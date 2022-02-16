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Пользователи гарнитур VR стали чаще ломать мебель и разбивать телевизоры
11:59 15.02.2022 |
Использование шлемов виртуальной реальности может привести к травмам. В Сети огромное количество видео с тем, как люди падают или что-то разбивают, находясь в виртуальной реальности, но, как оказалось, у этого аспекта есть вполне конкретная оценка.
Британская страховая компания Aviva в прошлом году зафиксировала рост числа обращений за страховыми выплатами, связанных с использованием шлемов VR. Причём показатель в годовом выражении вырос на 31%, а в сравнении с 2016 годом количество таких случаев возросло на 68%.
"По мере того, как новые игры и гаджеты становятся популярными, мы часто видим, как это проявляется в претензиях, поданных нашими клиентами. В прошлом мы наблюдали аналогичные тенденции, связанные с консолями с контроллерами движения, фитнес-играми и даже спиннерами.
Эти устройства могут быть отличным источником удовольствия, но мы призываем людей быть внимательными к своему окружению и обращать внимание на страховку своего дома, чтобы убедиться, что она соответствует их потребностям."
Обычно, пользователи VR обращаются в страховую компанию в связи с порчей мебели и разбитыми телевизорами. Средняя сумма выплат в 2021 году по таким случаям составила около 650 фунтов стерлингов.
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