7 полезных привычек богатых и успешных людей

Все хотят быть успешными, однако лишь немногие могут добиться этого. Разница между миллиардером-самоучкой и всеми остальными заключается в том, что первые не предоставляют свои успехи воле случая.

Вместо того, чтобы ждать, когда на них свалится успех или богатство, они сами предпринимают решительные шаги, чтобы приблизить успех.

Возможно, вам кажется, что стать миллионером невозможно, однако количество миллионеров растет с каждым годом.

Каждому из нас есть чему поучиться у этих людей, и, вероятно, узнав о них побольше, мы также сможем добиться успехов.

1. Они экономны

Если вы посмотрите на жизнь миллиардера, который сам добился успеха, то вы увидите, что он не покупает постоянно дорогие вещи, типа сумок или спортивных автомобилей.

Например, Марк Цукерберг, состояние которого превышает 50 млрд долларов. Он водит автомобиль Volkswagen Getta.

По-настоящему успешные люди знают, что означает действительно элитная жизнь, и они готовы тратить деньги на большие мечты, а не распыляться на ненужные вещи.

Поэтому они каждый день работают для того, чтобы наращивать свое состояние, а не проводят его в погоне за дорогими, но ненужными вещицами.

2. Они учатся на протяжении всей жизни

Миллионеры тратят достаточно много времени на то, чтобы изучить тенденции на рынке, концепции, они читают финансовые новости, чтобы стать настоящим экспертом в своей области и быть в курсе того, что происходит в мире и на рынке.

Так, например, Уоррен Баффет 80% своего времени проводит за чтением.

Если вы будете читать каждый день, узнавая что-то новое, то в скором времени вы начнете лучше разбираться в интересующей вас области.

Помимо книг, написанных экспертами и миллионерами, существуют также блоки и вебинары, которые также повысят вашу компетенцию.

3. Они занимаются спортом

Заниматься спортом - это не просто обещание, которое вы даете себе перед новым годом.

Например, Ричард Брэнсон занимается спортом каждый день и очень ценит эти занятия, полагая, что это дает каждому дополнительные часы активности в день.

Это также может улучшить ваше настроение, ускорить обмен веществ и предотвратить множество заболеваний, включая депрессию.

4. Они медитируют

Если мы говорим о здоровье, то речь должна идти не только о здоровье физическом, но и психическим, так как обе эти составляющие очень важны не только для миллионеров, но и для любого из нас.

В последнее время люди поняли необходимость посидеть и очистить свой разум.

Это избавляет от лишнего стресса и помогает настроиться на нужный лад.

Так, глава Twitter Джек Дорси каждое утро медитирует.

5. Они рано начинают карьеру

Этот совет подходит как для инвестирования, так и для карьеры.

Чем раньше вы начнете копить сбережения, тем больше вы сможете накопить к определенному периоду жизни.

Те миллионеры, которым сейчас нет 40 лет, начали очень рано.

Сейчас они имеют возможность наслаждаться своими успехами, но при этом они еще полны сил, чтобы брать новые высоты.

Не обязательно быть молодым, чтобы добиться успеха. Но важно понимать и принять для себя такую установку, что быть успешным можно в любом возрасте, даже если вы считаете, что вам еще рано или уже поздно.

6. Они идут своей дорогой

Многие люди тратят годы на то. Чтобы подняться по карьерной лестнице и начат зарабатывать хорошие деньги.

А миллионеры стараются не идти по той дороге, которую протоптали до них. Они следуют своим увлечениям, своей страсти.

Им интересно то, о чем другие люди мало задумываются. Поэтому у каждого из них своя дорога к успеху, отличная от того, к чему привыкло большинство.

7. Они не принимают отказ

Многих миллионеров объединяет то, что в какой-то момент своей жизни они получали отказ.

Но суть в том, чтобы продолжать плыть против течения.

Просто поймите, что отказ - это один из возможных вариантов развития событий, а не приговор.

Как правило, миллионеры продолжали пробиваться и преодолевать преграды, что и привело их к успеху.