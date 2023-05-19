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Байден заявив лідерам G7, що США підтримають підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 - CNN
19:27 19.05.2023 |
Президент США Джо Байден у п'ятницю заявив лідерам G7, що США підтримають зусилля з навчання українських пілотів на сучасних літаках, включно з F-16, повідомив CNN високопоставлений представник адміністрації.
За словами чиновника, спільні навчальні заходи не проводитимуться в США, найімовірніше, проводитимуться виключно в Європі. Але американський персонал братиме участь у навчаннях разом із союзниками і партнерами, сказав чиновник. Очікується, що на це піде декілька місяців.
"Оскільки навчання відбуватиметься найближчими місяцями, наша коаліція країн, що беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть", - сказав чиновник.
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