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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У «Клубі експертів» відбулася тренінгова програма для журналістів щодо навичок надання першої медичної допомоги

09:20 12.06.2023 |

Бізнес

 

У київському аналітичному центрі "Клуб експертів" у рамках ініціативи з навчання журналістів базовим навичкам надання першої домедичної допомоги відбувся перший семінар-практикум. Організаторами заходу виступили "Клуб експертів", мережа медичних центрів Adonis, а також благодійна організація "Благодійний фонд "Help For Ukraine", благодійний фонд "Фонд Громади Приірпіння"; інформаційний партнер - "Інтерфакс-Україна" та портал Open4Business.

На семінарі були присутні представники ЗМІ з різних регіонів України, чия робота пов'язана з ризиком і можливістю зіткнення з екстреними ситуаціями. За словами учасників, освоєння основних навичок надання першої допомоги може виявитися життєво важливим у критичних моментах, пов'язаних з їхньою професійною діяльністю в умовах воєнного часу.

Основна лекторка семінару, лікарка-анестезіологиня медичної групи Adonis Мар'яна Болюк, є співавторкою 12 наукових публікацій і має багатий досвід у галузі медицини. У своїй презентації вона висвітлила важливі аспекти домедичної допомоги, включно з алгоритмами базової підтримки життя, видами кровотеч і способами їх зупинки. Також на семінарі було відпрацьовано практичні методики, як-от визначення пульсу на магістральних артеріях і накладення турнікета.

 

За словами організатора семінару і засновника "Клубу експертів" Максима Уракіна, у ситуації, що склалася, розвиток навичок першої допомоги серед журналістів має велике значення, оскільки роль їхньої професії та ризик, з яким вони стикаються щодня, в умовах війни значно підвищилися.

"Згідно з інформацією, опублікованою в ЗМІ, з лютого минулого року, загинув уже 61 співробітник мас-медіа, а ще близько 500 журналістів було поранено. Тому ми глибоко усвідомлюємо важливість навчання журналістів базовим навичкам першої допомоги. Наші колеги постійно стикаються з ризиком і несуть відповідальність за інформування суспільства в складних умовах. Тому потрібно прагнути забезпечити журналістів не тільки інформацією, а й засобами для збереження та захисту їхнього життя і здоров'я", - наголосив Уракін.

Надалі організатори семінару планують розвивати цей навчальний проєкт, охоплюючи більше представників ЗМІ та розширюючи їхні знання і навички в галузі першої допомоги. Журналісти, які володіють базовими навичками домедичної допомоги, зможуть ефективніше діяти в складних ситуаціях, сприяючи швидкому та ефективному наданню допомоги постраждалим. Навчання першої допомоги для журналістів у майбутньому має стати невід'ємною частиною їхньої професійної підготовки та відповідальності перед суспільством. За словами організаторів, у майбутньому важливо підтримувати та розвивати такі ініціативи, щоб журналісти були готові до екстрених ситуацій і сприяли загальній безпеці та благополуччю.
 

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