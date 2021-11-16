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АНАЛИТИКА

Владимир Огрызко: Блинкен дает сигнал Киеву — не надо считать, что с Путиным все может обойтись просто так

 Денис Сарбей / Деловая столица

Об угрозе полномасштабного вторжения России в Украину и реакции Запада на нее "ДС" поговорила с бывшим министром иностранных дел Владимиром Огрызко.

"ДС" Статусные спикеры из США и ЕС заговорили об угрозе полномасштабного вторжения России в нашу страну. Мы имеем дело с виртуальным обострением или с реальным? Какое событие стало его триггером?

В.О. Ответ очевиден. Россия была и остается страной, которая не видит Украину как страну, имеющую право на независимое существование. А то, что делает сейчас Путин, - это, во-первых, попытка прозондировать реакцию Запада и его возможный ответ, а во-вторых, это продолжение работы по дестабилизации внутри Украины. То есть задача с двумя понятными целями и здесь, я думаю, ничего нового нет.

А развертывание этих событий именно в данный момент означает понимание Путина, что он это может сделать либо сейчас, либо никогда. Ведь ситуация в России для него ухудшается, и он это хорошо видит.

"ДС" Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что одной из целей режима Лукашенко, которая способствует наплыву мигрантов к границам Евросоюза, является отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной. С какой целью сделано это заявление? Кому и какой месседж отправлен?

В.О. На фоне довольно мягких заявлений нашего руководства о том, что ничего страшного не происходит, это еще один сигнал Киеву. Думаю, что соответствующие заявления были адресованы министру Кулебе и другим высокопоставленным должностным лицам, которые только что побывали в Вашингтоне. Сейчас они будут повторены в Брюсселе, потому это очень четкий сигнал нам, что не нужно расслабляться и считать, что все может обойтись просто так.

Ситуация усугубляется, но думаю, что при совместных усилиях с нашими западными партнерами она может стать более стабильной. И здесь хотелось бы отметить уникальную роль, которую начинают играть британцы, когда они без каких-либо обязательств со стороны НАТО готовы продемонстрировать настоящую солидарность с Украиной, и сделать это немедленно.

"ДС" Начальник штаба обороны Британии Ник Картер заявил, что существует "большой риск" внезапной войны , и что вооруженные силы Королевства должны быть готовы к войне с Россией. Почему заявление сделано именно сейчас?

В.О. Здесь скорее речь идет о России и Западе в целом. Думаю, Ник Картер прав. Ведь то, что они сейчас наблюдают на нашей границе, выходит за пределы здравого смысла и какой-то адекватности. Поэтому Картер как ответственное лицо говорит о том, что ситуация на границе с Польшей может перейти определенные границы и выйти из-под контроля, и нужно быть готовым к любому развитию событий. Поэтому его заявление абсолютно логично.

"ДС" На состоявшейся 12 ноября парижской встрече Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с их французскими коллегами Жаном-Ивом Ле Дрианом и Флоранс Парли представители Москвы вновь обвинили Украину в несоблюдении "Минска". Французские министры в ответ призвали Москву согласиться на встречу "четверки" и пообещали защищать украинский суверенитет, напомнив Шойгу о прозрачности перемещений и деятельности войск. Как интерпретировать публичные позиции сторон? Зачем Лавров и Шойгу летали в Париж и что могло остаться за кулисами этой встречи?

В.О. С одной стороны, нужны прямые контакты, в которых россиянам можно сказать в лицо то, что они должны услышать. С другой стороны, продолжение диалога ради самого диалога дает Москве ощущение: чтобы они не делали, их все равно будут слушать и говорить, какие они молодцы и как надо думать о общей безопасности в Европе и мире.

Этот момент используется Москвой максимально и уже давно, там считают Запад системой импотентной, не способной на решительные шаги. И потому вместо того, чтобы дать россиянам по лбу, их приглашают на встречи, где выражают обеспокоенность. А сейчас как раз тот момент, когда Западу от обеспокоенности нужно переходить к очень конкретным действиям.

