СБУ заарештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн - пресслужба

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) заарештовано майно екснародного депутата, підсанкційного бізнесмена Вадима Новинського на суму понад 3,5 млрд грн, повідомляє спецслужба.

"За матеріалами Служби безпеки арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в четвер.

Як інформує СБУ, до списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств і 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного пального. Загальна сума арештованого майна становить понад 3,5 млрд грн.

Повідомляється, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об'єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації угоди він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

Наразі за матеріалами СБУ Мін'юст скасував незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха.

У межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), співробітники Служби безпеки здійснили обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів. Під час обшуків виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності, повідомляє СБУ.

Слідчі дії відбуваються під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора у взаємодії з Міністерством юстиції України.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 1 грудня 2022 року ввів у дію рішення РНБО "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яким санкції було застосовано і щодо Новинського.

Санкційний пакет передбачає 12 типів накладених обмежень, зокрема повне блокування активів, заборону на здійснення торговельних операцій, позбавлення всіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України тощо.