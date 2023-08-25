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Салліван обговорив притягнення РФ до відповідальності з радниками лідерів чотирьох країн
09:06 25.08.2023 |
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів переговори з колегами з Франції, Британії, Італії та Німеччини. Однією з тем обговорень стала підтримка України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
У відомстві наголосили, що чиновники підтвердили свою незмінну відданість підтримці України у захисті від російської агресії протягом усього часу, який буде потрібен для цього, та надання допомоги у відновленні країни.
Радники лідерів п'яти держав запевнили, що російські активи залишатимуться замороженими доти, доки країна-агресор не заплатить за шкоду Україні.
"Вони розглянули подальші шляхи притягнення Росії до відповідальності за руйнування, які вона принесла через свою незаконну війну", - уточнюють у Білому домі.
Активи Росії на Заході
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні країни Заходу вирішили заморозити російські активи, щоб країна-агресор не могла використовувати їх.
Українські офіційні особи вже неодноразово закликали конфіскувати ці активи на користь нашої країни, щоб кошти РФ були спрямовані на відновлення руйнувань внаслідок війни.
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