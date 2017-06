Что техгиганты делают со своими миллиардами?

Пятерка крупнейших технологических компаний имеет суммарную капитализацию в $2,85 трлн, поэтому неудивительно, что инвесторы постоянно задаются вопросом, а куда, собственно, IT-гиганты направят свои деньги?

Несомненно, они будут инвестировать в новые рынки, считают эксперты. "За последние пять лет многие технологические компании решили, что нам нужно трансформироваться и приходить в новые области, где у компании, возможно, нет необходимых компетенций или пользовательской базы", - считает Джефф Ричардс, партнер венчурной компании Silicon Valley GGV Capital. При этом малорисковые небольшие приобретения стартапов уже не работают, убежден эксперт.

Так как технологические компании намерены твердо намерены еще более усилить свое присутствие в мировой экономике, под прицелом M&A-подразделений все - медиаконгломераты, автопроизводители, авиакомпании и т. д.

Amazon

Об одной из таких крупных сделок было объявлено на прошлой неделе. Американский интернет-ритейлер Amazon.com достиг соглашения о приобретении сети супермаркетов Whole Foods Market за $13,7 млрд. Компания заплатит $42 за акцию Whole Foods.

Слияние компаний должно максимизировать прибыль акционеров Whole Foods Market, подтвердил в заявлении сооснователь и гендиректор Whole Foods Джон Макки. После завершения слияния, намеченного на второе полугодие, Whole Foods сохранит свое название, штаб-квартиру в Остине (штат Техас) и топ-менеджмент во главе с нынешним CEO. Продажи компании достигли $16 млрд в 2016 г., всего под брендом работает более 460 торговых точек в США, Канаде и Великобритании.

Покупка должна быть одобрена со стороны регулирующих органов и акционеров Whole Foods Market. Ожидается, что она будет закрыта во второй половине 2017 г. Сделка станет крупнейшей в истории Amazon, денежные резервы которой на конец марта 2017 г. составляли около $21,5 млрд.

Whole Foods - крупнейшая в США сеть супермаркетов, специализирующаяся на натуральных продуктах питания. Основанная в 1978 г. компания является оператором свыше 460 супермаркетов в США и Канаде, ее штат составляет 87 тыс. человек, выручка в 2016 фингоду достигла $16 млрд.

Amazon явно хочет работать в продовольственной торговле и, очевидно, верит, что присутствие в офлайн-торговле даст ей преимущество, считает аналитик Wedbush Securities Майкл Пэчтер. "Думаю, традиционные магазины дадут ему возможность локальной дистрибуции товаров. Теоретически вы могли бы заказывать доставку через 5 минут", - заявил он Bloomberg.

Microsoft

В конце прошлого года корпорация Microsoft закрыла сделку по покупке социальной сети LinkedIn за $26,2 млрд. По словам исполнительного директора LinkedIn Джефа Вайнера, объединение компаний "ускорит связь профессионалов во всем мире и сделает их более продуктивными и успешными". Он добавил, что в центре внимания остается развитие социальной сети и ее значимости для пользователей.

Пока что это самое крупное приобретение редмондского технологического гиганта. До покупки LInkedIn Microsoft была практически не представлена в бизнесе социальных сетей или рекрутинговых сервисов.

Глава Microsoft Сатья Наделла подчеркнул, что главным приоритетом для Microsoft после покупки LinkedIn станет "ускорение показателей роста" соцсети. Крупнейший производитель программного обеспечения в США договорился о покупке социальной сети LinkedIn в июне за $26 млрд в рамках усилий главного исполнительного директора Microsoft Сатьи Наделлы по активизации роста. Для этого в свое время были выпущены облигации на $19,75 млрд с семью сроками погашения.

Благодаря слиянию, которое станет крупнейшим в истории Microsoft, компания рассчитывает расширить набор услуг, предлагаемых бизнесу. В частности, за счет интеграции с социальной сетью может быть расширен функционал Office в части информации о партнерах по переговорам и переписке.

Покупка LinkedIn стала крупнейшей сделкой нынешнего главы компании Сатьи Наделлы, который стал CEO Microsoft в 2014 г. Второе место в списке крупнейших покупок редмондского гиганта занимает приобретение Skype в мае 2011 г. за $8,5 млрд.

LinkedIn и ее акционеры привлекли во время IPO в 2011 г. $352,8 млн, разместив 7,84 млн акций. В первый же день торгов котировки выросли на 91%. После этого известный венчурный инвестор и миноритарий LinkedIn Питер Тиль обвинил организаторов IPO в том, что они недооценили компанию.

Google

У Google самым дорогостоящим приобретением стало подразделение Motorola Mobility в мае 2012 г. за $12,5 млрд. Покупка позволила компании нарастить выручку во II квартале 2012 г. примерно на $1,25 млрд.

Однако дела пошли не очень хорошо, и в августе 2013 г. Google Inc. заявила о сокращении 4 тыс. рабочих мест, что составляет около 20% штата Motorola Mobility. Две трети сокращений пришлись на подразделения компании за пределами США, кроме того, были закрыты почти треть из 90 предприятий Motorola Mobility. В 2012 г. Google продала часть бизнеса Motorola за $2,35 млрд.

В 2014 г. Lenovo выкупила у Google подразделение Motorola Mobility. Сумма сделки составила $2,91 млрд. После бренд Motorola был ликвидирован, на смену ему пришел Lenovo moto. Производство устройств под другими торговыми марками, такими как Motorola и Vibe, прекращается.

Apple

Apple деньгами не сорит и редко совершает крупные приобретения. Но однажды, в 2014 г., "яблочная" компания все же раскошелилась на покупку за $3 млрд компании Beats Electronics, созданной по задумке рэп-музыканта и продюсера Dr. Dre и президента Interscope Geffen A&M Records Джимми Айовина. Компания включает семейство премиальных потребительских наушников Beats by Dr. Dre, наушники-вкладыши и динамики, а также технологию запатентованного программного обеспечения Beats Audio и потоковый музыкальный сервис по подписке Beats Music.

Согласно условиям сделки к Apple, помимо основателей, перешли и бизнес по производству линейки наушников, выпускаемой под маркой Beats. Сервис потокового аудио Beats Music также стал частью Apple. Позднее он был интегрирован в Apple Music. Наушники продолжают выпускаться под брендом Beats.

Эксперты выразили сомнение в целесообразности покупки. Так, Джен Манстер, старший аналитик Piper Jaffray, был одним из первых на Уолл-стрит, кто выступил с комментарием о том, что на первый взгляд сделка особо смысла не имеет: зачем покупать бренд Beats, уже имея прекрасный бренд Apple. Покупать технологии? С массивными инженерными ресурсами, коими обладают купертинцы, Apple не составит никакого труда разработать отличные наушники самостоятельно.

В приобретении Beats, по мнению Манстера, ценны только сотрудники. То есть фактически это наем людей за весьма немалый ценник. Если говорить более конкретно, то для Apple большой ценностью может стать Джимми Айовин, который, перейдя к "яблочникам", способен помочь компании в плане контента, считает аналитик.

"Талант - дорогая штука. Данная сделка - это очень дорогой наем людей через поглощение компании. Apple нужны эффективные модели работы с контентом, стратегии распространения. Apple не интересны наушники: если нужно, они их сами создадут. Beats - это бренд. Но бренд Apple более масштабный, ему не нужна подпитка. Остается только Айовин, который имеет обширный послужной список в музыкальной индустрии. И если целью приобретения Beats действительно является он, то сделка имеет смысл, так как Айовин может радикально изменить медиабизнес Apple. Но какая конкретно роль достанется ему в компании, еще предстоит увидеть."

Основатель Apple Стив Джобс был очень дружен с Джимми Айовином, который всегда поддерживал инициативы Apple в отношении музыки. Он помогал вербовать музыкальные лейблы и исполнителей, поддерживать iTunes Store в начале пути, а также разместил видео некоторых известных музыкантов в первые проигрыватели iPod. Айовин вспоминает, как Джобс был одним из первых, кто примерил и послушал звучание наушников Beats, перед тем как продукт был представлен общественности. В своем iPad он хранит фотографии знаменитостей в своих девайсах, среди них есть и фотография Стива Джобса.

Facebook

Недавняя крупная покупка Facebook - компания Oculus, создающая устройства и экосистему виртуальной реальности. Компания обошлась Марку Цукербергу в $2 млрд. Но эта сумма меркнет перед $19 млрд, потраченными Facebook на мессенджер WhatsApp.

На сегодняшний день у Facebook есть два мессенджера, которые используются параллельно. Один встроен в интернет-портал и мобильные приложения, связанные с ним, второй, WhatsApp, работает сам по себе, под собственным названием и благодаря усилиям собственной команды, но при всесторонней поддержке социальной сети.

Раньше мессенджер взимал абонентскую плату в $0,99 в год после первого года использования. По мере роста аудитории стало понятно, что этот подход больше не работает: многие пользователи WhatsApp через год общения переставали пользоваться сервисом.

Несмотря на то что WhatsApp продолжает работать в качестве отдельного от Facebook сервиса, информацией о пользователях мессенджер обменивается с соцсетью. Это позволяет Facebook использовать номер телефона пользователя WhatsApp, что даст рекламодателям возможность лучше настраивать свою рекламу. В блоге самого WhatsApp говорится, что в случае объединения номера WhatsApp с базой соцсети Facebook сможет "предложить более точные рекомендации друзей и показ соответствующих объявлений".

На данный момент мессенджер использует более одного миллиарда людей по всему миру, но пока сервис деньги не приносит. Другое дело - Instagram: уже в следующем году выручка сервиса может достигнуть $5 млрд, тогда как Цукерберг приобрел его всего за $1 млрд в 2012 г.