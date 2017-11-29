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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

8 плохих финансовых привычек, усвоенных с детства

 

Осознаем мы это или нет, но многие действия наших родителей оказывают влияние на то, как мы ведем себя во взрослой жизни. Результаты их воспитания, несомненно, могут оказаться положительными. Однако это не всегда так, особенно в тех вопросах, которые касаются финансовой стороны жизни.

Это не означает, что мы должны винить родителей в том, что они нас неправильно воспитали, в конце концов, время было другое, и финансово-экономические условия были совсем иными.

Тем не менее мы можем проанализировать ситуацию и понять источник многих наших финансовых привычек. А понимание и признание своих ошибок - это уже первый шаг на пути к исправлению.

Ниже приводим восемь основных факторов, которые могли негативно повлиять на финансовое поведение детей.

Если родители были слишком бережливы

Ваши родители были слишком бережливы, и тут не очень важна причина - хотели они научить бережливости вас или действительно была острая необходимость экономить, но результат будет один: из-за излишней экономии вы не получали всего того, чего хочется любому ребенку.

Влияние: вы можете начать компенсировать недополученное в детстве и тратить слишком много на себя.

Излишние траты часто возникают как реакция на то, что человек чувствовал себя обделенным чем-то в детстве.

Решение: поговорите с родителями о том, почему они так делали. Возможно, это было самым разумным решением, которое они могли принять, но в детстве вы этого не понимали.

В любом случае нужно понимать, что самым верным решением будет добиться финансового благосостояния, а для этого нужно не тратиться на ненужные вещи, а наоборот, экономить и грамотно инвестировать.

Если вы не можете прекратить излишние траты, то стоит по крайней мере составить финансовый план и стараться придерживаться его.

И постарайтесь не продолжать этот цикл. Если у вас есть дети и финансовые возможности, то стоит их баловать, чтобы в будущем они не повторяли ваших ошибок.

Если родители излишне баловали вас

Возможно, ваши родители сами были лишены детских радостей, и в ответ на это они старались тратить на вас все, что у них было. Вы выросли в полном изобилии и вам было не о чем мечтать.

Влияние: вы чувствуете себя так, как будто вы должны вести жизнь в элитных условиях. Дети, которые были избалованы родителями, ожидают, что и в будущем у них будет все, о чем только можно мечтать.

Проблема в том, что у вас, вероятно, недостаточно высокий доход, чтобы получить все желаемое. И это может привести к тому, что вы окажетесь в долгах, которые будут копиться, по мере того как вы будете приобретать вещи, необходимые вам для психологического комфорта.

Решение: постарайтесь сместить акцент с того, чтобы иметь много вещей, на то, чтобы иметь финансовую свободу. Постарайтесь какое-то время пожить довольно скромно, чтобы потом иметь необходимые деньги для покупки каких-то крупных вещей и реализации больших целей.

Если родители слишком много занимались благотворительностью

Возможно, ваши родители выросли в бедной семье или пережили травму, связанную с бедностью, поэтому они тратили много времени и денег на те ситуации, которые вызывали у них эмоциональный отклик.

Влияние: вы можете чувствовать, что обязаны отдавать деньги на благотворительность, при этом тратите на эти цели больше, чем можете себе позволить.

Неважно, чувствуете ли вы себя обязанным или просто не можете отказать, вы готовы тратить деньги практически на любую просьбу о помощи.

Благотворительность - это прекрасно, но нужно знать меру и понимать, сколько денег вы действительно можете потратить на эти цели без ущерба для себя и своей семьи.

Не стоит слишком часто поддаваться эмоциям.

Решение: решите, какие благотворительные проекты для вас являются самыми важными, и составьте для себя план бюджета, который вы будете выделять на благотворительность.

Важно, чтобы это не выходило на пределы определенной суммы, которую вы можете себе позволить.

Этот бюджет должен включать в себя небольшой задел для неожиданных просьб, на которые вы можете откликнуться, если захотите.

Кроме того, вы можете в онлайн-банке сделать автоматическими платежи по благотворительным проектам, которые вы хотите поддержать.

Таким образом, вы всегда будете знать, сколько вы потратили на благотворительность, что поможет лучше рассчитывать свой бюджет и не выходить на пределы суммы.

