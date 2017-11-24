5 крупнейших пузырей на рынке в истории

Очень многие считают, что криптовалюты - это ничем не обеспеченный пузырь и вся эта история очень похожа на "тюльпановую лихорадку", которая прокатилась по Нидерландам в середине XVII века. Но есть и другое интересное наблюдение.

Ниже представляем 5 самых крупных пузырей в истории.

Тюльпаномания

Тюльпаномания - кратковременный всплеск ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов в Нидерландах в 1636-1637 гг.

Цены на тюльпаны редких пестролепестных сортов достигли тысячи гульденов за луковицу еще в 1620-е гг., но вплоть до середины 1630-х гг. такие луковицы перепродавались в узком кругу цветоводов и состоятельных знатоков. Летом 1636 г. в доходную фьючерсную торговлю тюльпанами включились непрофессиональные спекулянты.

За полгода ажиотажных торгов цены на луковицы редких сортов многократно выросли, а в ноябре 1636 г. начался спекулятивный рост цен и на простые, доступные сорта. В феврале 1637 г. перегретый рынок рухнул, начались многолетние тяжбы между продавцами и покупателями ничем не обеспеченных тюльпановых контрактов.

В кругу участников тюльпаномании возник кризис доверия, в обществе надолго установилась атмосфера неприятия азартных биржевых игр. Современники-моралисты единодушно осудили тюльпаноманию как крайнее проявление ничем не сдерживаемого неоправданного стяжательства.

Тюльпаномания - первый в истории Нового времени биржевой пузырь.

В науке сосуществуют различные объяснения произошедшего; восстановить действительные причины, размах и последствия тюльпаномании непротиворечивым образом невозможно из-за скудности и неполноты подлинных исторических свидетельств.

"Компания Южных морей"

"Компания Южных морей" - английская торговая компания, финансовая пирамида. Предприятие было основано в 1711 г. британским казначеем Робертом Харли.

Акционерам было обещано асьенто - исключительное право на торговлю с испанской частью Южной Америки.

В обмен на привилегии компания обещала выкупить государственный долг, существенно увеличившийся в ходе войн герцога Мальборо.

При этом данные права основывались на успешном завершении Англией войны за испанское наследство, которая закончилась только в 1714 г. Фактически представленные права были не такими полными, как это предполагал основатель.

Компания не предпринимала коммерческих мероприятий до 1717 г., тем более что уже в 1718 г. дипломатические отношения между Великобританией и Испанией серьезно ухудшились.

В 1720 г. курс акций начал быстро расти: с £128 в январе, £175 в феврале, £330 в марте, £550 в мае. Акции приобретали многие титулованные особы.

Рекламируя имена этих элитных акционеров, компании удалось привлекать и других покупателей.

В июне 1720 г. был принят королевский акт (отмененный в 1825 г.), запрещавший публичную продажу акций акционерных компаний с ограниченной ответственностью без королевского устава, что косвенно служило защитой деятельности компании от конкуренции со стороны некоторых других компаний в районах Центральной и Южной Америки.

Руководство компании распускало слухи, что Испания предоставила полностью свои порты в ее распоряжение (на самом деле допускалось не более трех судов в год). Крах миссиссипской компании во Франции привлек капиталы из-за Канала. В результате цена акции увеличилась до £890. Исступление охватило всю страну - от крестьян до лордов: все приобретали акции, цена которых в начале августа достигла £1 тыс.

В сентябре началось резкое падение курса. К концу сентября цена акций упала до £150, а 24 сентября банк компании объявил себя банкротом. Тысячи инвесторов были разорены, в том числе многие известные деятели науки, культуры и представители аристократии, в том числе литератор Джонатан Свифт и физик и математик Исаак Ньютон.

Предпринятое в 1721 г. парламентское расследование выявило случаи мошенничества среди директоров компании. Некоторые из обвиняемых, в том числе казначей компании, бежали за границу.

В результате расследования было выявлено, что многие члены парламента брали взятки за голос при принятии королевского акта. По результатам расследования к тюремному заключению были приговорены председатель правления компании Блайт и некоторые сотрудники казначейства.

Компания была реструктурирована и продолжала существование до окончательного закрытия в 1850 г.

Японский финансовый пузырь

Японский финансовый пузырь - экономический пузырь в Японии с 1986 по 1991 гг., характеризовавшийся многократным ростом цен на рынке недвижимости и фондовом рынке.

Сдувание пузыря продолжалось более десяти лет, фондовый рынок достиг дна в 2003 г., но впоследствии опустился до нового минимума в 2009 г. в результате мирового финансового кризиса. Следствием сдувания пузыря стал продолжительный период экономической стагнации, называемый потерянным десятилетием.

Во второй половине 1980-х гг. финансовая дерегуляция, эйфория относительно перспектив экономики и монетарное ослабление, проведенное Банком Японии, вкупе с большими сбережениями привели к агрессивной спекуляции на фондовом рынке и рынке недвижимости.

