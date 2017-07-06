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10 вещей, о которых миллиардеры никогда не расскажут
13:49 06.07.2017 |
Часто самые богатые люди планеты рассказывают о том, как им удалось сколотить состояние и стать богатыми. Однако есть такие вещи, о которых они никогда никому не расскажут.
1."Мы становимся все богаче."
Последние 35 лет в истории стали периодом, когда наблюдался огромный рост состояния миллиардеров. За этот срок появились 917 новых миллиардеров.
Это можно сравнить с началом 20 века, когда люди создавали состояние в таких областях, как автомобилестроение, промышленные инновации.
В настоящее время миллиардеры работают совсем в других областях - потребительские товары, технологии и финансовые услуги.
В списке миллиардеров 2016 Forbes Billionaires List оказалось 1 810 имен, что меньше, чем в 2015 году, когда в мире существовало 1 826 миллиардеров.
Их общее состояние достигает $6.48 трлн, что на $570 млрд меньше, чем в 2015 году.
Среднее состояние каждого миллиардера оценивается в $3.6 млрд.
При этом, согласно исследованиям, после рецессии среднестатистическая американская семья стала беднее на 40%, по сравнению с 2007 годом, до начала рецессии.
Миллиардеры постоянно становятся богаче. Финансовые рынки достигают новых рекордных значений, стоимость недвижимости постоянно растет, что приводит к росту состояния самых богатых людей в мире.
А учитывая низкие процентные ставки по кредитам в США, это создает благоприятные условия для роста богатства миллиардеров.
2."Один миллион или десять - разница невелика."
Большинство из нас считает, что иметь миллион долларов - это здорово.
Однако ситуация среди миллионеров и миллиардеров совсем иная.
Эксперты отмечают, что как только состояние переваливает за 10 миллионов долларов, ситуация меняется, и человеку очень сложно почувствовать себя реально богатым, так как 10 млн долларов считается нижним порогом для вхождения в состав мировой элиты.
Для того, чтобы почувствовать себя равным Гейтсу или Баффету, необходим ежегодный доход на уровне восьмизначного числа.
По-настоящему богатые люди покупают дорогие автомобили, частные острова и огромные яхты, и успеть за ними бывает очень сложно.
Поэтому даже если у вас есть 10 млн долларов, вы вряд ли будете чувствовать себя богатым, так как представители мировых элит будут смотреть на вас свысока и никогда не будут считать вас равным себе.
3. "Это мужской клуб."
Женщины добились определенного прогресса: в 2014 году было 2 039 мужчин миллиардеров, что составляло 87.7% от общего числа миллиардеров в мире с состоянием $7.3 трлн, и всего 286 женщин миллиардеров, что составляло 12.3% от общего числа миллиардеров.
Тем не менее, все равно более 90% миллиардеров - мужчины.
Иногда женщины становятся миллиардерами в результате карьерного роста, однако среди женщин-миллиардеров есть такие, которые унаследовали состояние либо своих мужей, либо отцов.
Так, самая богатая женщина в мире - это Кристи Уолтон, которая является вдовой покойного Джона Уолтона, одного из сыновей Сэма Уолтона, основателя Wal-Mart.
Лилиан Беттанкур унаследовала $31.3 млрд своего отца, основателя L'Oréal.
4."Я умен, но у меня был хороший старт."
Американские миллиардеры, как правило, получили хорошее образование. Но весь вопрос в том, родились ли они такими умными или им кто-то помог?
Согласно исследованиям, и то, и другое. Большинство миллиардеров родились и росли в семьях, которые отличались довольно высоким достатком, что помогло будущим миллиардерам учиться в престижных учебных заведениях, получить хорошее образование и войти в круг людей, которые способствовали их дальнейшему успеху.
Так, например, Билл Гейтс, самый богатый человек в США и в мире, рос в семье успешного юриста. Братья Кохи также росли в семье человека, который основал крупную компанию, которая и перешла в наследство братьям.
