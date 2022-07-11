Поляки смогут получить особый статус в Украине. Зеленский внес в Раду законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский внес в понедельник, 11 июля, в Верховную раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского президента Анджея Дуды во время выступления к 79-летию Волынской трагедии.

"Сегодня президент Зеленский внес в Верховную раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине. Сегодня Украина этим жестом президента символически приглашает нас: "Мы приветствуем вас здесь на особых правах". Пусть это будет для нас каким-то знаком", - сказал он.