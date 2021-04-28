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Виталий Портников: Лавров создаёт миф об «агрессивной Украине»
13:53 28.04.2021 |
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что полномасштабной войны с Украиной можно и нужно избежать и в этом состоит позиция Украины и так называемых "ополченцев" - то есть российских марионеток на оккупированных Россией территориях.
Однако министр иностранных дел России говорит, что не может отвечать за действия украинского президента Владимира Зеленского, который "в своём стремлении удержаться у власти любой ценой" готов "потворствовать неонацистам и радикалам".
Это и есть сейчас главная политическая линия Москвы - создание мифа об "агрессивной Украине". Не имеет никакого значения, что сам Зеленский постоянно говорит о мире и призывает к встрече с Путиным. Имеет значение только "непредсказуемость" украинского президента и его готовность удовлетворять политические желания мифических "неонацистов".
Можно, конечно, снисходительно усмехнуться по поводу такой риторики. Мы-то, мол, прекрасно понимаем, что Зеленский не собирается начинать широкомасштабную войну с Россией. И если он не собирается и Россия не собирается - так чего волноваться?
Но разговоры российских чиновников о "непредсказуемости" Зеленского и его готовности к большой войне - это подготовка российского и мирового общественного мнения к тому, что такая война вероятна. И для ее развязывания вовсе не нужны никакие действия Зеленского. Москве достаточно устроить провокацию на линии разграничения на Донбассе, на административной границе с Крымом или просто на границе Украины и России. И обвинить в этой провокации Украину - в лучших традициях Сталина или Гитлера, этих двух образцов для подражания для современной российской политической элиты. В конце концов, разве оккупацию Крыма Россия не оправдывала мифическим «поездом националистов», который отправлялся на полуостров? А что такого поезда никогда не было, никакого значения не имеет. Важен миф, важна пропаганда, важен повод для войны, который может придумать сам агрессор.
Поэтому стремление российского руководства вопреки фактам и здравому смыслу продолжать говорить об "агрессивном Зеленском" и о том, что к большой войне готовится Украина - лучшее доказательство того, что к такой войне готовится сама Россия. Что это Россия ищет повод для такой войны. А если повод не найдёт - то российские спецслужбы этот повод просто придумают.
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