С другой стороны, есть и такие миллиардеры, которые в самом начале не имели этого преимущества. Так, Шелдон Адельсон рос в семье со средним достатком.
Что не отменяет общей тенденции, так как является скорее исключением из правил.
5."Это похоже на игру в «Монополию»."
Миллиардеры часто тратят деньги на самые необычные вещи. Кто-то покупает дорогие яхты, кто-то - частные самолеты, кто-то приобретает целые острова.
А когда речь заходит про более обыденные вещи, такие как дамские сумочки или туфли, кажется, миллиардеры вообще не смотрят на ценник.
Иногда поведение миллиардеров может показаться странным - они могут спорить из-за чека в ресторане, и тут же купить самолет за 50 млн долларов.
В любом случае, для них большие деньги - это игра.
6. "Что нас пугает? Бракоразводный процесс."
К счастью, а, может, закономерно, но бракоразводные процессы крайне редки среди миллиардеров.
Из 84% миллиардеров, которые состоят в официальном браке, лишь 8% были разведены. Это намного ниже среднего уровня разводов.
Дело в том, что развод может стоить миллиардерам сотни миллионов долларов.
Помимо того, что бывшая супруга будет пытаться отсудить значительную часть денег, миллиардеры также опасаются и того, что в ходе бракоразводного процесса будут обнародованы данные о стиле жизни и богатствах семьи.
7."Мы не становимся богатыми, инвестируя в акции."
Если вы хотите стать миллиардером и начинаете с нуля, то не стоит делать ставки на рынок акций, уверены эксперты.
Конечно, вы можете отслеживать движения рынка, постепенно наращивая свое состояние, но для того, чтобы добиться значительной прибыли, вам потребуется около 20 лет, а это немалый промежуток времени.
Многие миллиардеры начинали не с акций, а со стартапов, на которых они и сколотили свое состояние.
IPO приносил значительную прибыль, однако ради этого надо было потрудиться и создать действительно стоящий продукт, уверяют эксперты.
8."Вы говорите «уклонение», мы говорим «избежание»."
Нет данных о том, насколько чаще самые богатые люди планеты уклоняются от оплаты налогов по сравнению с обычными гражданами.
Тем не менее, уклонение от налогов в случае с богатейшими представителями человечества, несомненно, привлекает больше внимания прессы и общественности, так как это связано с довольно большими суммами.
Однако несомненно и то, что многие миллиардеры стремятся сделать все возможное, чтобы не выплачивать налоги.
Конечно, существует разница между незаконным уклонением от уплаты налогов и законными способами избежать их уплаты.
В большинстве случаев у них нет злостного намерения уклоняться от налогов, скорее они пользуются возможностью уплачивать более низкий процент.
9. "Моя семья ненавидит меня, а любит мои деньги."
В семьях миллиардеров часто случается такое, что одни члены семьи подают в суд на других. Не всегда эти судебные разбирательства касаются денег, однако цель каждого судебного разбирательства - получить некую сумму, будет ли это сумма за моральный ущерб или за раскрытие частной информации.
10. "Король Лир научил меня всему, что я знаю."
Большинство миллиардеров оставили свое состояние своим потомкам или ввели их в бизнес, чтобы они продолжали семейную традицию.
Примером может случить Дональд Трамп, трое детей которого работают вместе с ним.
Однако в последнее время многие миллиардеры решают поступить несколько иначе.
Почти 140 миллиардеров подписали "Giving Pledge" - инициативу, которая возникла в 2009 году и была направлена на то, чтобы самые богатые люди жертвовали свое состояние на благотворительность.
Среди подписавших - Уоррен Баффет, Марк Цукерберг.
Многие начинают ценить не столько деньги, которые им удалось заработать, сколько то наследие, которое они оставят после себя. Именно поэтому они начинают задумываться о том, что их задача - сделать мир лучше.
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