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Крупнейшая криптобиржа мира Binance инвестировала 200 миллионов долларов в Forbes
11:42 11.02.2022 |
Самая крупная криптовалютная биржа в мире Binance инвестировала 200 млн долларов в журнал Forbes.
Об этом пишет CNBC.
Средства помогут Forbes реализовать свой план слияния с публичной компанией (SPAC) в первом квартале.
При этом, Binance станет одним из 2 крупнейших владельцев Forbes после его листинга (он будет зарегистрирован на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "FRBS").
По данным источников издания, Binance получит также 2 места из 9 в совете директоров Forbes.
Forbes был основан более столетия назад Стивом Форбсом. В 2014 году Forbes, известный своим флагманским журналом, продал 95% акций гонконгской компании Integrated Whale Media за 475 миллионов долларов.
Также Forbes известен своими ежегодными рейтингами самых богатых бизнес-магнатов мира.
"Это категория, к которой недавно присоединился основатель и генеральный директор Binance Чанпен Чжао. В прошлом месяце состояние Чжао Bloomberg News оценил в 96 миллиардов долларов. Эта оценка исключает его личные криптовалютные активы, и делает его самым богатым предпринимателем в отрасли", - добавляет издание.
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