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АНАЛІТИКА

«За інтенсивність праці»: майже всі нардепи в січні отримали 100% надбавку до окладу

12:51 01.03.2023 |

Політика

 

Майже всі депутати Верховної Ради, 396 з 415, отримали 100%-надбавку до свого посадового окладу за січень 2023 року за "інтенсивність праці".

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на відповідь апарату ВР.

Зазначається, що середня виплата на одного депутата за січень 2023 року склала 48,8 тис. грн. Ця сума включає в себе власне оклад, 100% надбавку до окладу та варіативні виплати - за почесне звання, за вчений ступінь, кошти за відпустку, лікарняний або службове відрядження.

Найбільші виплати отримали голова парламенту Руслан Стефанчук - 78,9 тис. грн та голова комітету ВРУ у закордонних справах Олександр Мережко - 69,1 тис. грн.

Найменше виплатили депутату з групи "Довіра" Валерію Лунченку - 4,9 тис. грн і виключеному з фракції "Слуга народу" Олександру Дубінському - 5 тис. грн.

Водночас із тих 19 депутатів, які не отримали надбавку за інтенсивність роботи, 17 взагалі не отримали жодних виплат за січень. Переважно це позбавлені мандатів нардепи від забороненої ОПЗЖ.

Ще двоє нардепів, позбавлений мандата від ОПЗЖ Андрій Аксьонов і Сергій Шахов з групи "Довіра" не отримали зарплату, але отримали компенсацію за невикористану відпустку й відшкодування за відрядження відповідно.

Сумарно на всі виплати депутатам у січні 2023 року пішло 19,4 млн грн - це майже удвічі більше ніж за аналогічний місяць торік, коли на це з бюджету витратили 10,3 млн грн.

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За матеріалами: БізнесЦензор
 

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