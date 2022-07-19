Фінансові новини
- |
- 19.07.22
- |
- 04:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський вніс у Раду подання про звільнення голови СБУ Баканова
23:42 18.07.2022 |
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.
Відповідний проєкт постанови зареєстровано 18 липня під №7564, повідомляється на сайті парламенту.
За даними народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка, Верховна Рада розгляне це подання першим пунктом на найближчому пленарному засіданні, яке має відбутися вже завтра.
Як повідомлялося, напередодні Зеленський відсторонив Баканова від виконання обов'язків та призначив тимчасовим керівником СБУ Василя Малюка.
Президент також відсторонив від виконання обов'язків генпрокурорку Ірину Венедіктову.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Початок турбулентності. Навіщо Зеленський наполовину звільнив Баканова та Венедіктову
ТОП-НОВИНИ
|Рада звільнила міністерку соцполітики Лазебну - нардеп Железняк
|Країни ЄС дали політичну згоду на п'ятий транш військової допомоги для України
|Усунення з посади Баканова і Венедіктової не означає їх звільнення – заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов
|Зеленський призначив виконувача обов'язків голови СБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Венедіктова наголошує, що процедуру звільнення генпрокурора з посади жорстко регламентовано
|Зеленський вніс у Раду подання про звільнення голови СБУ Баканова
|Верховна Рада усунула законодавче розмежування внутрішніх переселенців
|«5 канал» та «Прямий»звертаються до РНБО і Нацради щодо участі в телемарафоні замість медіагрупи «Україна»
|Україна вийшла з митної угоди країн СНД
|Шмигаль запропонував Раді призначити нового міністра соцполітики
|Кулеба назвав умову для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю
Бізнес
|Учёные создали графеновое «тату», которое позволит долго и скрыто отслеживать артериальное давление
|Удлиненный Bentley Bentayga получил «самые совершенные» кресла в мире
|Инвестиции в коммерческий термоядерный синтез выросли почти в 2,5 раза за год — реакторы могут появиться через 10–15 лет
|Volkswagen предложит оплачивать автопилот по километражу
|Новая причина для дефицита чипов — производители столкнутся с тотальной нехваткой охлаждающей жидкости для травления
|Учёные придумали, как эффективнее кипятить воду — это, кроме прочего, позволит лучше охлаждать чипы
|Samsung создала первую в отрасли память GDDR6 со скоростью в 24 Гбит/с