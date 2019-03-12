Австрийская многоходовка Путина. Зачем провокатор Вершютц рвется в Украину

Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

Вене все труднее усидеть на двух стульях - западной солидарности и романа с российским "бизнесом".

История вокруг запрета на въезд в Украину австрийскому журналисту, вернее целому руководителю бюро телерадиокомпании Кристиану Вершютцу, является симптомом давно назревавшей "австрийской проблемы" - причем независимо от того, рассматривать ли ее как некоторое логическое развитие событий или как провокацию, заказанную определенными украинскими или российскими политически кругами.

Невъездной репортер

Итак, для начала, как было дело? 8 марта СБУ на год запретила въезд в Украину руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу. Как сообщила в Facebook замглавы комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова, СБУ приняла такое решение по причине "угрозы, которую он представляет для национальной безопасности". По ее данным, Вершютц в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории России, чем нарушил украинское законодательство. Кроме того, Червакова отметила, что журналист с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе освещал события в Украине, "широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от "Раша тудей", которые дискредитируют Вооруженные силы Украины и отрицают агрессию России.

Дело, в общем-то, довольно обычное - по таким же причинам въезд в нашу страну ограничен для сотен политиков и других деятелей из самых разных стран. Но реакция Вены на этот запрет выглядит несколько неадекватной. В частности, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль осудила запрет на въезд для журналиста как "недопустимую цензуру в Европе" и заявила, что намерена вынести этот вопрос на обсуждение министров иностранных дел ЕС. МИД Австрии в понедельник вызвал на разговор посла Украины в Вене Александра Щербу и заявил, что этот шаг противоречит ценностям Соглашения об ассоциации с ЕС.

Посол Щерба, в свою очередь, заявил, что дело Вершютца не имеет отношения к проблемам свободы слова. Дипломат уточнил, что на прошлой неделе состоялся визит на Донбасс большой делегации австрийских журналистов, многие из которых известны своей критикой Украины. "Они не имели никаких проблем с въездом в Украину или аккредитацией в зоне ООС. Просто эти журналисты имеют элементарное уважение к Украине и ее законодательству. Других требований у нас нет. Господин Вершютц этих требований не придерживался - и получил наказание, очень мягкое с точки зрения толкования украинского законодательства", - подчеркнул Щерба.

Отреагировал на этот инцидент и ЕС. Так, пресс-служба Союза отметила, что он придает "огромное значение свободе выражения мнений и средств массовой информации". "Мы ожидаем, что любые такие решения будут включать тщательное рассмотрение прав на свободу выражения мнений. Мы также ожидаем, что украинские власти воздержатся от введения каких-либо ненужных ограничений на свободный поток информации и свободу СМИ", - говорится в заявлении. Было повторено, что ЕС "полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", но "защита национальной безопасности и граждан должна осуществляться в полном соответствии с основными правами и свободами, включая Европейскую конвенцию о правах человека". В общем, все ритуальные действия были предприняты, но вопросов на данный момент остается больше, чем ответов.

Кто девушку танцует...

Как известно, Австрийская партия свободы - партнер Народной партии в коалиционном правительстве, стоит на латентно-пророссийских политических позициях, а представляющая ее г-жа Кнайссль сумела развлечь всю Европу танцами с Владимиром Путиным, которого она сама пригласила на свою свадьбу. Свадебным "подарком" для Кнайссль оказалось разоблачение благодаря "помощи иностранной спецслужбы" (сами австрийцы, надо понимать, и не чесались) нескольких российских шпионов, работавших на родине невесты. Один из них, в звании полковника, собственно, будучи уже на пенсии занимал незаметную, но, по-видимому, информационно важную должность в генштабе. Другой работал в ведомстве по защите конституции (BVT).

Здесь, собственно, надо уточнить, что в Австрии, которая формально является нейтральной страной, действует системное российское посольство (можно сказать, натуральная база по масштабам - как и во Франции). Там перманентно проводятся разного рода недешевые мероприятия из разряда "мягкой силы", что не может не вызывать беспокойства у тех же американцев. А ведь именно в Вене находятся штаб-квартиры ОБСЕ, МАГАТЭ, Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний и Соглашения по распространению технологий. Иными словами, максимально интересных объектов с точки зрения разведывательной деятельности. При этом правительство в целом - обе его партии - яростно поддерживает проект "Северного потока-2", требуя, чтобы Дональд Трамп отнесся к нему с пониманием, поскольку это "просто бизнес". Мол, будет американский газ дешевле - будем брать. И хотя США сегодня немного не до этого, подобная позиция ряда европейских государств, как известно, раздражает нынешний Белый дом. Правда, австрийская политика в сфере обороны идет скорее в фарватере германской.

Следует напомнить, что Австрия является нейтральным государством с октября 1955 г. Впрочем, в 1990-е нейтралитет Австрии стал эволюционировать - так, она открыла свое воздушное пространство для полетов самолетов, задействованных в войне в Персидском заливе в 1991 г. и во время операции НАТО против Сербии восемь лет спустя. С 1995 г. Австрия активно участвует в структуре безопасности ЕС, что тоже несколько смазывает концепцию нейтралитета. Также в 1995 г. страна присоединилась к программе "Партнерство во имя мира" и участвовала в миротворческой миссии в Боснии. Это спровоцировало широкие общественные дискуссии по поводу вступления Австрии в НАТО. Считается, что Австрийская народная партия и Австрийская партия свободы поддерживают курс на сближение с альянсом, в то время как Социал-демократическая партия поддерживает традиционную политику нейтралитета. Правда, на сегодняшний день реалистическая дискуссия по этому вопросу отсутствует, а евроскептические партии, как правило, распространяют свое недоверие и на проблематику НАТО.

