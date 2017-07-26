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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как деньги покупают счастье: 3 способа

 

Считается, что деньги не могут купить счастье. Однако эксперты считают, что это не так.

Конечно, деньги не могут купить цель в жизни или близкие отношения, однако они могут помочь быстрее добиваться поставленных целей или укрепить отношения с теми, кто нам дорог.

Ниже мы расскажем о трех способах, которыми деньги помогают нам стать счастливыми.

1. Платить за услуги, которые позволяют иметь больше свободного времени

Согласно недавнему исследованию наем других людей для выполнения услуг может сделать человека более счастливым.

Если вы тратите деньги на услуги, которые помогают освободить время, такие как уборка дома, мытье окон и другие, то это позволит избавить вас от вечной нехватки времени, которая так часто встречается у жителей мегаполисов.

Как отмечают исследователи, по их наблюдениям, как более богатые, так и менее состоятельные участники исследования тратили деньги на покупку свободного времени, что делало их более счастливыми.

2. Тратить деньги на других людей

Вне зависимости от дохода люди тратят определенные суммы денег на себя. Однако, как отмечают эксперты, такие траты не делают нас счастливее. А вот траты на других людей делают.

Это может быть подарок кому-то из близких или благотворительное пожертвование. А потраченная сумма не имеет особого значения.

Согласно исследованию люди, которые покупали кофе в Starbucks для других, даже для незнакомцев, чувствовали себя более счастливыми, чем те, кто покупали кофе только для себя.

3. Покупать опыт, а не вещи

Люди чаще всего тратят деньги на покупку вещей. Однако, как показывают исследования, вещи не делают их счастливыми.

Вместо этого вы можете потратить деньги на опыт - путешествие или обед с семьей.

Прежде всего вы получаете этот опыт вместе с другими людьми, и это уже делает вас счастливее.

Кроме того, когда вы ждете этого события, само ожидание делает вас счастливее, отмечают эксперты.

Когда вы находитесь в самом центре событий, то это развлекает вас, а после него у вас остаются приятные воспоминания и ностальгия. И это тоже составляющие счастья.

Именно поэтому, полагают эксперты, опыт лучше вещей.
По материалам: Вести Экономика
 

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