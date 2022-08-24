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США завтра оголосять рекордний пакет на 3 млрд доларів для України, - AP
22:59 23.08.2022 |
Сполучені Штати Америки (США) на День незалежності України оголосять про виділення рекордного пакету військової допомоги на 3 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Видання з посиланням на неназваних офіційних осіб пише, що адміністрація США оголосить про новий військовий пакет саме завтра, 24 серпня 2022 року. За їхніми словами, гроші підуть на фінансування контрактів на постачання дронів, озброєнь та іншого обладнання. Хоча при цьому не виключено, що протягом року вони ще не з'являться на полі бою.
Кошти також підуть на навчання та оснащення українських військ, щоб забезпечити їхню боєздатність "на довгі роки".
На відміну від попередніх пакетів, нове фінансування значною мірою спрямоване на те, щоб допомогти Україні зміцнити оборонну позицію у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Попередні поставки були зосереджені на більш нагальних потребах України у зброї та боєприпасах.
Нагадаємо, до цього президент США Джо Байден затвердив військову допомогу Україні на 775 млн доларів, до якої увійдуть предмети оборонного призначення та послуги Пентагону, а також військова освіта та підготовка українських військових.
Американське видання Politico писало, що планується передача керованих снарядів Excalibur для гаубиць.
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