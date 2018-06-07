Будущее брейн-хакинга. Станут ли люди будущего намного умнее нас?

Великая технологическая революция наших дней начнется с нейробиологии, считает писатель и научный обозреватель Дэвид Адам. На фестивале литературы и искусств Hay Festival of Literature and Arts в британском национальном парке Брекон-Биконс он рассказал, как пытался повысить свой IQ с помощью таблеток для повышения интеллекта и электростимуляции мозга.

Адам поставил себе задачу с помощью искусственной стимуляции мозга стать членом Менсы (Mensa) - самой известной в мире организации для людей с высоким коэффициентом интеллекта.

Об экспериментах Дэвида Адама и его прогнозах по поводу эффективности подобных методов рассказывает Аласдейр Макрей.

Что, если бы существовали таблетки, помогающие стать умнее?

До недавнего времени ответ на этот вопрос искали только фантасты в своих книгах и фильмах - начиная с рассказа Дэниела Киза "Цветы для Элджернона" и заканчивая голливудскими фильмами "Области тьмы" и "Люси".

В основном это были истории о какой-нибудь таблетке или процедуре, чудесным образом раскрывающей интеллектуальный потенциал героя и превращающей его в гения с нечеловеческими способностями.

Кажется, что подобные сюжеты - чистая фантазия, далекая от реальности. На самом деле, брейн-хакинг (искусственная стимуляция работы мозга) - гораздо более реален, чем вы считаете.

Научный обозреватель Дэвид Адам в своей книге "Внутренний гений" (The Genius Within) рассказывает о недавних открытиях в нейробиологии и открывающихся перед учеными перспективах.

Дэвид Адам выбрал наиболее популярные методы брейн-хакинга: прием таблеток модафинила и электростимуляцию мозга

В своей книге Адам пишет, что ученые уже изучают возможности лечения психических заболеваний путем изменения работы отдельных участков мозга. Применение этих открытий для расширения обычных способностей человеческого мозга - вопрос времени, уверен Адам.

На самом деле все это происходит уже сейчас.

"Студенты уже покупают на черном рынке таблетки для стимуляции интеллекта вроде модафинила и принимают их перед экзаменами", - пишет Адам.

Согласно исследованиям, почти каждый пятый студент в Британии когда-либо принимал таблетки, призванные стимулировать умственную деятельность.

"Уже сейчас люди экспериментируют с поиском способов стимулировать работу мозга, улучшить память, повысить внимание и математические способности. А в продаже уже появились готовые наборы препаратов", - отмечает Дэвид Адам.

Заинтересовавшись поиском эффективных способов брейн-хакинга, Адам проделал несколько экспериментов над собой.

Он решил попробовать два распространенных способа брейн-хакинга и проверить, смогут ли они за год поднять его интеллект до уровня Менсы.

Менса - это самая известная в мире организация для людей с высоким коэффициентом интеллекта. Главный критерий для получения членства в Менсе - IQ не меньше 130.

Адам решил, что пройдет вступительный тест Менсы два раза. Первый раз - чтобы узнать свой стартовый коэффициент. А второй тест он напишет через год, после всех экспериментов, призванных увеличить его IQ.

Сравнив результаты, он сможет сделать выводы, насколько его методы брейн-хакинга оказались эффективными.

Таблетки для ума

Таблетки модафинила предназначены для лечения сонливости и различных нарушений, связанных со сном. Однако способность препарата подавлять сон и улучшать оперативную память привели к тому, что эти таблетки начали широко использоваться без назначения врачом - для стимуляции мозговой активности.

Герой Брэдли Купера в фильме "Области тьмы" (2011 год) попробовал чудодейственные таблетки и стал соображать заметно лучше. Однако не обошлось и без побочных эффектов.

Любители видеоигр, профессиональные спортсмены, студенты и военные признавались, что принимали модафинил, чтобы повысить скорость реакции и улучшить концентрацию внимания.

Адам решил разобраться, из-за чего весь шум и как достать эти таблетки. В Британии продажа модафинила запрещена, но ему удалось заказать эти таблетки за границей в интернет-магазине.

Это довольно рискованное решение: в интернете часто продаются контрафактные лекарства, в которых высок процент подделок, содержащих вредные вещества.

Каждый год регистрируется ряд смертей после приема поддельных таблеток, проданных как модафинил. Адам решил обезопасить себя и проверить полученный препарат.

Он заплатил лаборанту в одном из университетов, чтобы тот провел необходимые исследования содержимого упаковки. Адаму повезло: купленные им таблетки не были подделкой и не содержали опасных веществ.

Довольный тем, что препарат оказался настоящим, утром он выпил таблетку модафинила и, как обычно, отправился в кафе писать текст. Как правило, его хватало часа на два активной работы. Но в этот раз все было иначе.

"Я проработал несколько часов, но все еще не чувствовал усталости. Мне казалось, что я совершаю прорыв, слова приходили на ум легко и выстраивались в предложения быстро и ладно. Это было прекрасно. Если это был эффект плацебо, то это еще надо доказать", - пишет Адам.

Однако он заметил и побочный эффект. "Вместе с желанным обострением восприятия, я обнаружил неприятную подвижность: мои пальцы дергались, я постоянно тер свою небритую щеку. Не думаю, что в таком состоянии я бы захотел сесть за руль. При этом я ни с кем не разговаривал и не вставал с места около двух часов", - вспоминает он.

Модафинил считается довольно безопасным средством, когда речь идет о краткосрочном приеме этого препарата, а вот как он действует при длительном приеме, неизвестно. И, как предполагается, влияние этого препарата на поведение каждого отдельного человека при длительном приеме может значительно отличаться.

Некоторые пациенты жаловались на нарушения сна. Известен необычный случай с одной из пациенток в Турции: 45-летней женщине прописали модафинил как средство лечения от сонливости, который привел к резкому повышению либидо пациентки.

