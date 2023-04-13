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Німеччина хоче ухвалити швидке рішення про передачу польських МіГ-29 Україні
16:37 13.04.2023 |
Берлін хоче вже цього четверга вирішити, чи погодиться він надати дозвіл Польщі, аби та передала винищувачі радянського виробництва МіГ-29 із запасів Східної Німеччини Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило німецьке агентство DPA з посиланням на відповідну заяву глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса.
"Уряд Німеччини хоче вирішити цього четверга, чи дасть він згоду Польщі на поставку винищувачів МіГ-29 радянського виробництва в Україну, заявив міністр оборони Борис Пісторіус", - йдеться у повідомленні агентства.
Цю заяву міністр зробив в кулуарах візиту до німецьких солдатів у Малі, стверджує агентство.
Йдеться про винищувачі МіГ-29 зі старих запасів Німецької демократичної республіки, які Німеччина колись продала Польщі.
Польща звернулася з проханням надати дозвіл на передачу літаків Україні в четвер.
У березні Польща оголосила про передачу Україні винищувачів МіГ-29 радянського виробництва для підтримки країни в боротьбі з російською агресією. Частину літаків вже передали Україні, однак серед них, зазначають німецькі ЗМІ, не було жодного борта з колишніх запасів Східної Німеччини.
У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав у спадок від армії Німецької демократичної республіки
Радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сівера заявив наприкінці березня, що на озброєнні польських ВПС і сьогодні залишається близько десятка таких літаків.
Як правило, контракти на продаж військової техніки з Німеччини передбачають, що німецький уряд повинен дати згоду на можливу передачу третій стороні.
Минулого тижня президент Польщі Дуда заявив, що його країна вже поставила Україні вісім винищувачів МіГ-29.
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