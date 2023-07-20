Росія вирішила з четверга вважати всі судна, що прямують в українські порти, потенційними перевізниками військових вантажів

Міністерство оборони РФ заявило, що у зв'язку із припиненням "зернової угоди" згортається гуманітарний коридор у Чорному морі.

Згіздно із заявою, оприлюдненою на сайті російського міністерства, судна, що йдуть в українські порти, будуть розглядатися як "потенційні перевізники військових вантажів".

"У зв'язку із припиненням функціонування "чорноморської ініціативи" та згортанням морського гуманітарного коридору, з 00:00 за московським часом 20 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення", - йдеться у заяві.

Відповідно, Росія вважатиме, що країни прапора таких суден залученими до війни на боці України.

"Крім того, ряд морських районів у північно-західній та південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря оголошено тимчасово небезпечними для судноплавства. Відповідні інформаційні попередження про відкликання гарантій безпеки мореплавцям видано в установленому порядку", - додали у російському міністерстві.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вивчає можливість безпечного функціонування "зернового коридору", включно з можливим супроводом конвоями.

Перед цим Зеленський направив офіційні листи президенту Туреччини та генсеку ООН із пропозицією продовжити роботу "Чорноморської зернової ініціативи" в тристоронньому форматі.

Раніше МЗС РФ офіційно повідомило, що Росія зупиняє участь у "Чорноморській зерновій ініціативі", а отже вона припиняє своє функціонування з 18 липня.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення дочірньої компанії "Россєльхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Водночас 13 липня, Путін вчергове заявив, що вимоги Росії для продовження дії угоди не виконуються, але зазначив, що остаточне рішення про вихід з неї РФ ще не ухвалила. При цьому тиждень тому МЗС РФ фактично підтвердило блокування заходу суден до "зернового коридору", повідомивши, що всі судна мають вийти з нього до 18 липня.