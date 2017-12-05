3 главные финансовые ошибки молодых людей

Финансовая жизнь молодых людей зачастую бывает довольно сложной. Мы живем в мире, где наши личные финансы очень сложны и, к сожалению, молодые люди не всегда имеют достаточно знаний им навыков в этой области, чтобы все сделать правильно.

Многие молодые люди сталкиваются с необходимостью брать кредит на получение образования, что напоминает молодых людей в США, которые также берут студенческие кредиты.

Многие молодые люди вынуждены подрабатывать. Однако несмотря на то, что они получают доход, никто не застрахован от финансовых ошибок.

Ниже мы расскажем о трех основных ошибках, которые совершают молодые люди.

Ошибка 1: Отсутствие цели и направления

Если вы не знаете, куда идете, то как вы можете прийти куда-то?

Это основа любого финансового планирования. Очень многие молодые люди не имеют перед собой четких целей.

Однако важно не только иметь перед собой цель. Важно также приблизительно представлять, как именно вы будете добиваться этой цели.

В первую очередь важно определить, что вы хотите для себя. Как правило, молодые люди называют основную цель - выплатить кредит за образование.

Кроме того, кто-то задается целью создать запас наличных денег, «на черный день».

Есть молодые люди, которые также называют такие цели, как покупка собственного жилья или создание финансовой подушки для того, чтобы завести семью.

Но на этом дело не заканчивается. Когда вы обозначили цели, вам необходимо сделать математические расчеты, чтобы подсчитать деньги и время.

Например, вы хотите купить жилье. Подсчитайте, сколько это будет стоить. Если вы берете кредит, то подумайте, сколько вы сможете выплачивать ежемесячно и сколько времени вам потребуется на выплату полной суммы.

И так проработайте каждую из своих целей.

В последнюю очередь, когда вы обозначили свои цели и подсчитали все, обозначьте приоритеты - какие цели являются для вас самыми важными на данный момент.

Однако стоит быть реалистом. Деньги, которые вы будете направлять на реализацию каждой из своих целей, не бесконечны.

Поэтому, вероятно, вам придется отложить реализацию каких-то целей на более благоприятное время. И это нормально!

Ошибка 2: Неумение управлять денежным потоком

Управление денежным потоком - это процесс комплексный. Прежде всего, необходимо уметь составлять бюджет.

Это совсем не весело, а зачастую довольно занудно, однако составление бюджета - это важная часть, которая даст понимание того, куда идут расходы.

Возможно, кому-то будут полезными различные приложения и программы, которые позволяют грамотно составлять бюджет, управляя доходами и расходами.

Даже если вы будете пользоваться простой тетрадкой и ручкой, записывая свои доходы и расходы, это также поможет лучше понимать, каких расходов можно избежать и как лучше распределять свои доходы.

Еще один важный момент - это распределение своих расходов на категории и понимание того, сколько вы тратите в каждой категории.

Именно в этом месте обычно нас ждет множество открытий, так как мы зачастую не подозреваем, сколько денег уходит на такие, казалось бы, незначительные вещи, как кофе из кофейного автомата.

И кроме того, именно здесь и начинается финансовая дисциплина, так как вы понимаете, что можете сэкономить достаточно неплохую сумму, если откажетесь от ряда незначительных трат.

Ошибка 3: Инвестировать без права делать это

Если управление финансами - это довольно скучно, то инвестирование должно вызывать больше энтузиазма и увлеченности, особенно у молодых людей.

Однако каким бы прибыльным ни казалось нам это, большинство молодых людей просто не заработали себе право инвестировать.

Прежде чем начать инвестировать, необходимо просто-напросто сделать множество других вещей, которые нужны молодому человеку.

Для начала, стоит решить первые две проблемы, описанные выше.

И если нет четкого бюджета и плана по достижению поставленных целей, то у начинающего инвестора просто не будет достаточной финансовой дисциплины, чтобы добиться нужных результатов, и с высокой долей вероятности все инвестированные средства будут потеряны.

Кроме того, большинство молодых людей ставя перед собой краткосрочные цели, а если мы говорим об инвестировании, то здесь не стоит ждать быстрых результатов.

За кратких промежуток времени большая часть молодых людей даже не успевает сделать достаточный запас наличных денег, не говоря уже о достижении каких-то финансовых целей.

Как правило, если молодой человек справляется с первыми двумя пунктами, то у него появляются свободные средства, которые он может начать инвестировать.