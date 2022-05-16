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Илон Маск оказался плохим предсказателем. Его прогнозы практически не сбываются
13:42 16.05.2022 |
Илон Маск любит давать прогнозы и обещания, но далеко не всегда они точны или вообще сбываются. Источник решил проверить семь предсказаний главы Tesla, и в пяти из них - абсолютные промахи.
Например, Илон Маск обещал появление полного автопилота в электромобилях Tesla «в следующем году». Первое такое заявление было сделано в 2014 году, а потом повторялось едва ли не ежегодно. По факту полного автопилота в Tesla нет до сих пор. Как шутят авторы заметки, «следующий год не наступит никогда».
В 2019 году Илон Маск сделал прогноз, гласивший, что через год (то есть уже в 2020 году) Tesla выпустит миллион роботакси, которые будут конкурировать с популярными в США сервисами Uber и Lyft. В реальности - ни одного роботакси пока не выпущено. В последнем финансовом отчете Tesla говорилось, что робомобили без педалей и руля появятся в 2024 году.
Илон Маск также прогнозировал, что к концу апреля в США практически перестанут регистрироваться новые случаи заболевания COVID-19, в реальности же их регистрируется около 20 000 в день.
Илон Маск - не только глава Tesla, но и компании Neuralink. Он обещал, что чипы Neuralink будут имплантировать в людей к 2020 году. По факту же пока даже не начаты клинические испытания на людях. А то, что обезьяны с чипами Neuralink играют в компьютерные игры... некоторые ученые указывают на то, что такие опыты проводятся уже 20 лет.
Предсказание, которое пока сложно проверить - о жизни на Марсе миллиона человек к 2050 году. Как шутливо отмечают авторы заметки тут «все зависит от того, сколько людей умрет по пути».
В общем, несмотря на безусловное визионерское мышление Маска, в его заявлениях и прогнозах всегда надо делать скидку на то, что реальность часто оказывается сложнее, чем мысли в голове человека. Пускай и такого умного.
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