"ДС" Судя по последним заявлениям официальных лиц Франции, ее позиция ужесточилась?

В.О. Знаете, словесная позиция может быть любой. Главное, чтобы за ней были конкретные действия, пока их не видно, даже по ситуации с Польшей. Хотя какие-то санкции в отношении Беларуси должны быть утверждены, но при чем здесь она, когда все это оркестрируется из Москвы. Какую они почему-то "забывают", хотя прекрасно понимают, не может Лукашенко от себя сказать, что закроет транзит газа из России в Европу.

Но Франция играет в эти игры и рассказывает, что "мы позвоним и попросим, чтобы вы (Путин) повлияли на Лукашенко". То есть диктатор, который в кармане у Путина и фактически не принимает самостоятельных решений, мол, может самостоятельно пойти на такие шаги. Это просто детсад и даже не старшая группа. Этим продолжением политического театра и пользуется президент России.

"ДС" Есть свежее заявление от министра иностранных дел Австрии Михаэля Линхарта о том, что ситуация с военной угрозой Украине со стороны России очень критическая, и ЕС нужно четко дать понять Кремлю, что не стоит идти на эскалацию. О чем свидетельствует такое заявление от представителя достаточно лояльного к России государства?

В.О. Оно свидетельствует о том, что "красные линии", о которых мы говорили и о которых напоминали и в Вашингтоне, и в Брюсселе, уже перейдены. И если Запад сейчас не отреагирует серьезно, для Москвы это будет основанием понимать, что в дальнейшем они могут делать все, что им захочется. Поэтому даже страны умеренного толка, такие как Австрия, понимают, что в случае полномасштабной войны им не удастся отсидеться где-то с краю, и начинают призывать Путина остановиться. Конечно, лучше бы не призывали, а ввели "адские санкции" вместе с США, и увидели бы, что за три месяца от России осталось бы только упоминание. Но для этого нужно иметь политическую волю, пока она там не просматривается.

"ДС" Дмитрий Кулеба вчера встретился с руководством ЕС и НАТО. Какая реальная помощь Украине будет, по вашему мнению?

В.О. Думаю, что реальной помощи от структур ЕС и НАТО не будет. Но если отдельные члены этих объединений проявят политическую волю и разум, как, скажем, британцы, тогда можно рассчитывать на влияние на безрассудную позицию Москвы. Если этого не произойдет, следует ожидать больших неприятностей.

"ДС" На Донбассе усилились обстрелы украинских позиций из крупнокалиберной артиллерии, запрещенной "Минском". Какую главную цель преследует Москва этими обстрелами? И почему мы не видим новых применений "Байракторов" в ответ на эти обстрелы?

В.О. Это вопрос к нашему Минобороны. Ведь было сказано, что командиры на местах принимают решение в случае вражеских обстрелов. На мой взгляд, на каждый обстрел должны идти два ответа. Для того чтобы боевики и российские войска понимали, что результат будет таким, как после первого применения "Байрактара".

Но меня волнует и то, что наши западные партнеры, которые были очень обеспокоенные использованием беспилотника в ответ на обстрел, в этом случае словно бы воды в рот набрали. Ибо очевидно, что использование боевиками запрещенного оружия должно быть предметом если не более жесткой реакции, то хотя бы озабоченности. Но мы снова видим цинизм, характерный для многих наших западных партнеров.

Относительно причин обстрелов - мы слышали, что туда завезли очередную крупную партию боеприпасов. Их нужно использовать. Поэтому не думаю, что это какая-то отдельная история, нуждающаяся в дополнительном объяснении. То же было и неделю, и месяц назад. Они используют все, чтобы держать нас в напряжении. Думаю, что к напряжению мы уже привыкли, но отвечать надо жестко и болезненно, тогда таких обстрелов станет меньше.
 

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