Финансовые новости
- |
- 17.12.20
- |
- 13:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Профильный комитет рады не поддержал кандидатуру Витренко на должность министра энергетики – нардеп Совсун
13:07 17.12.2020 |
Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики Украины, сообщила член комитета Инна Совсун (фрация "Голос").
"Профильный комитет не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики, "за" проголосовало 10 депутатов из 22", - цитирует Совсун пресс-служба "Голоса" в четверг.
Вопрос о назначении Витренко министром энергетики стоит в повестке дня пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 17 декабря.
Статьи по теме:
17.12.20 «Мировая» между Витренко и «Нафтогазом»: экс-директор получит гособлигаций на 4 миллиона долларов
Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко получит гособлигаций на 4 миллиона долларов сроком на 5 лет для устранения конфликта интересов перед возможным назначением на руководящую должность в правительство.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Обновление правительства. Сложится ли у Зеленского кадровый пасьянс с Коломойским
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры спохватились - поняли, что доллар больше не будет падать на межбанке, и кинулись его скупать
|Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о действиях РФ в оккупированном Крыму
|Кадровые качели: Зачем публично поссорились Зеленский и Разумков
|Индекс инвестпривлекательности Украины беспрецедентно снизился до уровня 2013г - опрос
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Профильный комитет Рады поддержал назначение главы Госгеокадастра Лещенко министром агрополитики
|Профильный комитет рады не поддержал кандидатуру Витренко на должность министра энергетики – нардеп Совсун
|«Мировая» между Витренко и «Нафтогазом»: экс-директор получит гособлигаций на 4 миллиона долларов
|Рада в январе из-за «локдауна» будет работать в пленарном режиме только 25-29 числа - постановление
|С начала года в реестр коррупционеров попали более 4,4 тыс. человек
|Обновление правительства. Сложится ли у Зеленского кадровый пасьянс с Коломойским
Это интересно
|Появились подробности о первом электрокаре Subaru
|Volkswagen решил судьбу Lamborghini и Ducati
|SpaceX хочет привлечь новые инвестиции и увеличить капитализацию вдвое, до $92 млрд
|Maserati представила обновленные Ghibli, Quattroporte и Levante
|Microsoft, Nintendo и Sony договорились о принципах создания безопасной среды для игроков
|СМИ: Коломойский организовал майнинг биткоинов на заводе в США
|Специалисты Gartner прогнозируют, что к 2023 году платежи через транспортные средства достигнут 1 млрд долларов