В США алгоритму отказали в авторских правах на картину

Картина «Недавний вход в рай», созданная алгоритмом Creativity Machine.

Бюро авторского права США отклонило заявку на регистрацию интеллектуальной собственности объекта искусства, созданного алгоритмом машинного обучения. Об этом пишет The Verge.

Совет повторно рассмотрел решение 2019 года в отношении Стивена Талера, который пытался защитить авторское право на изображение «Недавний вход в рай» от имени алгоритма под названием Creativity Machine.

Тогда бюро установило, что созданное искусственным интеллектом изображение не включало элемент «человеческого авторства». Талер заявил, что подобное требование нарушает Конституцию и повторно обратился к регулятору.

Однако в бюро заявили, что действующий закон об авторском праве обеспечивает защиту только «плодов интеллектуального труда, основанного на творческих силах [человеческого] разума». В ведомстве подчеркнули, что не собираются регистрировать «созданные с помощью машины» работы, в которых отсутствует творческий вклад со стороны автора-человека.

Агентство добавило, что Талер не смог доказать, что картина является результатом человеческой деятельности. Ученый также не смог убедить бюро изменить существующие правила.

В постановлении отмечается, что суды на всех уровнях неоднократно отвергали попытки распространить защиту авторских прав на нечеловеческие творения, например, на снятые обезьянами фотографии.

«Суды последовательно приходят к выводу, что нечеловеческое самовыражение не подлежит охране авторскими правами», - говорится в сообщении совета.

Ранее суд в США по иску Талера выносил решение, что только «физическое лицо» может считаться изобретателем в патентах, а не системы искусственного интеллекта.