Фондовый индекс Nikkei 225 достиг своего исторического максимума 29 декабря 1989 г., составив на закрытии 38 915,87 пункта. Плюс к тому банки стали выдавать более рискованные кредиты.

В квартале Гиндза цены на недвижимость достигли пика в 1989 г., на уровне 100 млн иен (около $1 млн) за 1 кв. м. В других бизнес-кварталах цены были лишь незначительно ниже.

К 2004 г. коммерческая недвижимость класса А в Токио стоила меньше 1% от своей пиковой цены, цены на жилую недвижимость упали более чем в 10 раз, но все равно оставались самыми высокими в мире до второй половины 2000-х гг.

На триллионы долларов в результате сдувания пузыря уменьшилось благосостояние японцев. Только в 2007 г. цены на недвижимость начали рост, но снова скатились к падению в результате мирового экономического кризиса.

На японскую экономику, движимую высоким уровнем инвестиций, сдувание пузыря оказало особенно негативный эффект.

Инвестиции стали направляться за пределы страны, производители стали терять свое технологическое преимущество.

Японские товары стали менее конкурентоспособны за рубежом, а низкий уровень потребления вызвал дефляционную спираль. Японский центробанк понизил процентные ставки почти до нуля.

Пузырь доткомов

Пузырь доткомов - экономический пузырь, существовавший в период приблизительно с 1995 по 2001 гг. Кульминация произошла 10 марта 2000 г., когда индекс NASDAQ достиг 5132,52 пункта (дневной пик) в течение торгов и упал более чем в полтора раза при закрытии.

Пузырь образовался в результате взлета акций интернет-компаний (преимущественно американских), а также появления большого количества новых интернет-компаний и переориентировки старых компаний на интернет-бизнес в конце XX века.

Акции компаний, предлагавших использовать интернет для получения дохода, баснословно взлетели в цене.

Такие высокие цены оправдывали многочисленные комментаторы и экономисты, утверждавшие, что наступила "новая экономика", на самом же деле эти новые бизнес-модели оказались неэффективными, а средства, потраченные в основном на рекламу и большие кредиты, привели к волне банкротств, сильному падению индекса NASDAQ, а также обвалу цен на серверные компьютеры.

Тогда как последняя часть этого периода была чередованием резких подъемов и обвалов, интернет-бум принято относить к стабильному коммерческому росту интернет-компаний, связанному с наступлением эпохи всемирной паутины, начавшейся с первого релиза веб-браузера Mosaic в 1993 г. и продолжавшейся все 90-е гг.

Некоторые компании в секторе связи также не смогли вынести финансового бремени и были вынуждены объявить о банкротстве.

У многих доткомов закончились средства, и они были куплены или ликвидированы; доменные имена были выкуплены по остаточным ценам конкурентами или инвесторами.

Некоторые компании и их правления были обвинены в мошенничестве за неправильное использование средств вкладчиков, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала крупнейшие инвестиционные компании (например, Citigroup и Merrill Lynch) на миллионы долларов за введение в заблуждение инвесторов.

Пузырь на рынке недвижимости США

Традиционно в США доля ипотечных кредитов с высокой долей риска находилась на низком уровне 8%.

В 2004‒2006 гг. она выросла до приблизительно 20% от общего числа выданных ипотечных кредитов (и даже выше в некоторых регионах США).

Значительную часть (в 2006 г. более 90%) составляли кредиты с плавающей процентной ставкой.

Увеличение доли субстандартных кредитов было одним из проявлений более общей тенденции снижения стандартов кредитования, а также вывода на рынок более рискованных ипотечных продуктов.

При этом потребительское кредитование в США приобретало все большую популярность: в конце 2007 г. доля долговых обязательств от общей суммы располагаемого личного дохода выросла до 127% (в 1990 г. она составляла 90%), что в значительной мере было вызвано широким распространением ипотечного кредитования

Цены на жилую недвижимость в США активно росли до середины 2006 г., после чего они начали стремительно падать; из-за этого заемщикам стало значительно сложнее добиться рефинансирования кредита.

В то же время процентные ставки по ипотечным кредитам с плавающей ставкой начали повышаться, что повлекло за собой повышение размера ежемесячных выплат и привело к резкому росту количества случаев невыполнения обязательств по кредитам.

Широко распространенные на финансовом рынке производные ценные бумаги, обеспеченные в том числе субстандартными ипотечными закладными, почти полностью обесценились, а нежелание частных инвесторов вкладывать средства в рынок кредитования и сокращение количества инвестиционных возможностей привели к значительному сокращению объема торговли ипотечными и другими ценными бумагами по всему миру.

Сомнения в устойчивости кредитного и финансового рынков США привели к ужесточению условий кредитования по всему миру и замедлению экономического роста как в США, так и в Европе.