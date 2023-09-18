Кабмін звільнив шістьох заступників міністра оборони

Кабінет міністрів України на засідання у понеділок, 18 вересня, звільнив усіх заступників міністра оборони, а також державного секретаря міністерства. Про це повідомив міністр кабінета міністрів Олег Немчінов у Telegram.

Рішенням кабміну були звільнені:

Гаврилов Володимир Валеріанович з посади заступника міністра оборони України

Замлинський Ростислав Теодозійович з посади заступника міністра оборони України

Маляр Ганна Василівна з посади заступника міністра оборони України

Шарапов Дениса Олександрович з посади заступника міністра оборони України

Шевченко Андрія Віталійович з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції

Дейнега Віталій Олегович з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Ващенко Костянтин Олександрович з посади державного секретаря міністерства оборони України

Володимир Гаврилов до призначення на посаду в міноброони (січень 2022) працював помічником генерального директора державної компанії "Укрспецекспорт". Ганна Маляр стала заступником міністра у серпні 2021 року. До цього вона була працювала тренеркою зі стратегічних комунікацій СБУ, а також була телеведучою. Денис Шарапов до призначення обіймав посаду заступника гендиректора "Укрспецекспорту".

Андрій Шевченко працював у минулому журналістом, а також послом України в Канаді. Обіймав посаду у Міноборони з 21 лютого 2023 року. Віталій Дейнега найбільше відомий як засновник благодійного фонду "Повернись живим". Костянтин Ващенко у різні роки був радником прем'єр-міністра України, заступником міністра праці та соціальної підтримки, головою Нацагенства з питань державної служби, а також держсекретарем міністерства фінансів та міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Водночас, уряд не повідомив окремо про звільнення першого заступпника міністра Олександра Павлюка. Він імовірно зберіг посаду.

Зміна міністра оборони

На початку вересня міністром оборони України став Рустем Умєров. Він змінив на цій посаді Олексія Резнікова.

41-річний Умєров раніше був головою Фонду державного майна. Він - етнічний кримський татарин і мусульманин. Одружений, виховує трьох дітей. Має освіту фінансиста. Кар'єру розпочав у телекомунікаційній компанії, працював в інвестиційному бізнесі. Є співзасновником компанії ASTEM і благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.

Кілька років Умєров був делегатом Курултаю кримськотатарського народу та радником колишнього голови Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, а пізніше - його помічником.

У 2019 році Умєров став нардепом від "Голосу". У парламенті займався питаннями, пов'язаними з правами людини та деокупацією Криму. Зокрема, ініціював закон зі скасування вільної економічної зони Крим, за яким Україна не постачатиме питну воду на півострів до його повної деокупації. У 2020 році Умєров увійшов до групи з розробки державної стратегії деокупації Криму та Севастополя, створену при Раді національної безпеки та оборони, а також був обраний співголовою міжфракційного об'єднання "Кримська платформа".

Міністр оборони Рустем Умєров в понеділок назва кадрові рішення уряду "перезавантаженням".