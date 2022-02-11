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SpaceX показала, как будет выглядеть пилотируемый полет Starship на Марс
12:12 11.02.2022 |
Компания SpaceX презентовала пилотируемый корабль Starship, который отправится в полет в 2022 году.
Об этом сообщает engadget.
Основатель SpaceX Илон Маск во время выступления на космодроме Starbase заявил, что новый космический корабль Starship, предназначенный для полётов на Луну и Марс, впервые достигнет околоземной орбиты в этом году.
"На данный момент я абсолютно уверен, что мы выведем Starship на орбиту уже скоро, в этом году. Я считаю, что Starship поможет создать город на Марсе и доставит около двух тонн материалов с Земли", - заявил он.
На презентации показали видеорлик, в котором смоделирован пилотируемый полет Starship на Марс, а также его дозаправка на орбите и возвращение первой ступени Super Heavy на Землю.
Ловить ракеты по возвращении будет "Мехазилла" - 140-метровая башня для обслуживания Starship с роботизированными манипуляторами.
В ходе презентации Маск также отметил, что SpaceX столкнулась с трудностями во время разработки двигателей Raptor 2 для ракеты-носителя Super Heavy. Он рассказал, что основная причина проблем - плавление внутри камер двигателей от сильного нагрева.
"Сейчас компания очень близка к решению трудной задачи. К следующему месяцу производство двигателей увеличится до семи-восьми в неделю, а к концу года SpaceX будет ежемесячно выпускать новый Starship и ракету-носитель", - сказал Маск.
При возможных бюрократических трудностях SpaceX запустит Starship с космодромов NASA во Флориде. Основатель SpaceX отмечает, что для этого потребуется построить необходимую инфраструктуру для запуска корабля, но на строительство уйдёт максимум полгода.
Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полётов на Марс и рассчитан на 100 человек на борту. SpaceX проводила тестовые полёты в пределах земной атмосферы с возвращением на Землю.
Лишь в одном испытании, прошедшем в мае 2021 года, корабль не разрушился.
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