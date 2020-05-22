Как пылесосный магнат потерял полмиллиарда, создавая «убийцу Теслы»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как пылесосный магнат потерял полмиллиарда, создавая «убийцу Теслы»

Как пылесосный магнат потерял полмиллиарда, создавая «убийцу Теслы»

 

В 2014 году планы британского миллиардера Джеймса Дайсона выглядели многообещающими: бизнесмен, сколотивший своё состояние на выпуске пылесосов, собирался разработать и запустить в серию большой и мощный электромобиль, который бы потеснил на рынке Теслу. Его обещания вызывали куда больше доверия, чем фантастические планы китайских электромобильных стартапов с никому не известными инвесторами. Но осенью прошлого года Дайсон свернул проект - а на днях рассказал в интервью газете The Sunday Times об истории провала, и впервые показал прототипы электромобиля.

Дайсон по итогам 2019 года был признан самым богатым британцем с состоянием 16,2 миллиарда фунтов стерлингов. Журналист Джон Арлидж побеседовал с ним в новом исследовательском центре компании в Уилтшире - и бизнесмен показал ему свою самую ожидаемую разработку: машину с внутренним обозначением N526. Машину, которой не суждено увидеть свет.

«Это самый первый ходовой образец электромобиля. Я уже ездил на нём в тайне от всех здесь, по закрытой территории» - рассказал Дайсон журналисту. Миллиардер признался, что опустошён от того, что электромобиль не попадёт на дороги: «Грусть и разочарование - вот мои чувства. Наша жизнь - это риск, риск провала. Пытаешься что-то сделать, и это не выходит...»

Дайсон был вынужден прервать работы над электромобилем, который был уже недалёк до серийного производства - потеряв 500 миллионов фунтов из собственных средств, которые он вложил в проект.

Бизнесмен уверяет, что электромобиль должен был превзойти все аналоги благодаря особым батареям - имея в виду большой опыт инженеров Dyson, создававших ёмкие быстрозаряжаемые аккумуляторы для самой разной бытовой техники, от пылесосов до щипцов для волос. «Эта литий-ионная батарея с 8500 цилиндрическими ячейками дает реальный запас хода в 1000 километров на одной зарядке. Даже зимой, даже на скоростях за сотню километров в час» - говорил он в интервью.

Как и у Теслы, секрет большого запаса хода - в большой батарее. По размерам электромобиль Дайсона примерно соответствует кроссоверу Tesla Model X: более пяти метров в длину, 1,7 метра в высоту, два метра в ширину, масса - около 2,6 тонны (самая тяжёлая версия Теслы с индексом P100D весит 2,5 тонны). Но размер колёс колоссальный: внешний диаметр шин - без малого сорок дюймов!

Впрочем, динамические возможности по электромобильным меркам умеренные: пара электромоторов мощностью по 200 киловатт каждый (суммарно 544 силы, крутящий момент 650 Нм) должны разгонять кроссовер до 100 километров в час за 4,8 секунды. Для сравнения, самый быстрый вариант Теслы Model X проделывает это за 2,6 секунды. Максимальная скорость английского электрического кроссовера составляет 200 километров в час.

Как пылесосный магнат потерял полмиллиарда, создавая «убийцу Теслы»

 Джеймс Дайсон в полноразмерном макете интерьера

Салон кроссовера выполнен в трёхрядной компоновке - предусмотрены места для семерых седоков. Дизайн очень лаконичный и авангардный, как и у многих продуктов Дайсона. Панель приборов практически пустая - нет даже щитка приборов, роль которого выполняет голографический дисплей, на который выводится скорость и подсказки навигационной системы. Руль не круглый - подсечён сверху и снизу. Места для хранения сделаны выдвижными, словно ящики стола. Кресла больше напоминают модную мебель: тонкие и жёсткие, с круглыми подголовниками, придающими им сходство с леденцами, обшиты тканью необычной фактуры - как и панель приборов. «Ненавижу все эти сиденья, напоминающие мягкие кресла. В них утопаешь, и вечно не хватает поясничного подпора» - комментирует сам Дайсон.

Так что же сгубило электромобиль Dyson? «Электромобили очень дороги в производстве, - объясняет Дайсон, - Батареи, система управления батареями, силовая электроника и система охлаждения гораздо дороже двигателя внутреннего сгорания». По словам бизнесмена, электрический кроссовер пришлось бы продавать по 150 тысяч фунтов стерлингов, чтобы не терять на машине деньги.

Дайсон говорит, что традиционные автопроизводители - такие, как BMW, Mercedes, Audi и Jaguar Land Rover - продают свои электромобили в убыток. «Они делают это, чтобы снизить величину средних выбросов углекислого газа по модельному ряду - и вписаться в требования Евросоюза. У нас нет модельного ряда. Каждая машина должна приносить прибыль, иначе под угрозой окажется вся компания. В конце концов это был слишком большой риск» - объяснил свои мотивы Джеймс Дайсон.

