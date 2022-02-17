Миллиардер из США заказал у SpaceX три полёта — в рамках одного из них впервые в открытый космос выйдет непрофессиональный астронавт

Американский миллиардер Джаред Айзекман (Jared Isaacman), летавший на околоземную орбиту на корабле SpaceX Crew Dragon в рамках полностью гражданской трёхдневной космической миссии Inspiration4, решил снова воспользоваться услугами компании Илона Маска (Elon Musk). Он выкупил три будущих космических запуска SpaceX, которые будут проводиться в рамках программы, получившей название Polaris.

Айзекман является владельцем платёжного сервиса Shift4 Payments. Он полностью оплатил космический запуск SpaceX Crew Dragon в рамках миссии Inspiration4 и стал его непосредственным участником в сентябре минувшего года. Вместе с ним в трёхдневный полёт на низкую околоземную орбиту отправились врач детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено (Hayley Arceneaux), профессор геологии Сиан Проктор (Sian Proctor), а также сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски (Chris Sembroski).

Согласно официальному сайту проекта Polaris, первые два запуска подразумевают отправку космических кораблей Crew Dragon на околоземную орбиту выше той точки, на которую когда-либо поднимались аппараты SpaceX в рамках беспилотных и пилотируемых полётов. На конечном этапе Polaris предусматривает первый полёт корабля Starship с людьми на борту. Все три миссии оплатил Айзекман.

В рамках первой миссии, получившей название Polaris Dawn, Айзекман сам планирует подняться на борт Crew Dragon. Вместе с ним в полёт отправятся два сотрудника SpaceX Сара Гиллис (Sarah Gillis) и Анна Менон (Anna Menon), а также бывший пилот ВВС США Скотт Потит (Scott Poteet), являвшийся руководителем миссии Inspiration4. Они проведут на орбите пять дней. Экипаж протестирует спутниковую связь Starlink и попробуют выйти в открытый космос. В случае успеха это будет первый в истории выход в открытый космос непрофессионального астронавта. Миссию планируется запустить в конце 2022 года.

Задачей этого полёта также будет сбор информации о том, как человеческий организм отзывается на радиационный пояс Ван Аллена - область ближайшего космического пространства около нашей планеты, имеющую вид кольца, в которой находятся гигантские потоки электронов и протонов, удерживаемых магнитным полем Земли. Более подробно о двух остальных миссиях обещают рассказать позднее.