянина Ізраїлю.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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