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В США алгоритму отказали в авторских правах на картину
09:15 23.02.2022 |
Бюро авторского права США отклонило заявку на регистрацию интеллектуальной собственности объекта искусства, созданного алгоритмом машинного обучения. Об этом пишет The Verge.
Совет повторно рассмотрел решение 2019 года в отношении Стивена Талера, который пытался защитить авторское право на изображение «Недавний вход в рай» от имени алгоритма под названием Creativity Machine.
Тогда бюро установило, что созданное искусственным интеллектом изображение не включало элемент «человеческого авторства». Талер заявил, что подобное требование нарушает Конституцию и повторно обратился к регулятору.
Однако в бюро заявили, что действующий закон об авторском праве обеспечивает защиту только «плодов интеллектуального труда, основанного на творческих силах [человеческого] разума». В ведомстве подчеркнули, что не собираются регистрировать «созданные с помощью машины» работы, в которых отсутствует творческий вклад со стороны автора-человека.
Агентство добавило, что Талер не смог доказать, что картина является результатом человеческой деятельности. Ученый также не смог убедить бюро изменить существующие правила.
В постановлении отмечается, что суды на всех уровнях неоднократно отвергали попытки распространить защиту авторских прав на нечеловеческие творения, например, на снятые обезьянами фотографии.
«Суды последовательно приходят к выводу, что нечеловеческое самовыражение не подлежит охране авторскими правами», - говорится в сообщении совета.
Ранее суд в США по иску Талера выносил решение, что только «физическое лицо» может считаться изобретателем в патентах, а не системы искусственного интеллекта.
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