Как пылесосный магнат потерял полмиллиарда, создавая «убийцу Теслы»

 Остроумная и чрезвычайно проработанная карикатура на «автомобиль Дайсона» для журнала GQ. Дизайнер Грэм Хатчингс соединил черты самых популярных продуктов Дайсона: пылесосов и фенов для волос

Как пылесосный магнат потерял полмиллиарда, создавая «убийцу Теслы»

 

Как пылесосный магнат потерял полмиллиарда, создавая «убийцу Теслы»

 

Критики Дайсона говорят, что бизнесмен начал проект из тщеславия, и провал был предопределён с самого начала: Tesla, которую считают историей успеха, потратила на порядок больше - 19 миллиардов долларов, и даже после этого пока не вышла на прибыль.

Джеймс Дайсон возражает, что на момент запуска проекта всё было не так: «В 2014 году у нас была удачная технология и хорошая машина с большим запасом хода - всё было экономически оправдано. А когда другие компании стали выпускать электромобили в убыток, проект стал для нас слишком рискованным».

Впрочем, и провал Дайсон надеется обратить себе на пользу - большинство из 500 сотрудников автомобильного подразделения продолжают работать на компанию в других областях: заниматься роботизированными системами, батареями, очисткой воздуха. «Люди из автопрома - это большой приток свежих сил для нашей компании» - говорит Дайсон.

Пока единственным, что объединяет Dyson и автомобили, остаются компактные беспроводные пылесосы Dyson V7, V8, V10 и V11, которыми можно прибираться в салоне.

Несмотря на прекращение работ над собственным электромобилем, бизнесмен считает, что мог бы достичь успеха, поставляя твердотельные батареи для других производителей: по его словам, у таких аккумуляторов выше энергоэффективность, меньше тепловыделение, и в целом они безопаснее. Интересно, что это: новый бизнес-план, или просто попытка сохранить лицо?
По материалам: Motor.ru
 

ПО РУБРИКАМ

13:53 Доллар 22 мая дешевеет к иене на усилении напряженности между США и КНР

13:00 Предложение стейблкоинов превысило $10 млрд. Tether занимает 85% рынка

12:52 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.05.20

11:59 Биржи АТР 22 мая закрылись в минусе, в лидерах падения потерявшая 5,6% биржа Гонконга

10:58 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.05.20

10:53 Остаток средств на корсчетах банков 22.05.20

10:34 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 21.05.20

10:03 Для ипотеки под 10% нужны депозиты под 5%

09:56 Украинцы не готовы к низким депозитным ставкам

09:46 Банк Франции провел первое успешное тестирование цифрового евро

09:25 Золото коррекционно дорожает 22 мая после снижения на 1,7% на предыдущей торговой сессии

08:52 МТСБУ понизило стоимость «Зеленой карты» на 4%

08:32 Минфин договаривается с Нацбанком и госбанками об ОВГЗ как альтернативе депозитным сертификатам НБУ

08:02 Фондовые индексы США закрылись в красной зоне на неоднозначной макростатистике

21.05 Курс доллара на межбанке растет второй день. Банкиры ждут крупного захода гривны

• дальше…

13:57 Нефть 22 мая торгуется в минусе на 5-6% на усилении опасений за экономику Китая

13:54 Более половины украинских компаний рассматривают вариант перехода на удаленную или посменную работу - опрос ЕБА

13:49 За неделю (с 15 по 22 мая) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 93 коп./л (на 10,8%), до 9,55 грн

12:18 В НКРЭКУ не видят оснований для подорожания холодной воды. Но есть одно «но»

12:09 В Донецкой области свои доходы задекларировали уже 74 миллионера

11:50 Спотовые котировки газа в Европе упали до уровня цены «на скважине» в России

09:25 Золото коррекционно дорожает 22 мая после снижения на 1,7% на предыдущей торговой сессии

08:45 Розничный товарооборот в Украине в апреле-2020 упал на 14,9% – Госстат

08:09 МВФ заявляет о предварительной договоренности относительно новой программы Stand-b на $5 миллиардов

21.05 Зеленский подписал закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов

• дальше…

14:05 НАТО собирает встречу в связи с выходом США из Договора по открытому небу

14:04 США выйдут из договора об открытом небе из-за России

10:42 Украина подготовила для Международного трибунала меморандум в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море

08:51 Китай намерен выполнять условия торгового соглашения с США - премьер

08:49 Китай не будет ставить цель для темпов роста ВВП в 2020 году впервые с 1994 года

21.05 США выделили 1,2 млрд долларов на вакцину от коронавируса из Великобритании

21.05 Италия откроет все аэропорты с 3 июня

21.05 Евросоюз представил план по поддержке биоразнообразия

21.05 Еврокомиссия готовит "зеленый" план спасения автоиндустрии

21.05 Гонконг вышел из тройки главных мировых площадок для IPO

21.05 Президентские выборы в Молдавии пройдут 1 ноября

21.05 Премьер Новой Зеландии призвала бизнес подумать о четырехдневной рабочей неделе

21.05 Суд ЕС отклонил иск «Северного потока-2» о нормах газовой директивы

20.05 Насколько выгодны Беларуси поставки нефти не из России?

