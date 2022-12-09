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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 млн - ЗМІ
09:09 09.12.2022 |
Сполучені Штати готуються направити Україні пакет військової допомоги на суму $275 мільйонів, що пропонує нові можливості для боротьби з безпілотниками і посилення протиповітряної оборони.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Пакет може бути оголошений вже в п'ятницю. Очікується, що Пентагон в нього ракети для пускових установок високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), 155-мм боєприпаси, військові автомобілі Humvee і генератори.
Вміст і розмір пакетів допомоги можуть змінюватися до того, як вони будуть підписані президентом.
275 мільйонів доларів будуть покриті за рахунок президентських повноважень на скорочення озброєнь (PDA), які дозволяють Сполученим Штатам швидко передавати оборонні товари та послуги з запасів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.
Нагадаємо, Нижня палата американського Конгресу - Палата представників - підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 фінансовий рік, який передбачає 858 мільярдів доларів бюджету на оборону.
У рекордному в історії США оборонному бюджеті передбачене, серед іншого, виділення щонайменше 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні - це на 500 мільйонів більше, ніж просила адміністрація Байдена на початку цього року.
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