Электростимуляция мозга

Экспериментальное использование электричества для лечения физических и психических недугов (электротерапия) началось еще в Викторианскую эпоху.

Обычно эксперименты проводились на пациентах психиатрических лечебниц и солдатах - то есть на тех, кто фактически не мог отказаться от участия в экспериментах.

Электростимуляция мозга началась с лечения электрошоком (на фото: герой Джека Николсона в фильме "Пролетая над гнездом кукушки" во время сеанса электрошоковой терапии)

Однако современные исследования показали, что с помощью воздействия слабого электрического тока на мозг можно добиться ускорения мыслительных процессов при минимальных побочных эффектах.

Узнав об этом, многие захотели испытать эффект электростимуляции на себе. Начали создаваться устройства для проведения процедур электростимуляции, выпуск которых никак не регулировался.

В основном это устройства, оснащенные двумя электродами, которые крепятся на разные участки головы - в зависимости от того, какую когнитивную функцию надо развивать.

Все это делается в надежде на то, что процедуры электростимуляции мозга помогут улучшить внимательность и память, а также повысить скорость реакции.

Адам купил бюджетную модель электростимулятора мозга за несколько месяцев до повторного прохождения теста Менсы. И тут же приступил к эксперименту над собой.

Изучив работу электростимулятора, он пришел к выводу, что электроды должны крепиться в разных местах головы в зависимости от того, работу какой части мозга он намерен стимулировать.

Например, Адам решил проверить, сможет ли он с помощью этого устройства повысить свою выносливость при занятиях на гребном тренажере. Из поставленной задачи следовало, что электроды он должен разместить там, где находится двигательная область коры головного мозга.

Для прохождения теста на IQ ему необходимо было стимулировать работу височной доли мозга, участвующей в обработке визуальной и слуховой информации и способствующей пониманию языка.

Передняя часть височной доли отвечает за нестандартное мышление, и ее стимуляция могла бы помочь в решении заданий на распознавание и классификацию изображений во вступительном тесте Менсы.

В общем, Адам решил, что для повышения шансов на прохождение теста ему надо стимулировать работу височной доли. Так он и сделал, но получил неожиданный побочный эффект.

По словам Дэвида Адама, обычно он мог работать не более двух часов над текстом, но после приема модафинила он проработал значительно больше двух часов и не чувствовал усталости

"Я смочил электроды, приложил их к вискам и прикрыл их шапкой. Включил устройство, установив переключатель на отметке два миллиампера, и тут произошло нечто неожиданное. Перед моими глазами мелькнула яркая вспышка света, а мозг, как мне показалось, пронзила трассирующая пуля", - пишет Дэвид Адам.

"Это был зрительный фосфен, вспышка света, которой в реальности не было, она была вызвана в воображении воздействием тока на сетчатку глаза или, скорее всего, на зрительную зону коры головного мозга. Фосфены (зрительные ощущения, возникающие у человека без воздействия света на глаз) безопасны, но они также показывают, что кустарные эксперименты со стимуляцией мозга электричеством могут дать неожиданный эффект", - объясняет автор "Внутреннего гения".

Как считается, короткие курсы электростимуляции почти не вызывают побочных эффектов и создают минимальный дискомфорт.

Побочные эффекты от длительных курсов электростимуляции пока не изучены. Некоторые пользователи устройств для электростимуляции жаловались на жгучую боль во время процедур.

Будущее брейн-хакинга

Адам в своей книге упоминает о том, что сейчас ученые изучают и ряд других способов стимуляции работы мозга.

Был проделан ряд экспериментов с целью выяснить, оказывает ли классическая музыка какое-либо положительное влияние на учебный процесс.

Целая индустрия выстроена вокруг теории о том, что регулярные тренировки мозга помогают предотвратить его деградацию.

В Китае многие студенты бессонным ночам над учебниками предпочитают теперь ночь в барокамере. Такой метод, как они считают, должен принести удачу на экзамене

Ученые в Китае экспериментируют с высококислородными средами, в том числе с барокамерами, которыми пользуются дайверы и водолазы.

Родители школьников и студентов в Китае часто прибегают к такому методу: в ночь перед экзаменом помещают ребенка в кислородную барокамеру.

В период экзаменов бронировать сеанс в барокамере китайским студентом приходится заранее, так как туда выстраиваются длинные очереди.

В престижном Пекинском институте генома ученые ведут поиск генов, которые отвечают за повышение интеллекта. Если генетикам удастся найти такие гены и научиться их корректировать, теоретически не исключено, что в будущем появятся люди с коэффициентом интеллекта более 1000.

А это намного выше стандарта высокоинтеллектуальной современной Менсы, за тесты которой взялся Адам во второй раз через неделю регулярных процедур электростимуляции мозга.

Утром он принял таблетку модафинила. И его попытки повысить свой IQ, кажется, оправдали себя. Его результат был на 10 пунктов выше, чем в первом тесте.

При этом автор открыто признает, что его кустарные эксперименты со стимуляцией работы мозга не могут считаться научными.

Тем не менее, Адам надеется, что его опыт вдохновит нейробиологов на более детальное изучение вопросов, связанных со стимуляцией работы мозга.

Он подчеркивает, что попытки людей искусственно повысить свои умственные способности в любом случае не прекратятся. Люди будут покупать таблетки на черном рынке и конструировать приборы для электростимуляции.

Адам предсказывает, что нейрообогащение может радикальным образом изменить восприятие обществом интеллекта. И очевидно, что люди не собираются сидеть и ждать.

В этой ситуации перед учеными стоит важная и ответственная задача - стараться вести эту технологическую революцию честно и безопасно для людей, заключает Дэвид Адам.