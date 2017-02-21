В Пентагоне Макмастер долгое время проталкивал адаптацию вооруженных сил США к методам "гибридной войны", которые Россия использует против Украины, и наращивание готовности вооруженных сил США к возможному противостоянию с Москвой.

До последнего времени Макмастер в Пентагоне возглавлял Центр интеграции боевых возможностей сухопутных войск США и был заместителем командующего Командования по академическим и научным исследованиям по развитию сухопутных войск.

В мае 2016 года, выступая во влиятельном американском центре CSIS, Макмастер отметил, что Россия усилилась в то время, когда США осуществляли стратегическое сворачивание военного присутствия в ряде регионов.

Макмастер прямо заявил, используя примеры Украины и Крыма, что философия сдерживания России, которую исповедовали США и НАТО, провалилась.

"Сейчас мы осознали угрозу со стороны России, которая до последнего времени вела ограниченные войны с четко определенной целью: аннексировала Крым, вторглась в Украину (и все это - с нулевыми для себя потерями), консолидировала приобретенные территории и при этом нашу реакцию на это подает как агрессивную", - заявил Макмастер.

"Для того чтобы противодействовать (таким действиям России), нам необходимо усиление передовых рубежей: с тем, чтобы уже в самом начале возможного противостояния враг понес значительные потери. При этом сам подход к военному сдерживанию должен опираться на идею причинения значительного ущерба агрессору не только на этапе контрудара, но прямо в ходе обороны передовых, чтобы противник осознал, что он не сможет достичь своей цели с приемлемыми для него потерями.

Именно так, а не за счет условного баланса сил и угрозы ответного удара уже после акта агрессии. Недавний опыт показал нам неадекватность последнего подхода", - заявил Макмастер.

Назначение Макмастера одобрили даже критики Трампа, отметив, что генерал прославился, среди прочего, книгой, в которой беспощадно критиковал военных США за неспособность отговорить политиков США от военной авантюры во Вьетнаме.

На основе этого обозреватели предполагают, что Макмастер не побоится противоречить главе Белого дома. Ведь раньше те же характеристики приписывали министру обороны США Джеймсу Мэттису, назначение которого называли свидетельством того, что Трамп не ищет подхалимов.

"То, что Макмастер сменяет Флинна в Совете нацбезопасности США - это хорошие новости чистой воды", - твитит Эзра Кляйн, основатель издания Vox.com, который очень остро критикует президента США.

"Макмастер имеет безупречную репутацию. Вместе с Тиллерсоном, Мэттисом и нашей разведкой - и при поддержке президента Трампа - он способен помочь исправить ситуацию", - твитит сегодня Строуб Талботт, председатель влиятельного аналитического центра Brookings Institution.

Макмастер активно изучал опыт конфликта на востоке Украины и был инициатором анализа боевых действий там на предмет определения необходимых армии США изменений.

Какие же выводы он сделал? Макмастер является ярым поборником усиления и модернизации вооруженных сил США с целью сохранить и нарастить техническое опережение возможных противников, которое, по его мнению, вооруженные силы США и союзников теряют. В начале прошлого года он публично заявил, что США и их союзники опасно сократили свои военные мощности.

Другой вывод - армия США в ее нынешнем состоянии не готова к вызовам, которые несет российская артиллерия, учитывая то, как последняя проявила себя на востоке Украины.

Макмастер также обращал внимание на мастерское использование Россией атак в киберпространстве, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы для нейтрализации противника. На эти аспекты генерал неоднократно обращал внимание в ходе показаний в Сенате.

Еще один вывод для США - танки и бронемашины, которые сейчас используют США, требуют замены на образцы нового поколения.

Близким к Макмастеру называют Филипа Карбера, военного исследователя "Фонда Потомак", который посещал передовую на востоке Украины и представил на рассмотрение военных и гражданских экспертов США свой отчет о методах ведения боевых действий Россией.

Карбер, в частности, подчеркивал, что вооруженные силы США ушли в отрыв в своих методах использования артиллерии и систем залпового огня, а также в их качестве.