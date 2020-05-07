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Информация об агентстве
Обыски у Верланова проводятся в рамках расследования дела о о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой
15:33 07.05.2020 |
СБУ в четверг проводит более сотни обысков по всей Украине в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в СБУ.
«Уголовное производство расследуется по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», - сказали в украинской спецслужбе, комментируя ситуацию с обысками у экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
«По всей стране в рамках расследования этого производства проводится более сотни обысков», - добавили в СБУ.
Ранее в четверг экс-глава Верланов сообщил, что по месту его жительства сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски.
"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, о чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", - написал Верланов на своей странице в Facebook в четверг.
В СБУ агентству подтвердили факт проведения следственных действий у Верланова, отметив, что они проводятся в рамках расследования уголовного производства, по которому проходят еще обыски.
Правительство 24 апреля уволило Верланова с должности главы Государственной налоговой службы, а на следующий день объявило конкурс на нового главу ведомства.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что видит основания для расследования правоохранителями деятельности Верланова, сообщив о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, на безосновательное блокирование налоговых накладных. "С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить", - сказал министр.
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