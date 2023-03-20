Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2 і допомоміжні машини

Збройні сили Норвегії повідомили про доставку в Україну восьми танків Leopard 2 і чотирьох допоміжних машин.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Міноборони Норвегії.

У відомстві нагадали, що 26 січня Норвегія вирішила долучитись до міжнародної передачі танків Україні.

"Незабаром після цього було вирішено, що Норвегія передасть Україні вісім танків типу Leopard 2 і до чотирьох машин підтримки. Танки вже на місці, а в Польщі, під егідою ЄС, триває підготовка особового складу" - йдеться у повідомленні

На додаток до восьми танків і допоміжних машин, які були передані, Норвегія надає також кошти на боєприпаси і запасні частини.

"Зараз ми вважаємо абсолютно правильним підтримувати Україну. Для норвезької та європейської безпеки важливо, щоб Росія не перемогла у своїй агресії проти України", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.