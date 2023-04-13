Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина хоче ухвалити швидке рішення про передачу польських МіГ-29 Україні

 

Берлін хоче вже цього четверга вирішити, чи погодиться він надати дозвіл Польщі, аби та передала винищувачі радянського виробництва МіГ-29 із запасів Східної Німеччини Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило німецьке агентство DPA з посиланням на відповідну заяву глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

"Уряд Німеччини хоче вирішити цього четверга, чи дасть він згоду Польщі на поставку винищувачів МіГ-29 радянського виробництва в Україну, заявив міністр оборони Борис Пісторіус", - йдеться у повідомленні агентства.

Цю заяву міністр зробив в кулуарах візиту до німецьких солдатів у Малі, стверджує агентство.

Йдеться про винищувачі МіГ-29 зі старих запасів Німецької демократичної республіки, які Німеччина колись продала Польщі.

Польща звернулася з проханням надати дозвіл на передачу літаків Україні в четвер.

У березні Польща оголосила про передачу Україні винищувачів МіГ-29 радянського виробництва для підтримки країни в боротьбі з російською агресією. Частину літаків вже передали Україні, однак серед них, зазначають німецькі ЗМІ, не було жодного борта з колишніх запасів Східної Німеччини.

У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав у спадок від армії Німецької демократичної республіки

Радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сівера заявив наприкінці березня, що на озброєнні польських ВПС і сьогодні залишається близько десятка таких літаків.

Як правило, контракти на продаж військової техніки з Німеччини передбачають, що німецький уряд повинен дати згоду на можливу передачу третій стороні.

Минулого тижня президент Польщі Дуда заявив, що його країна вже поставила Україні вісім винищувачів МіГ-29.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2639
  0,3218
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3058  0,04 0,11 37,9735  0,03 0,08
EUR 40,4435  0,13 0,32 41,3387  0,15 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес