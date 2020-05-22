Как пылесосный магнат потерял полмиллиарда, создавая «убийцу Теслы»

В 2014 году планы британского миллиардера Джеймса Дайсона выглядели многообещающими: бизнесмен, сколотивший своё состояние на выпуске пылесосов, собирался разработать и запустить в серию большой и мощный электромобиль, который бы потеснил на рынке Теслу. Его обещания вызывали куда больше доверия, чем фантастические планы китайских электромобильных стартапов с никому не известными инвесторами. Но осенью прошлого года Дайсон свернул проект - а на днях рассказал в интервью газете The Sunday Times об истории провала, и впервые показал прототипы электромобиля.

Дайсон по итогам 2019 года был признан самым богатым британцем с состоянием 16,2 миллиарда фунтов стерлингов. Журналист Джон Арлидж побеседовал с ним в новом исследовательском центре компании в Уилтшире - и бизнесмен показал ему свою самую ожидаемую разработку: машину с внутренним обозначением N526. Машину, которой не суждено увидеть свет.

«Это самый первый ходовой образец электромобиля. Я уже ездил на нём в тайне от всех здесь, по закрытой территории» - рассказал Дайсон журналисту. Миллиардер признался, что опустошён от того, что электромобиль не попадёт на дороги: «Грусть и разочарование - вот мои чувства. Наша жизнь - это риск, риск провала. Пытаешься что-то сделать, и это не выходит...»

Дайсон был вынужден прервать работы над электромобилем, который был уже недалёк до серийного производства - потеряв 500 миллионов фунтов из собственных средств, которые он вложил в проект.

Бизнесмен уверяет, что электромобиль должен был превзойти все аналоги благодаря особым батареям - имея в виду большой опыт инженеров Dyson, создававших ёмкие быстрозаряжаемые аккумуляторы для самой разной бытовой техники, от пылесосов до щипцов для волос. «Эта литий-ионная батарея с 8500 цилиндрическими ячейками дает реальный запас хода в 1000 километров на одной зарядке. Даже зимой, даже на скоростях за сотню километров в час» - говорил он в интервью.

Как и у Теслы, секрет большого запаса хода - в большой батарее. По размерам электромобиль Дайсона примерно соответствует кроссоверу Tesla Model X: более пяти метров в длину, 1,7 метра в высоту, два метра в ширину, масса - около 2,6 тонны (самая тяжёлая версия Теслы с индексом P100D весит 2,5 тонны). Но размер колёс колоссальный: внешний диаметр шин - без малого сорок дюймов!

Впрочем, динамические возможности по электромобильным меркам умеренные: пара электромоторов мощностью по 200 киловатт каждый (суммарно 544 силы, крутящий момент 650 Нм) должны разгонять кроссовер до 100 километров в час за 4,8 секунды. Для сравнения, самый быстрый вариант Теслы Model X проделывает это за 2,6 секунды. Максимальная скорость английского электрического кроссовера составляет 200 километров в час.

Джеймс Дайсон в полноразмерном макете интерьера

Салон кроссовера выполнен в трёхрядной компоновке - предусмотрены места для семерых седоков. Дизайн очень лаконичный и авангардный, как и у многих продуктов Дайсона. Панель приборов практически пустая - нет даже щитка приборов, роль которого выполняет голографический дисплей, на который выводится скорость и подсказки навигационной системы. Руль не круглый - подсечён сверху и снизу. Места для хранения сделаны выдвижными, словно ящики стола. Кресла больше напоминают модную мебель: тонкие и жёсткие, с круглыми подголовниками, придающими им сходство с леденцами, обшиты тканью необычной фактуры - как и панель приборов. «Ненавижу все эти сиденья, напоминающие мягкие кресла. В них утопаешь, и вечно не хватает поясничного подпора» - комментирует сам Дайсон.

Так что же сгубило электромобиль Dyson? «Электромобили очень дороги в производстве, - объясняет Дайсон, - Батареи, система управления батареями, силовая электроника и система охлаждения гораздо дороже двигателя внутреннего сгорания». По словам бизнесмена, электрический кроссовер пришлось бы продавать по 150 тысяч фунтов стерлингов, чтобы не терять на машине деньги.

Дайсон говорит, что традиционные автопроизводители - такие, как BMW, Mercedes, Audi и Jaguar Land Rover - продают свои электромобили в убыток. «Они делают это, чтобы снизить величину средних выбросов углекислого газа по модельному ряду - и вписаться в требования Евросоюза. У нас нет модельного ряда. Каждая машина должна приносить прибыль, иначе под угрозой окажется вся компания. В конце концов это был слишком большой риск» - объяснил свои мотивы Джеймс Дайсон.

Остроумная и чрезвычайно проработанная карикатура на «автомобиль Дайсона» для журнала GQ. Дизайнер Грэм Хатчингс соединил черты самых популярных продуктов Дайсона: пылесосов и фенов для волос

Критики Дайсона говорят, что бизнесмен начал проект из тщеславия, и провал был предопределён с самого начала: Tesla, которую считают историей успеха, потратила на порядок больше - 19 миллиардов долларов, и даже после этого пока не вышла на прибыль.

Джеймс Дайсон возражает, что на момент запуска проекта всё было не так: «В 2014 году у нас была удачная технология и хорошая машина с большим запасом хода - всё было экономически оправдано. А когда другие компании стали выпускать электромобили в убыток, проект стал для нас слишком рискованным».

Впрочем, и провал Дайсон надеется обратить себе на пользу - большинство из 500 сотрудников автомобильного подразделения продолжают работать на компанию в других областях: заниматься роботизированными системами, батареями, очисткой воздуха. «Люди из автопрома - это большой приток свежих сил для нашей компании» - говорит Дайсон.

Пока единственным, что объединяет Dyson и автомобили, остаются компактные беспроводные пылесосы Dyson V7, V8, V10 и V11, которыми можно прибираться в салоне.

Несмотря на прекращение работ над собственным электромобилем, бизнесмен считает, что мог бы достичь успеха, поставляя твердотельные батареи для других производителей: по его словам, у таких аккумуляторов выше энергоэффективность, меньше тепловыделение, и в целом они безопаснее. Интересно, что это: новый бизнес-план, или просто попытка сохранить лицо?