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Архитекторы хаоса: Какую доктрину европейской безопасности строят Путин с Лавровым
23:08 02.12.2021 |
Попытка России кодифицировать запрет на вступление Украины и Грузии в НАТО, конечно, провалится. Даже если нас туда и не примут - формально "двери останутся открытыми", как любят говорить чиновники Альянса. Но вся история позволит Путину уже открыто утверждать, что на Донбассе "Россия противостоит НАТО".
Вчерашнее заявление Владимира Путина о том, что Россия нуждается в "конкретных договоренностях", зафиксированных на бумаге, с США и другими членами НАТО, которые бы предполагали, что альянс не будет расширяться на восток, в принципе, не нова. Российский президент по-прежнему любил рассказать мифическую историю о том, что подобные гарантии якобы были предоставлены президенту СССР Горбачеву, но только в устной форме. А потом коварные западные политики о них "забыли" и приняли в альянс немало восточноевропейских государств.
Впрочем, в этот раз заявление Путина получило мощное продолжение со стороны российского внешнеполитического ведомства. В частности, уже сегодня его глава Сергей Лавров на встрече министров ОБСЕ пугал мир ужасающими последствиями расширения Североатлантического альянса.
"НАТО отказывается конструктивно рассматривать наши предложения по деэскалации напряженности и предотвращению опасных инцидентов. Напротив, военная инфраструктура альянса приближается к границам России. Ужасный сценарий военного противостояния возвращается", - заявил российский чиновник. Добавив ко всем краскам рассказ о "военной накачке Украины" и "иллюзии относительно силового решения проблемы (Донбасса - ред.)".
Впрочем, страшилками дело не ограничилось, произнес Лавров и конструктив. Который заключается в том, что Россия вскоре выдвинет какие-то свои "предложения о новом пакте о европейской безопасности". Которые, по плану Москвы, остановят дальнейшее расширение НАТО на восток.
Какими будут эти предложения, пока, конечно, неизвестно. Но судя по той же речи Лаврова относительно того, что "решение бухарестского саммита (НАТО - ред.), что Украина и Грузия станут членами НАТО - это мина в основу конструкции европейской безопасности", логично предположить, что эту "мину" в Кремле попытаются "обезвредить". Хотя, собственно, этим делом Россия и так занимается уже много лет.
Достаточно напомнить тот факт, что в 2008 году Путин намекнул президенту США Бушу, что в случае попыток предоставить членство в НАТО Украине Россия аннексирует Крым и часть Восточной Украины. И очевидно, реализовать угрозу Кремль решил на опережение.
Но если вернуться от подковерной дипломатии к адекватному международному праву, то любые подобные договоренности абсолютно невозможны.
В первую очередь потому, что они ограничены суверенитетом Украины, Грузии, или кого там еще Россия захочет внести в "черный список для НАТО". Такие договоренности были бы публичным признанием того факта, что желание президента России выше норм и принципов ООН, доктрины современного международного публичного права и устава НАТО вместе взятых.
И, во-вторых, мир за последние полтора десятилетия неплохо понял логику Путина. Если НАТО откажется от Украины и Грузии, то дальше можно ставить ультиматум не только в отношении Молдовы, но и Польши, и государств Балтии. Их тоже приняли в НАТО в обход "устных договоренностей с Горбачевым о нераспространении на Восток", чего уж там.
И, в-третьих, России просто нечего предложить США за Украину в качестве "равноправного обмена". Разве что быстро сбросить Мадуро и дать возможность поставить США кого-то "своего". Вот только вряд ли Венесуэла кого-то так интересует в Вашингтоне.
В этом месте может возникнуть логичный вопрос - зачем тогда Кремлю предлагать документ, который никто не поддержит, ведь это будет международно-политическое поражение? Тем более что Украину и без каких-либо гарантий никто не спешит принимать в НАТО, а архитектура европейской безопасности - это не российская конституция, которую можно менять по звонку из Кремля?
С позиции адекватной логики - смысла нет. Впрочем, во внутрироссийской системе координат все по-другому. Ведь ожидаемый отказ Альянса как-то ограничивать права Украины, Грузии или кого угодно еще даст Кремлю возможность официально и открыто утверждать, что на Донбассе происходит противостояние России, которая защищает свои интересы безопасности, и "агрессивного НАТО".
И каждого российского оппозиционера, который даже не выступит в поддержку Украины, а просто задаст вопрос, почему Москва закапывает средства в марионеточные "республики" и подвергается западным санкциям в условиях глубокого экономического кризиса, можно будет легко и беспроблемно объявить "агентом Североатлантического альянса", не меньше.
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