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Поляки смогут получить особый статус в Украине. Зеленский внес в Раду законопроект
19:12 11.07.2022 |
Президент Украины Владимир Зеленский внес в понедельник, 11 июля, в Верховную раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского президента Анджея Дуды во время выступления к 79-летию Волынской трагедии.
"Сегодня президент Зеленский внес в Верховную раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине. Сегодня Украина этим жестом президента символически приглашает нас: "Мы приветствуем вас здесь на особых правах". Пусть это будет для нас каким-то знаком", - сказал он.
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