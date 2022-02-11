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Стинг продал права на все свои песни Universal Music за $250 млн
09:38 11.02.2022 |
Музыкант Стинг продал права на весь свой музыкальный каталог, в том числе сольные работы и записи группы The Police, крупнейшей в мире звукозаписывающей компании Universal Music Group.
Сумма сделки традиционно не разглашается, но профильные СМИ со ссылкой на источники называют приблизительную цифру - 250 млн долларов.
"Для меня очень важно, чтобы у моего творческого наследия был дом, где его ценят и уважают - не только для того, чтобы по-новому общаться с преданными поклонниками, но и для того, чтобы познакомить с моими песнями новую аудиторию, музыкантов и поколения", - говорится в заявлении Стинга, который большую часть своей карьеры сотрудничал с UMG.
По условиям сделки, UMG получает права на мастер-копии песен, а также издательские права - они переходят подразделению Universal Music Publishing Group.
"Стинг - гений авторской песни, его музыка пронизывает мировую культуру, - сказал глава Universal Music Group Люсьен Грейндж. - Для нас большая честь, что все работы Стинга как автора песен и исполнителя теперь будут находиться в семье UMG".
В начале января стало известно, что другая звукозаписывающая компания "большой тройки" - Warner Music Group - получила права на творческое наследие Дэвида Боуи. Как и в случае со Стингом, переговоры с наследниками Боуи продолжались несколько месяцев.
До этого сообщалось о продаже каталогов Боба Дилана, Пола Саймона, Нила Янга, певиц Тины Тернер и Шакиры, групп Blondie и Red Hot Chili Peppers, а также диджея Дэвида Гетты. Суммы всех этих сделок были девятизначными.
Сколько стоят права на музыку и кто их покупает?
* Дэвид Боуи - $250 млн (Warner Music Group)
* Боб Дилан - $200-450 млн (Universal Music Group)
* Пол Саймон - $250 млн (Sony Music)
* Нил Янг - $150 млн (инвестфонд Hipgnosis Songs)
* Red Hot Chili Peppers - $140 млн (Hipgnosis Songs)
* Дэвид Гетта - $100 млн (Warner Music Group)
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