Если родители не учили вас обращаться с деньгами

Это очень распространенное явление, особенно среди тех родителей, которые сами не имеют финансового образования. Иногда в семьях существует негласное табу на обсуждение денежных вопросов.

Поэтому во многих семьях эти вопросы вообще не обсуждаются, что приводит к тому, что ребенок, даже став взрослым, не умеет обращаться с деньгами.

Влияние: вы совершенно не знаете, как обращаться с деньгами, и это может проявляться сразу несколькими способами.

Вы излишне тратите, вы не умеете экономить, вы не инвестируете или не имеете финансового плана в целом.

У вас просто нет базы знаний, которая позволила бы вам разумно и эффективно управлять своими средствами.

Решение: Получайте образование в области финансов. Это не означает, что вам нужно поступать в университет.

Достаточно почитать специальную литературу или посмотреть вебинары в интернете, благо, сейчас информацию можно найти достаточно легко.

Если родители плохо отзывались о финансовом рынке

Возможно, ваши родители жили в очень непростых финансовых условиях, когда страна переживала тяжелый экономический кризис, что подорвало их доверие к финансовой системе в целом.

Поэтому они предпочитают хранить деньги в самом надежном месте - дома.

Влияние: вы избегаете инвестиций. Это может показаться довольно безопасным способом экономить деньги, но в этом случае инфляция «съедает» часть ваших накоплений.

Решение: Будьте внимательны к своим финансовым решениям. Необходимо продумывать стратегию инвестирования, получать как можно больше информации, задавать вопросы и стараться сделать так, чтобы ваши накопления не лежали мертвым грузом, а росли и приносили прибыль.

Если родители жили на широкую ногу

Возможно, у ваших родителей было тяжелое детство, и они старались компенсировать себе то, чего недополучили в детстве. Возможно, они тратили больше, чем могли себе позволить.

Влияние: вы тоже живете не по средствам. Дело в том, что если вы выросли в доме, где приветствуется роскошная жизнь, то во взрослом возрасте очень сложно перестроиться на более скромную жизнь.

Неприятным результатам будет то, что вы можете также накапливать долги, чтобы соответствовать своим представлениям о том, какой должна быть ваша жизнь.

Решение: Если ваше окружение заставляет вас тратить лишние деньги, и вы не можете ничего сделать с окружением, то стоит начать с себя.

Заставьте себя жить более скромно и тратить деньги только на то, что действительно нужно.

Это автоматически приведет к тому, что вам будет необходимо выплачивать все долги, а также экономить средства.

Если ваша мать зависела от отца

Неважно, были ли мать замужем один раз или несколько раз, но ее муж заботился о ней, и ей не приходилось работать и беспокоиться о деньгах.

Влияние: вы ждете своего принца. Почему вы должны работать и трудиться, если ваша мать этого не делала?

Этот подсознательный вопрос приводит к тому, что многие девочки стараются избегать работы, так как подсознательно они ожидают, что придет кто-то, кто будет заботиться о них.

Решение: Проснитесь! Перестаньте ждать прекрасного принца, который возьмет вас на содержание.

В конце концов, ваш принц может появиться тогда, когда вы продемонстрируете себя как образец финансовой независимости и самодостаточности. В этом случае вы сможете стать объектом для вдохновения и подражания своих детей.

Если родители развелись

К сожалению, многие семьи переживают эту ситуацию, и развод родителей становится психологической травмой для детей во многих аспектах, включая вопрос финансов.

Влияние: вы можете решить, что после этой травмы вы будете жить счастливо, несмотря ни на что. Это очень правильный подход, однако во многих случаях он заставляет людей излишне тратить, совершать дорогие покупки и жить не по средствам, чтобы компенсировать свою травму.

А если при этом вы рано вышли замуж или женились, то накопление долгов и вероятный последующий развод может привести к неприятным финансовым последствиям для обоих бывших супругов.

Решение: Заставьте себя всегда быть финансово независимым, даже если вы уже состоите в браке. Это означает, что вы должны иметь отдельный счет, возможно, это будет сберегательный счет.

Кроме того, старайтесь инвестировать и экономить, чтобы в случае неприятностей у вас была финансовая подушка безопасности.
По материалам: Вести Экономика
 

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