Вместе с тем на восточном направлении, как в том, что касается непосредственных соседей, когда-то входивших в империю Габсбургов, так и постсоветского пространства, Вена всегда демонстрировала самую интенсивную динамику. Одним из инструментов ее влияния является банковская группа "Райффайзен", чьи акции недавно заметно просели после публикации OCCRP информации о схемах отмывания российских денег (иногда, кстати, говорят о том, что какое-то отношение к банку имеет и Роман Абрамович). Распад Варшавского блока, а затем и СССР и процессы приватизации в его бывших членах вообще создали для австрийского бизнеса крупные деловые возможности. Во времена холодной войны нейтральный статус Австрии сделал ее своего рода площадкой для встреч представителей противостоявших сверхдержав, и, похоже, впоследствии глобализация позволила конвертировать этот статус в кэш.

Только бизнес

Австрия, наряду с такими налоговыми гаванями, как Лихтенштейн и Люксембург (чей бывший лидер, между прочим, стоит сегодня во главе всего Евросоюза), все время находится в шаге от попадания в черный список FATF. Ведь после публикации так называемых "райских бумаг" стало известно, что австрийский канцлер в 2007-2008 гг. Альфред Гузенбауэр является совладельцем (точнее - директором и юридическим представителем) компании Novia Management Ltd., зарегистрированной в 2014 г. на Мальте. Его партнером в этой фирме являлся Герберт Степич, до 2013 г. руководивший Райффайзен банком и окончательно ушедший в отставку лишь после обнародования предыдущей серии компромата - "панамских бумаг".

Кстати говоря, Novia имеет долю в фирме с похожим названием, акционером которой был скандальный израильский политтехнолог Таль Зильберштейн, бывший организатор кампаний австрийских социал-демократов, арестованный в Израиле в августе 2017 г. по подозрению в соучастии в отмывании денег вместе с израильским алмазным магнатом Бени Штайнмецем.

В 2013 г. за манипуляции с курсом акций Telekom Austria в пользу менеджмента был осужден брокер Иоганн Вановиц, имевший непосредственное отношение к небезызвестному "Танталиту", официально владевшему комплексом "Межигорье", а также предприятию братьев Клюевых Slav AG (напомним, ЕС недавно исключил их из санкционного списка). Наследил в Австрии и Владислав Каськив, нашедший в альпийской республике крайне странных партнеров для подготовки ТЭО заявки на проведение зимней Олимпиады 2022 г.

Более того, который год Австрия упорно сопротивляется выдаче как США, так и Испании и Украине беглого олигарха Дмитрия Фирташа, связавшего свою судьбу с российским газовым бизнесом, а соответственно, и с внешними интересами Москвы. Россия, десятки примечательных выходцев из которой (к примеру, семейство дочери Ельцина - Юмашевы, можно сказать, создавшие Владимира Путина) обзавелись австрийским гражданством по серым схемам, никогда не выпускала дунайскую республику из зоны своего особого внимания.

В последние годы интерес лишь усилился: Австрия наряду с Италией рассматривается РФ как наиболее уязвимое звено Евросоюза. А 6 марта другой бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель оказался в списке кандидатов в совет директоров "Лукойла". Это, с оглядкой на вышесказанное, может иметь косвенное отношение к инциденту с "русофилом" Вершютцем.

Вариант "Многоходовка"

В целом же вырисовывается весьма любопытная картина. Во-первых, весьма вероятно, что кому-то в Австрии - а вероятнее всего, в России - надо создать мотив для извлечения шатающегося австрийского кирпича из западного альянса в пользу Украины. Так что тот же Вершютц мог служить элементом такого плана, намеренно посещая оккупированные территории способом, однозначно и предельно ясно запрещенным украинским законодательством. Чтобы спровоцировать скандал и выставить Украину в Австрии и в Европе в негативном свете "душителя свободы слова".

Во-вторых, сам по себе Кристиан Вершютц является, в силу своей должности, гражданства и, по-видимому, взглядов, просто идеальным кандидатом в российские агенты влияния или объектом вербовки ("полезным идиотом" его не назовешь). Иначе возникает логичный вопрос - а чего он так рвется в Украину, да и на оккупированные территории, тем более что уже освоил незаконный способ проникновения туда? Причем вступаются за него на уровне министра, установившего, можно сказать, интимные связи с российским президентом.

Наконец, в-третьих: характер подачи информации об этом инциденте наталкивает на мысли о том, что история с Вершютцем может оказаться и внутренней украинской интригой, генерируемой олигархическим лобби, окрыленным примером вывода из-под санкций братьев Клюевых. Не зря ведь австрийские чиновники (невзирая на решения собственных судов) мотивируют невыдачу Фирташа со своей территории некими "политическими преследованиями", что звучит крайне странно, учитывая, что в американском ордере речь идет об использовании банков США для афер на территории Индии.

Как бы оно ни было, те, кто стоит за этим сюжетом, постараются сделать его долгоиграющим - в особенности в свете проходящей в Украине президентской избирательной кампании. А в широком внешнеполитическом контексте становится очевидным, что Вене все труднее усидеть на двух стульях - западной солидарности и романа с российским "бизнесом", продолжающим совмещать методы холодной войны и лихих 1990-х, которые в РФ так и не закончились.