20.05 Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро займа

• дальше…

12:54 В Киеве за два месяца эвакуировали более 8 тысяч авто за нарушение парковки

12:18 В НКРЭКУ не видят оснований для подорожания холодной воды. Но есть одно «но»

21.05 Запуск автофиксации нарушений ПДД с 1 июня: Кабмин принял необходимое решение

20.05 Кабмин вводит адаптивный карантин до 22 июня

20.05 Метро запустят с 25 мая – решение Кабмина

19.05 Маски, перчатки и лимит на пассажиров: Кличко рассказал, как будет работать общественный транспорт в Киеве

19.05 Метро Киева после карантина полностью откажется от жетонов

18.05 Кличко анонсировал возобновление работы крупных магазинов и фитнес-клубов

18.05 Названа дата запуска видеофиксации нарушений ПДД

18.05 Большинство курортных гостиниц Украины планирует возобновить работу с 1 июня – опрос

18.05 Минздрав обнародовал новые правила для работы салонов красоты во время карантина

18.05 Тарифы на воду в Украине вырастут почти вдвое в 2021 году

18.05 ТРЦ в Киеве откроют после метро – Кличко

15.05 Кабмин опубликовал постановление, разрешающее работу непродовольственных рынков в Украине

15.05 Безвизу Украины с ЕС не угрожает ни коронавирус, ни другие причины - Еврокомиссия

• дальше…

13:39 Лещенко запретил изданию «Бабель» публиковать интервью с ним: в 2015 он отстаивал право журналистов не согласовывать тексты

10:42 Украина подготовила для Международного трибунала меморандум в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море

09:17 Палица против Кличко. Как «За майбутнє» застолбила за собой проект «партия мэров»

08:33 Украина сменила Зеркаль на Енина как агента по делам против РФ в Суде ООН

08:25 Отомстить любой ценой. Зачем Зеленскому торговать Украиной на выборах в США

21.05 Зеленский подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках

21.05 Радикальные «Свои»: Как Береза попытается взять Киев на критике Зеленского

21.05 Постреливают: Что изменилось на Донбассе в течение года Зеленского

21.05 Переселенцы получили право голоса: Как Донбасс и Крым могут повлиять на местные выборы-2020

21.05 «Мы увеличили не в разы, а в 9 раз количество дорог, которые мы будем строить». Пресс-конференция Зеленского глазами психолога

20.05 У Зеленского не знают, как освобождать Донбасс: Какие выводы можно сделать из заявлений о ТКГ, Кучме и переселенцах

20.05 В Госдепе отреагировали на намеки Зеленского, способные повлиять на выборы в США

20.05 Сеанс гипноза для страны. Зеленский намерен держаться за кресло крепче Януковича

20.05 Гигамендель Зеленского. Зачем нужны перс-конференции

20.05 Рада отменила заседания из-за заболевшего коронавирусом депутата

• дальше…

12:48 Как пылесосный магнат потерял полмиллиарда, создавая «убийцу Теслы»

11:43 Samsung представила смартфон Galaxy S20 Tactical Edition для американских военных

21.05 Новая Toyota Venza стала близнецом кроссовера Harrier

21.05 В США задержали предполагаемых соучастников побега экс-главы Ниссана из Японии

20.05 Toyota Sienna сменила поколение и превратилась в гибрид

20.05 YouTube будет напоминать, что пора спать

20.05 В Украине задержали продавца одной из крупнейших баз данных в истории

20.05 Сервис Google Фото стал еще удобнее. Делиться фотографиями стало проще

19.05 Microsoft и Sony будут вместе делать камеры с искусственным интеллектом

19.05 Sony предлагает оснащать смартфоны выдвижными динамиками

19.05 США проведут эксперимент по передаче электричества из космоса на Землю

19.05 Представлена современная версия культового спорткара 1960-х годов

19.05 ЕС не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования

18.05 Panasonic поверила в Tesla и готовится к расширению производства тяговых батарей в Неваде

18.05 BMW отправит V12 в отставку уже нынешней осенью

• дальше…

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно