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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Невидимые фильтры современной жизни лишают нас выбора
12:13 27.01.2017 |
Ваша жизнь уже расписана как по нотам - но вы даже не догадываетесь, кем. Колумнист BBC Capital рассказывает о том, как компьютерные алгоритмы незаметно сужают наш кругозор и в конечном итоге лишают нас выбора.
Мы живем в мире невидимых фильтров. Едва ли не каждый сайт в интернете использует алгоритм, анализирующий наши предпочтения и подбирающий нам информацию, покупки, музыку, книги, фильмы, друзей или даже спутника жизни. И мастерски помогающий найти то, что нам нужно.
Единственное условие - все это будет похоже на то, что нам уже нравилось раньше.
И вот загвоздка. Из-за того, что этот сонм невероятно мощных алгоритмов призван реагировать на уже сложившиеся интересы, мы лишаемся шанса обнаружить что-то новое, незнакомое и не похожее на виденное нами прежде.
Это при том, что анализ новой информации - залог обучения и интеллектуального развития, в нем корень всех инноваций.
Иными словами, благодаря современным цифровым технологиям мы всё реже выходим из зоны комфорта и все надежнее устраиваемся в своем уютном мирке.
У свежих идей, спонтанных поступков и открытий не остается шанса.
И самое интересное - нас устраивает такое положение вещей.
С чего я так решил?
Мы толпами устремляемся на Amazon, покупая то, что подскажут нам роботы. Читаем новости, подтверждающие нашу точку зрения. И даже доверяемся сайтам знакомств, целенаправленно подбирающим нам пару среди таких же, как мы.
Онлайн-магазины, такие как Amazon, предлагают нам товары на основе наблюдения за нашим поведением на сайте - в результате мы оказываемся в герметичном пузыре из однажды сложившихся предпочтений.
Получается, мы живем в своеобразной смирительной рубашке, сотканной из алгоритмов, и не очень-то понимаем, какие нас ждут последствия.
Однако мы теряем интеллектуальный потенциал и, как результат, ставим под угрозу развитие общества.
Возьмем, например, недавние президентские выборы в США. Страна разделилась на два лагеря - и многие считают, что на этот раз раскол стал еще более глубоким и непримиримым из-за того, что алгоритмы в своем стремлении угодить пользователю усиливали естественную склонность людей находить подтверждение своему мнению и подбирали им источники по вкусу.
В результате порочный круг замыкался, и избиратели оказывались в плену однобокой информации.
Теперь сторонники разных партий в Америке словно живут в параллельных вселенных.
Обращаясь к мнениям организаций и экспертов из одного и того же круга, мы получаем тщательно отфильтрованную картину текущих событий, которая разительно отличается от картины других людей, обладающих другим опытом и другими взглядами на жизнь.
От сужения перспективы страдают бизнес и системы управления. Многочисленные исследования показали, что широта взглядов способствует не только росту уверенности в собственном благополучии, но и принятию более разумных решений.
Этому можно поучиться у "супербоссов" - выдающихся руководителей, которые привели свои компании к успеху благодаря творческому подходу к управлению и ведению дел.
Научная работа, недавно опубликованная в издании Strategic Management Journal, показала, что для выявления и использования новых возможностей важны как дедуктивные, так и индуктивные процессы.
Дедуктивные процессы - такие как поиск решения на основе предыдущего опыта - играют важную роль, но иногда не позволяют вовремя заметить неожиданные изменения в отрасли.
Если же уделять должное внимание процессам, основанным на индукции, в ходе которых изменения в среде выявляются независимо от имеющихся знаний, появится возможность взять на вооружение творческий подход и опередить конкурента.
Зона комфорта? Какая зона комфорта?
К счастью, мы можем бороться с засильем алгоритмов и в конечном итоге вырваться за рамки той модели, которую построил для нас компьютер.
Расширять свой кругозор и оставаться открытым для новых идей в профессиональной и личной жизни не так уж сложно.
Если вы руководитель, начните с подбора кадров. Отбирая необычных кандидатов - людей, которые мыслят иначе, чем члены уже сложившейся команды, - вы можете заручиться свежим взглядом на стоящие перед компанией задачи и прийти к инновационным решениям.
Алгоритмы сканируют резюме на предмет ключевых слов и фраз, но что если попробовать уделить какое-то время ручному отбору - или задать поиск по другим ключевым словам?
А еще лучше - стараться всюду высматривать талантливых специалистов самостоятельно.
Долгосрочная стратегия тоже может отличаться креативностью: если вы руководитель, пусть преобразования станут одним из ваших главных ориентиров.
Вместо того, чтобы выстраивать организацию или отдел по какой-то определенной схеме, задайте ряд общих принципов и предложите сотрудникам находить новые методы работы, отвечающие этим принципам, даже если эти методы будут совсем не похожи на нынешние.
Это - тоже черта "супербоссов": например, Джей Шайат, легендарный основатель и руководитель рекламного агентства Chiat/Day, поощрял подчиненных за новаторство - даже если оно не приносило желаемого результата.
Самое главное, будьте честны с собой: умейте признаться в том, что стали заложником привычного хода событий. Тогда вы сможете начать планомерно расширять свои горизонты, каждый день пробуя что-то новое.
Закажите непривычное блюдо. Посмотрите фильм не "своего" жанра. Запишитесь в клуб, где обмениваются впечатлениями от прочитанных книг.
На следующей вечеринке или конференции попробуйте пообщаться с кем-нибудь максимально непохожим на вас и попросите его порекомендовать вам книгу, фильм или блюдо.
Есть также сайты и приложения, помогающие расширить кругозор. Например, на Procon.org собирают аргументы разных сторон по различным спорным вопросам.
А такие приложения, как Earbits, позволяют открывать для себя интересную музыку, выбирая новые жанры, вместо того чтобы вечно оставаться в болоте того, что вам гарантированно понравится.
Для того чтобы вырваться из заколдованного круга, скорее всего, потребуются кое-какие усилия.
Искусственный интеллект развивается всё быстрее, алгоритмы всё лучше угадывают наши желания, и оставаться разносторонним человеком всё труднее...
Не станет ли наша способность постоянно перестраиваться и открывать для себя новое ключевым преимуществом, отличающим нас от машин, - как в бизнесе, так и в жизни в целом?
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