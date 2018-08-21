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В Украине прошли успешные испытания неуправляемой авиационной ракеты «Оскол»
11:46 21.08.2018 |
В Украине прошли государственные испытания опытного образца неуправляемой авиационной ракеты калибра 80 мм «Оскол».
Об этом у себя в Facebook сообщил оператор Военного телевидения Украины Александр Штупун.
Испытания провела бригада Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, в Чернигове, с вертолета типа Ми-8, отстреляв почти триста ракет РС-80 "Оскол".
"Изделие РС-80 "Оскол" является полностью отечественной разработкой, все комплектующие также украинского производства", - отмечается в сообщении.
Во время трехдневных испытаний были подтверждены основные тактико-технические характеристики этих авиационных ракет и возможность применения данного вида вооружения с вертолетов типа Ми-8.
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